https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/antalyada-surpriz-kar-alarmi-kar-kalinligi-30-santimetreye-ulasti-suruculer-mahsur-kaldi-1095003751.html

Antalya’da sürpriz kar alarmı: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, sürücüler mahsur kaldı

Antalya’da sürpriz kar alarmı: Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı, sürücüler mahsur kaldı

Sputnik Türkiye

Antalya’da geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağmura ve kar yağışına bıraktı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T07:18+0300

2025-03-31T07:18+0300

2025-03-31T07:18+0300

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Antalya’da etkili olan yağış, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı olarak kendini gösterdi. Özellikle Akseki-Seydişehir yolunun 1825 metre rakımlı Alacabel bölgesinde, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı.Yaklaşık 10 kilometrelik bir kesimde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kaldı, görüş mesafesi düştü.Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştıKar kalınlığının yer yer 20 ila 30 santimetreye ulaştığı Alacabel’de, özellikle sabah saatlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü. Bölgede hazırlıksız yakalanan sürücüler, zor koşullar altında ilerlemeye çalıştı.Karayolları ve jandarma seferber olduKarayolları ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte bölgeye yönlendirilerek kar temizleme ve tuzlama çalışmaları başlattı. Ekipler iş makineleri ile yolu açarken, Akseki Bölge Trafik ekipleri ve Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı da yolda güvenlik önlemleri aldı.Yolda mahsur kalan araçlar, yapılan çalışmalar sonrası yollarına devam edebildi.Sürücülere kış lastiği uyarısıYetkililer, bu bölgede seyahat edecek sürücüleri kış lastiği kullanımı konusunda uyardı. Alacabel gibi yüksek rakımlı geçitlerde ani kar yağışlarının görülebileceği vurgulanırken, sürücülerin tedbirli olması gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sahnedeyken-hayatini-kaybeden-volkan-konakin-vasiyeti-ortaya-cikti-1095003348.html

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