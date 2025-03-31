https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/macrondan-cumhurbaskani-erdogana-bayram-mesaji-islam-alemine-hayirli-olsun-1095009830.html

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram mesajı: İslam alemine hayırlı olsun

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram mesajı: İslam alemine hayırlı olsun

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını tebrik etti. Görüşmede... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T11:58+0300

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fransa

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ramazan Bayramı dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede Macron, Erdoğan’ın şahsında tüm Türk halkının ve İslam dünyasının bayramını tebrik etti.İslam dünyasına barış ve esenlik temennisiİletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un Ramazan Bayramı’nın İslam âlemine barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron’un nazik dileklerine teşekkür etti.Diplomatik temaslar bayramlarda da sürüyorBayram gibi özel günlerde yapılan bu tür diplomatik temaslar, ülkeler arası ilişkilerin sıcak tutulması açısından önem taşıyor. Macron’un tebrik telefonu da Türkiye-Fransa ilişkilerinde diplomatik nezaketin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.

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