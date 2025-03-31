https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/macrondan-cumhurbaskani-erdogana-bayram-mesaji-islam-alemine-hayirli-olsun-1095009830.html
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram mesajı: İslam alemine hayırlı olsun
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram mesajı: İslam alemine hayırlı olsun
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını tebrik etti. Görüşmede... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T11:58+0300
2025-03-31T11:58+0300
2025-03-31T11:59+0300
i̇letişim başkanlığı
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ramazan
ramazan bayramı
mesaj
tebrik
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ramazan Bayramı dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede Macron, Erdoğan’ın şahsında tüm Türk halkının ve İslam dünyasının bayramını tebrik etti.İslam dünyasına barış ve esenlik temennisiİletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un Ramazan Bayramı’nın İslam âlemine barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron’un nazik dileklerine teşekkür etti.Diplomatik temaslar bayramlarda da sürüyorBayram gibi özel günlerde yapılan bu tür diplomatik temaslar, ülkeler arası ilişkilerin sıcak tutulması açısından önem taşıyor. Macron’un tebrik telefonu da Türkiye-Fransa ilişkilerinde diplomatik nezaketin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/turkiyenin-doviz-ve-altin-rezervi-guclendi-askeri-gucuyle-birlikte-kuresel-siralamada-one-cikti-1095004998.html
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i̇letişim başkanlığı, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, bayram, ramazan, ramazan bayramı, mesaj, tebrik, tebrik, tebrik mesajı
i̇letişim başkanlığı, fransa, emmanuel macron, recep tayyip erdoğan, bayram, ramazan, ramazan bayramı, mesaj, tebrik, tebrik, tebrik mesajı
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bayram mesajı: İslam alemine hayırlı olsun
11:58 31.03.2025 (güncellendi: 11:59 31.03.2025)
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak bayramını tebrik etti. Görüşmede Macron, bayramın Türkiye halkına ve tüm İslam âlemine barış ve esenlik getirmesini diledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Ramazan Bayramı dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede Macron, Erdoğan’ın şahsında tüm Türk halkının ve İslam dünyasının bayramını tebrik etti.
İslam dünyasına barış ve esenlik temennisi
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un Ramazan Bayramı’nın İslam âlemine barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron’un nazik dileklerine teşekkür etti.
Diplomatik temaslar bayramlarda da sürüyor
Bayram gibi özel günlerde yapılan bu tür diplomatik temaslar, ülkeler arası ilişkilerin sıcak tutulması açısından önem taşıyor. Macron’un tebrik telefonu da Türkiye-Fransa ilişkilerinde diplomatik nezaketin sürdüğünü bir kez daha gösterdi.