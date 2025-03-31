https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/kefken-aciklarinda-denizde-mayin-tespit-edildi-1095015004.html
Kefken açıklarında denizde mayın tespit edildi
Kefken açıklarında denizde mayın tespit edildi
Sputnik Türkiye
Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T14:01+0300
2025-03-31T14:01+0300
2025-03-31T14:01+0300
türki̇ye
milli savunma bakanlığı (msb)
karadeniz
mayın
mayın temizleme
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. SAS timlerince etkisiz hale getirildiBakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/meteorolojiden-6-sehir-icin-sari-kodlu-alarm-saganak-yagis-turkiyeyi-vuracak-1095004201.html
türki̇ye
karadeniz
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milli savunma bakanlığı (msb), karadeniz, mayın, mayın temizleme
milli savunma bakanlığı (msb), karadeniz, mayın, mayın temizleme
Kefken açıklarında denizde mayın tespit edildi
Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayın etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'in Kefken açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
SAS timlerince etkisiz hale getirildi
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in Kefken açıklarında mayın tespit edildi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen SAS timlerince, emniyete alınan mayın etkisiz hale getirildi.