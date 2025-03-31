https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/jakub-mensik-novak-djokovici-yenerek-miami-acikta-sampiyon-oldu-1095007047.html
Jakub Mensik, Novak Djokovic'i yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu
Jakub Mensik, Novak Djokovic'i yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu
Sputnik Türkiye
Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik, şampiyonluğa ulaştı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T10:39+0300
2025-03-31T10:39+0300
2025-03-31T10:39+0300
spor
novak djokovic
miami
profesyonel tenisçiler birliği (atp)
miami açık tenis turnuvası
miami açık turnuvası
jakub mensik
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ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası Miami Açık'ın finalinde 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/djokovic-turnuvalarda-en-cok-mac-kazanan-sporcu-oldu-1094807976.html
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novak djokovic, miami, profesyonel tenisçiler birliği (atp), miami açık tenis turnuvası, miami açık turnuvası, jakub mensik
novak djokovic, miami, profesyonel tenisçiler birliği (atp), miami açık tenis turnuvası, miami açık turnuvası, jakub mensik
Jakub Mensik, Novak Djokovic'i yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu
Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik, şampiyonluğa ulaştı.
ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası Miami Açık'ın finalinde 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.
Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.
Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.
Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.