https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/jakub-mensik-novak-djokovici-yenerek-miami-acikta-sampiyon-oldu-1095007047.html

Jakub Mensik, Novak Djokovic'i yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu

Jakub Mensik, Novak Djokovic'i yenerek Miami Açık'ta şampiyon oldu

Sputnik Türkiye

Miami Açık Tenis Turnuvası finalinde Sırp Novak Djokovic'i 2-0 yenen 19 yaşındaki Çek raket Jakub Mensik, şampiyonluğa ulaştı. 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T10:39+0300

2025-03-31T10:39+0300

2025-03-31T10:39+0300

spor

novak djokovic

miami

profesyonel tenisçiler birliği (atp)

miami açık tenis turnuvası

miami açık turnuvası

jakub mensik

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ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 Turnuvası Miami Açık'ın finalinde 4 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile Çek raket Jakub Mensik karşılaştı.Djokovic'i 2 saat, 3 dakika süren çekişmeli mücadelede 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenen Mensik, ilk Masters 1000 şampiyonluğunu kazandı.Djokovic, ATP 1000 Masters turnuvalarında finale çıkan en yaşlı tenisçi olmuştu.Miami Açık'ta 37 yaş 301 günlükken finale yükselen Sırp tenisçi, 37 yaş 222 günlükken bunu başaran İsviçreli Roger Federer'in rekorunu ele geçirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/djokovic-turnuvalarda-en-cok-mac-kazanan-sporcu-oldu-1094807976.html

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novak djokovic, miami, profesyonel tenisçiler birliği (atp), miami açık tenis turnuvası, miami açık turnuvası, jakub mensik