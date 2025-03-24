https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/djokovic-turnuvalarda-en-cok-mac-kazanan-sporcu-oldu-1094807976.html

Djokovic, turnuvalarda en çok maç kazanan sporcu oldu

Djokovic, turnuvalarda en çok maç kazanan sporcu oldu

Sputnik Türkiye

Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetiyle İspanyol raket Rafael Nadal’ı geride bıraktı. Djokovic, turnuvalarda en... 24.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-24T12:29+0300

2025-03-24T12:29+0300

2025-03-24T12:29+0300

spor

novak djokovic

rafael nadal

robert f. kennedy jr

abd

tenis turnuvası

tenis

miami açık tenis turnuvası

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37 yaşındaki Sırp tenisçi Novak Djokovic, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek 411. maç galibiyetini elde etti ve rekora imza attı. İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle listenin 2. sırasında yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor. Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ile maç yaptıABD'de turnuvalarda yarışan Djokovic dün ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr ile özel bir maç yaptı. Kennedy korttan Djokovic ile bir fotoğrafını paylaşarak "Novak Djokovic. Teniste birinci. Dürüstlükte birinci. Cesarette birinci. Tahmin edin bu maçı kim kazandı?" ifadelerini kullandı. Kennedy, sağlık konusunda özellikle "kovid aşısı" konusunda aşı karşıtlığıyla biliniyor. Djokovic ise Kovid salgının ilk dönemlerinde aşı yaptırmayı reddettiği için Avustralya Açık'a katılamamış ve ülkeden sınır dışı edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/yeni-bir-djokovic-mi-doguyor-avustralya-acikta-sampiyon-olan-sinner-oyun-tarziyla-dikkatleri-1093093141.html

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novak djokovic, rafael nadal, robert f. kennedy jr, abd, tenis turnuvası, tenis, miami açık tenis turnuvası