https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/israilde-katargate-skandali-netanyahunun-sozcusu-ve-danismani-tutuklandi-1095018460.html
İsrail'de Katargate skandalı: Netanyahu'nun sözcüsü ve danışmanı tutuklandı
İsrail'de Katargate skandalı: Netanyahu'nun sözcüsü ve danışmanı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich, Katargate soruşturması kapsamında 'yabancı bir ajanla temas' ve... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T17:15+0300
2025-03-31T17:15+0300
2025-03-31T17:15+0300
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Netanyahu'nun Sözcüsü ve Danışmanı 'Katargate' soruşturmasında tutuklandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich, 'Katargate' soruşturması kapsamında tutuklandı. İsrail makamları, iki ismin 'yabancı bir ajanla temas kurmak' ve 'kara para aklamak' suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.Soruşturma, İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Katar tarafından istihdam edilen bir ABD vatandaşı üzerinden Feldstein'a para aktardığı iddiasıyla başlatıldı. Feldstein'in bu bağlantıyı kurduğu ve Netanyahu hükümetine yakın bazı isimlerin bu süreçte rol aldığı öne sürüldü.İki hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan Jonathan Urich, bugün evinden alınarak resmi olarak tutuklandı. Eliezer Feldstein ise daha önce 'gizli belgelerin sızdırılması' suçlamasıyla ev hapsine alınmıştı ve mahkeme, ev hapsinin devamına karar verdi.Bunun yanı sıra Feldstein ile iş insanı Gil Bilger arasında aracılık yaptığı düşünülen bir medya mensubunun da gözaltına alındığı açıklandı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla Başbakan Netanyahu'nun da ifadeye çağrıldığı ve kendisine bugün ya da ilerleyen günlerde ifade verme seçeneği sunulduğu bildirildi. Netanyahu'nun bugün ifade vermeyi tercih ettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/binyamin-netanyahunun-esi-sara-netanyahu-hakkinda-sorusturma-acildi-10-yil-hapis-cezasi-alabilir-1093306201.html
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i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail yüksek mahkemesi, i̇srail ordusu, i̇srail seçimleri, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail polisi
i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail yüksek mahkemesi, i̇srail ordusu, i̇srail seçimleri, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail polisi
İsrail'de Katargate skandalı: Netanyahu'nun sözcüsü ve danışmanı tutuklandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich, Katargate soruşturması kapsamında 'yabancı bir ajanla temas' ve 'kara para aklama' suçlamalarıyla tutuklandı. Feldstein'in ev hapsinin devamına karar verilirken, Urich gözaltına alındı. Netanyahu'nun da soruşturma kapsamında ifade vereceği açıklandı.
Netanyahu'nun Sözcüsü ve Danışmanı 'Katargate' soruşturmasında tutuklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ve danışmanı Jonathan Urich, 'Katargate' soruşturması kapsamında tutuklandı. İsrail makamları, iki ismin 'yabancı bir ajanla temas kurmak' ve 'kara para aklamak' suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturma, İsrailli iş insanı Gil Bilger'in Katar tarafından istihdam edilen bir ABD vatandaşı üzerinden Feldstein'a para aktardığı iddiasıyla başlatıldı. Feldstein'in bu bağlantıyı kurduğu ve Netanyahu hükümetine yakın bazı isimlerin bu süreçte rol aldığı öne sürüldü.
İki hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan Jonathan Urich, bugün evinden alınarak resmi olarak tutuklandı. Eliezer Feldstein ise daha önce 'gizli belgelerin sızdırılması' suçlamasıyla ev hapsine alınmıştı ve mahkeme, ev hapsinin devamına karar verdi.
Bunun yanı sıra Feldstein ile iş insanı Gil Bilger arasında aracılık yaptığı düşünülen bir medya mensubunun da gözaltına alındığı açıklandı. İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla Başbakan Netanyahu'nun da ifadeye çağrıldığı ve kendisine bugün ya da ilerleyen günlerde ifade verme seçeneği sunulduğu bildirildi. Netanyahu'nun bugün ifade vermeyi tercih ettiği öğrenildi.