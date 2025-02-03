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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/binyamin-netanyahunun-esi-sara-netanyahu-hakkinda-sorusturma-acildi-10-yil-hapis-cezasi-alabilir-1093306201.html
Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında soruşturma açıldı: 10 yıl hapis cezası alabilir
Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında soruşturma açıldı: 10 yıl hapis cezası alabilir
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu hakkında, eşinin yolsuzluk davasındaki kilit tanığa baskı yaptığı iddiasıyla cezai soruşturma... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T13:35+0300
2025-02-03T13:35+0300
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İsrail Başsavcılığı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu hakkında cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı.Soruşturma, İsrailli milletvekili Naama Lazimi’nin, Kanal 12 televizyonunda öne sürülen iddiaların incelenmesi talebi üzerine açıldı.İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Aralık 2024’te Sara Netanyahu’nun, eşinin yolsuzluk davasındaki kilit bir tanığa baskı yaptığı ve adaletin tecellisini engellemeye çalıştığı iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasını istemişti.Netanyahu’nun Eşi Tanıklara Baskı mı Yaptı?Sara Netanyahu hakkındaki iddialar, Kanal 12 televizyonunun yayımladığı bir haberle gündeme geldi. Haberde, Netanyahu’nun eski yardımcısı Hanni Bleiweiss ile Sara Netanyahu arasında geçen mesajlaşmalara yer verildi.İddiaya göre, Sara Netanyahu, eşi Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasında kilit tanık konumundaki Hadas Klein’a ve savcılara baskı yapılmasını istedi.Hadas Klein, Netanyahu’nun yolsuzluk davasında adı geçen milyarderler Arnon Milchan ve James Packer’ın eski asistanı olarak biliniyor.Netanyahu’nun yolsuzluk davalarıBaşbakan Binyamin Netanyahu, İsrail’de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçti. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etti.Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Daha sonra, 10 Aralık 2024’te Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde ifade verdi.Netanyahu’ya yöneltilen yolsuzluk suçlamalarıNetanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarında en dikkat çeken suçlamalar şunlar:Netanyahu suçlamaları reddediyorEğer Netanyahu yargılama sonunda suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ancak İsrail Başbakanı, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek masumiyetinde ısrar ediyor.Sara Netanyahu hakkındaki soruşturma ise, bu yolsuzluk davasına yeni bir boyut kazandırarak İsrail siyasetinde büyük yankı uyandırmış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/suriyenin-gecis-donemi-cumhurbaskani-ahmet-es-sara-turkiyeye-geliyor-1093302825.html
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israil, sara netanyahu, arnon milchan, james packer, bezeq, kanal 12, israil başsavcılığı, aralık
israil, sara netanyahu, arnon milchan, james packer, bezeq, kanal 12, israil başsavcılığı, aralık

Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında soruşturma açıldı: 10 yıl hapis cezası alabilir

13:35 03.02.2025
© AP Photo / Ariel SchalitBenyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu
Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu hakkında, eşinin yolsuzluk davasındaki kilit tanığa baskı yaptığı iddiasıyla cezai soruşturma başlatıldı. İsrail Başsavcılığı, soruşturmanın, televizyon programında dile getirilen iddialar üzerine açıldığını duyurdu.
İsrail Başsavcılığı, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu hakkında cezai soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Soruşturma, İsrailli milletvekili Naama Lazimi’nin, Kanal 12 televizyonunda öne sürülen iddiaların incelenmesi talebi üzerine açıldı.
İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Aralık 2024’te Sara Netanyahu’nun, eşinin yolsuzluk davasındaki kilit bir tanığa baskı yaptığı ve adaletin tecellisini engellemeye çalıştığı iddialarıyla ilgili soruşturma açılmasını istemişti.

Netanyahu’nun Eşi Tanıklara Baskı mı Yaptı?

Sara Netanyahu hakkındaki iddialar, Kanal 12 televizyonunun yayımladığı bir haberle gündeme geldi. Haberde, Netanyahu’nun eski yardımcısı Hanni Bleiweiss ile Sara Netanyahu arasında geçen mesajlaşmalara yer verildi.
İddiaya göre, Sara Netanyahu, eşi Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasında kilit tanık konumundaki Hadas Klein’a ve savcılara baskı yapılmasını istedi.
Hadas Klein, Netanyahu’nun yolsuzluk davasında adı geçen milyarderler Arnon Milchan ve James Packer’ın eski asistanı olarak biliniyor.

Netanyahu’nun yolsuzluk davaları

Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail’de görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak tarihe geçti. İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019’da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında “rüşvet, emanete ihanet ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla dava açılmasını talep etti.
Netanyahu, ilk kez 24 Mayıs 2020’de Kudüs Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Daha sonra, 10 Aralık 2024’te Tel Aviv Bölge Mahkemesi’nde ifade verdi.

Netanyahu’ya yöneltilen yolsuzluk suçlamaları

Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarında en dikkat çeken suçlamalar şunlar:
Bezeq Skandalı: Shaul Elovitch’in sahibi olduğu Bezeq telekomünikasyon şirketine mali ayrıcalıklar sağlandığı, karşılığında Netanyahu ailesi lehine Walla News haber sitesinde olumlu haberler yapıldığı iddia ediliyor.
Atama Yolsuzluğu: Netanyahu’nun, İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger’i görevden alarak, seçim kampanyalarını yürüten Shlomo Filber’i atadığı ve bu atamanın Elovitch lehine hükümet politikası yürütmek amacıyla yapıldığı öne sürülüyor.
Rüşvet ve Hediyeler: Netanyahu’nun, Hollywood yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
Gazete Manipülasyonu: Netanyahu’nun, Yediot Ahronot gazetesi ile rakibi Israel Hayom’un rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemeler yapma karşılığında lehine yayın politikası belirlenmesi için anlaşma yaptığı öne sürülüyor.

Netanyahu suçlamaları reddediyor

Eğer Netanyahu yargılama sonunda suçlu bulunursa, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ancak İsrail Başbakanı, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek masumiyetinde ısrar ediyor.
Sara Netanyahu hakkındaki soruşturma ise, bu yolsuzluk davasına yeni bir boyut kazandırarak İsrail siyasetinde büyük yankı uyandırmış durumda.
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