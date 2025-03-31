https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/internet-alisverislerinde-yeni-donem-yarin-basliyor-1095015339.html

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: Yarın başlıyor

İnternet alışverişlerinde yeni dönem: Yarın başlıyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı ve 30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T14:13+0300

2025-03-31T14:13+0300

2025-03-31T14:13+0300

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Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde ürün güvenliğini artırmak ve tüketici haklarını korumak amacıyla hazırladığı yeni yönetmeliği yürürlüğe sokuyor. "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği", yarından itibaren geçerli olacak.Yönetmelik 5 aylık geçiş süreci sonunda yürürlükte30 Ekim 2024’te Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, 5 aylık geçiş sürecinin ardından 1 Nisan 2025’te yürürlüğe giriyor. Yönetmelikle birlikte şeffaflık, denetlenebilirlik ve tüketici bilgilendirme standartları yükseltilmiş olacak.Satıcılar bilgi sorumluluğu altındaBakanlık açıklamasında, "Yönetmelik uyarınca satıcılar, ürünlerine ilişkin güvenlik bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde sunmakla yükümlü olacak." denildi. Ürün ilanlarında artık üretici veya ithalatçı bilgileri, iletişim adresleri ve güvenliğe dair teknik detaylar yer alacak.Açıklamada, bu sayede "vatandaşlarımız internetten alışveriş yaparken fiziki bir mağazada olduğu gibi ürünü inceleyecek, gerekli işaretleri taşıdığını görebilecektir." ifadelerine yer verildi. Böylece tüketiciler daha bilinçli tercihler yapabilecek.Sanal Pazar Yerleri de Sorumluluk SahibiYönetmelik, sanal pazar yerlerini de kapsıyor. Bu platformlar, ürünlere dair güvenlik bilgilerini sistemlerinde barındırmakla yükümlü olacak. Uygun olmayan ürünler, tespit edilmesi durumunda 24 saat içinde yayından kaldırılacak.Ayrıca pazar yerleri, vatandaşların ürün güvenliğiyle ilgili başvuru yapabilecekleri temas noktaları oluşturmakla yükümlü olacak.Yurt dışı satışlara temsilci şartıTürkiye’ye yurt dışından ürün gönderen firmalara yönelik önemli bir düzenleme de yönetmelikte yer aldı:"Yurt dışından Türkiye'ye 'www.ticaret.gov.tr/duyurular' adresinde yayınlanan listeler kapsamındaki ürünleri gönderen firmalar, Türkiye'de bir yerel temsilci atamakla yükümlü olacak."Bu şartı yerine getirmeyen firmalar, Türkiye'ye satış yapamayacak.Uygunsuz i̇çeriklere erişim engeli gelecekYönetmeliğe uymayan firmalar hakkında "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında yaptırımlar uygulanacak. Uygunsuz ürün içeriklerine ise erişim engeli getirilecek.Ticaret Bakanlığı açıklamasında şu ifadelerle kararlılık vurgulandı:"Vatandaşlarımızın güvenli ürünlere ulaşması ve kurallara uyan yerli üretici ve satıcıların haksız rekabetten korunması için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/kargolar-hangi-gun-acilacak-bayramda-kargo-teslimati-var-mi-iste-kargolarin-acilma-tarihi-1095011463.html

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