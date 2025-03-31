https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-polat-hastaneden-taburcu-oldu-cezaevine-geri-gonderildi-1095014037.html
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, hastaneden taburcu oldu, cezaevine geri gönderildi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, hastaneden taburcu oldu, cezaevine geri gönderildi
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneden taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T13:38+0300
2025-03-31T13:38+0300
2025-03-31T13:38+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mahir polat
anjiyo
cezaevi
silivri cezaevi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde rahatsızlanmıştı. Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan Polat'ın, tedavisi tamamlandı. Polat, hastaneden taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/hastaneye-kaldirilan-mahir-polat-anjiyoya-alindi-1094992308.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mahir polat, anjiyo, cezaevi, silivri cezaevi
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), mahir polat, anjiyo, cezaevi, silivri cezaevi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat, hastaneden taburcu oldu, cezaevine geri gönderildi
İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneden taburcu edilerek cezaevine geri gönderildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, cezaevinde rahatsızlanmıştı. Tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ambulansla getirildiği Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün anjiyo olan Polat'ın, tedavisi tamamlandı. Polat, hastaneden taburcu edilerek Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.