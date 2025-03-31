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Galatasaray'ın Osimhen'den bile daha çok kazanan futbolcusu 'kabus oldu': 'Takıma geri dönecek'
Galatasaray'ın Osimhen'den bile daha çok kazanan futbolcusu 'kabus oldu': 'Takıma geri dönecek'
Sputnik Türkiye
Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha'nın Amerika kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor. 32 yaşındaki futbolcunun performansı hayal... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
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charlotte
suudi arabistan
galatasaray
amerikan birinci futbol ligi (mls)
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zaha
wilfried zaha
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Galatasaray’dan sezon başında Fransız ekibi Lyon’a kiralanan, ardından devre arasında MLS temsilcisi Charlotte FC'ye geçiş yapan Wilfried Zaha, yeni takımında da aradığını bulamadı. Charlotte ile şu ana kadar sadece 5 maça çıkan Zaha, yalnızca 1 gol atabildi.Sahadaki isteksiz performansı nedeniyle hem taraftarların hem de teknik heyetin tepkisini çeken Fildişi Sahilli yıldızın, sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılması gündemde.Charlotte Zaha’dan vazgeçiyorCharlotte cephesi, yüksek maliyeti ve düşük verimi nedeniyle Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesini erken feshetmeyi planlıyor. Kulüp kaynaklarına göre, teknik direktör ve yönetim, oyuncunun takıma katkı sunmadığı konusunda hemfikir.MLS ekibi, Zaha'nın yerine daha düşük maliyetli ve formda bir oyuncuyla anlaşma yollarını araştırıyor.Galatasaray yönetimi geri dönüşten rahatsızZaha’nın MLS’te de beklentileri karşılayamaması sonrası Galatasaray’a geri dönme ihtimali doğdu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu olasılığı kriz olarak değerlendiriyor.Çünkü Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha, yıllık yaklaşık 10 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri. Kulüp, önümüzdeki sezon bu maliyetten kurtulmanın formüllerini arıyor.Zaha Galatasaray’da da eleştirilmiştiHatırlanacağı üzere, Galatasaray formasını giydiği dönemde de Zaha'nın performansı tartışma konusuydu. Yıldız oyuncunun istikrarsız oyun grafiği, zaman zaman yedek kulübesine çekilmesine neden olmuştu.Alternatif arayışları başladıSarı-kırmızılılar, Zaha’nın olası dönüşü ihtimaline karşı yeni sezon planlamasında kanat oyuncusu transferine yöneldi. Yönetim, Zaha’yı elden çıkarmak için başta Suudi Arabistan kulüpleri olmak üzere, transfer pazarını yoklamaya başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/besiktas-galatasaray-macinda-prim-belli-oldu-baskan-kesenin-agzini-acti-1095001297.html
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charlotte, suudi arabistan, galatasaray, amerikan birinci futbol ligi (mls), kulüp, zaha, wilfried zaha

Galatasaray'ın Osimhen'den bile daha çok kazanan futbolcusu 'kabus oldu': 'Takıma geri dönecek'

07:10 31.03.2025
© Fotoğraf : Galatasaray Spor KulübüWilfried Zaha
Wilfried Zaha - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2025
© Fotoğraf : Galatasaray Spor Kulübü
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Galatasaray'dan MLS ekibi Charlotte'ye kiralanan Wilfried Zaha'nın Amerika kariyeri hiç de istediği gibi gitmiyor. 32 yaşındaki futbolcunun performansı hayal kırıklığı yarattı. Zaha'nın bu sebeple gelecek sezon Galatasaray'a geri dönebileceği öne sürüldü.
Galatasaray’dan sezon başında Fransız ekibi Lyon’a kiralanan, ardından devre arasında MLS temsilcisi Charlotte FC'ye geçiş yapan Wilfried Zaha, yeni takımında da aradığını bulamadı. Charlotte ile şu ana kadar sadece 5 maça çıkan Zaha, yalnızca 1 gol atabildi.
Sahadaki isteksiz performansı nedeniyle hem taraftarların hem de teknik heyetin tepkisini çeken Fildişi Sahilli yıldızın, sezon sonunu beklemeden takımdan ayrılması gündemde.

Charlotte Zaha’dan vazgeçiyor

Charlotte cephesi, yüksek maliyeti ve düşük verimi nedeniyle Wilfried Zaha'nın kiralık sözleşmesini erken feshetmeyi planlıyor. Kulüp kaynaklarına göre, teknik direktör ve yönetim, oyuncunun takıma katkı sunmadığı konusunda hemfikir.
MLS ekibi, Zaha'nın yerine daha düşük maliyetli ve formda bir oyuncuyla anlaşma yollarını araştırıyor.

Galatasaray yönetimi geri dönüşten rahatsız

Zaha’nın MLS’te de beklentileri karşılayamaması sonrası Galatasaray’a geri dönme ihtimali doğdu. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, bu olasılığı kriz olarak değerlendiriyor.
Çünkü Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaha, yıllık yaklaşık 10 milyon Euro ile takımın en çok kazanan isimlerinden biri. Kulüp, önümüzdeki sezon bu maliyetten kurtulmanın formüllerini arıyor.

Zaha Galatasaray’da da eleştirilmişti

Hatırlanacağı üzere, Galatasaray formasını giydiği dönemde de Zaha'nın performansı tartışma konusuydu. Yıldız oyuncunun istikrarsız oyun grafiği, zaman zaman yedek kulübesine çekilmesine neden olmuştu.

Alternatif arayışları başladı

Sarı-kırmızılılar, Zaha’nın olası dönüşü ihtimaline karşı yeni sezon planlamasında kanat oyuncusu transferine yöneldi. Yönetim, Zaha’yı elden çıkarmak için başta Suudi Arabistan kulüpleri olmak üzere, transfer pazarını yoklamaya başladı.
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