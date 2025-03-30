https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/besiktas-galatasaray-macinda-prim-belli-oldu-baskan-kesenin-agzini-acti-1095001297.html

Beşiktaş-Galatasaray maçında prim belli oldu: Başkan kesenin ağzını açtı

Beşiktaş-Galatasaray maçında prim belli oldu: Başkan kesenin ağzını açtı

Sputnik Türkiye

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda 1 milyon euroluk (41 milyon TL) tarihi... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T21:37+0300

2025-03-30T21:37+0300

2025-03-30T21:37+0300

spor

beşiktaş

başkan

serdar adalı

euro

euro/tl

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ödül

prim

galatasaray

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Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken oyunculara 1 milyon euro prim belirledi.Galatasaray derbisi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyunculardan galibiyet sözü alarak galibiyet halinde 1 milyon euro (41 milyon TL) prim vereceğinin sözünü verdi. Habertürk'e göre; Başkan Adalı 2-1'lik galibiyetin ardından sözünü tutacağını oyunculara soyunma odasında iletti.

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