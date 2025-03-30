https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/besiktas-galatasaray-macinda-prim-belli-oldu-baskan-kesenin-agzini-acti-1095001297.html
Beşiktaş-Galatasaray maçında prim belli oldu: Başkan kesenin ağzını açtı
Beşiktaş-Galatasaray maçında prim belli oldu: Başkan kesenin ağzını açtı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda 1 milyon euroluk (41 milyon TL) tarihi... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T21:37+0300
2025-03-30T21:37+0300
2025-03-30T21:37+0300
spor
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Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken oyunculara 1 milyon euro prim belirledi.Galatasaray derbisi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyunculardan galibiyet sözü alarak galibiyet halinde 1 milyon euro (41 milyon TL) prim vereceğinin sözünü verdi. Habertürk'e göre; Başkan Adalı 2-1'lik galibiyetin ardından sözünü tutacağını oyunculara soyunma odasında iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/milli-yildiz-calhanoglundan-galatasaray-aciklamasi-benim-icin-sereftir-1094996059.html
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beşiktaş, başkan, serdar adalı, euro, euro/tl, para, ödül, prim, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş
beşiktaş, başkan, serdar adalı, euro, euro/tl, para, ödül, prim, galatasaray, galatasaray sk, galatasaray spor kulübü, galatasaray sportif aş
Beşiktaş-Galatasaray maçında prim belli oldu: Başkan kesenin ağzını açtı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda 1 milyon euroluk (41 milyon TL) tarihi prim rakamını açıkladı. Takımdan galibiyet sözü alan Adalı, maç sonrası soyunma odasına inerek futbolcuları tebrik etti ve prim taahhüdünü yerine getireceğini belirtti.
Süper Lig'in heyecanla beklenen derbisinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederken oyunculara 1 milyon euro prim belirledi.
Galatasaray derbisi öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan son toplantıda Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı oyunculardan galibiyet sözü alarak galibiyet halinde 1 milyon euro (41 milyon TL) prim vereceğinin sözünü verdi. Habertürk'e göre; Başkan Adalı 2-1'lik galibiyetin ardından sözünü tutacağını oyunculara soyunma odasında iletti.