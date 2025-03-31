https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fransada-2027-cumhurbaskani-adayligini-duyuran-le-pen-yolsuzluktan-suclu-bulundu-1095014318.html

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı adaylığını duyuran Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulundu

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı adaylığını duyuran Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulundu

Sputnik Türkiye

Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışacağını duyuran siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T13:46+0300

2025-03-31T13:46+0300

2025-03-31T13:46+0300

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avrupa parlamentosu (ap)

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fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri

yolsuzluk

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Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı. Mahkeme 2027'deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını duyuran Marine Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu.Paris Savcılığı, Paris Ceza Mahkemesinde yargı makamının itirazları ve temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemek yerine, Le Pen hakkında talep ettikleri 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını istiyor.Savcılık, Le Pen için 5 yıl hapis, 5 yıl siyasetten men ve 300 bin avro para cezası uygulanmasını talep etmişti.Cezası temyiz sürecini beklemeden infaz edilirse aday olamayacakBazı Fransız hukukçular, Anayasa Mahkemesinin yakın zamanda verdiği yerel bir siyasetçinin temyiz yollarını tüketmeden cezaya çarptırılmasını onayan kararının, AB fonlarını zimmetine geçirmekle yargılanan ve temyiz yoluna gittiği takdirde davasının sonuçlanması yıllar alabilecek Le Pen için de uygulanabileceğini düşünüyor.Yargıçların Anayasa Mahkemesinin kararından hareketle temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden cezanın infazına hükmetmesi halinde Le Pen, 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde yarışamayacak.Öte yandan, bazı hukukçular ise Anayasa Mahkemesinin verdiği kararın yerel yetkililerle sınırlı olabileceğini ve Le Pen'in davasına uygulanamayacağını savunuyor.Anayasa Mahkemesi, Ceza Mahkemesinin 2024'te kamu fonlarını zimmetine geçirmekten yargılanan Fransız kolonisi Mayotte'un eski yerel seçilmişi Rachadi Saindou'nun temyiz sürecinin sonuçlanmasını beklemeden görevden alınmasına ilişkin verdiği kararın yasalara uygun olduğuna hükmetmişti.Neden yargılanıyordu?Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.Fransa'da Marine Le Pen'in de aralarında bulunduğu, eski adıyla Ulusal Cephe Partisinden seçilmiş bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturdukları iddiasıyla 2015'te soruşturma açılmıştı.Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve "suçu gizledikleri" gerekçesiyle dava açılmasını istemişti.2018'de isim değişikliğine giderek Ulusal Birlik (RN) ismini alan oluşumun önde gelen ismi ve eski cumhurbaşkanı adayı Le Pen ile babası Jean-Marie Le Pen ve Louis Aliot ile Bruno Gollnisch gibi isimlerin aralarında bulunduğu 27 partilinin AB fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandıkları dava, Eylül 2024'te Paris Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/rusya-disislerinden-marine-le-pene-yonelik-suclamayla-ilgili-yorum-fransiz-demokrasisi-azdi-1090385721.html

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