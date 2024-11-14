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Rusya Dışişleri’nden Marine Le Pen'e yönelik suçlamayla ilgili yorum: ‘Fransız demokrasisi azdı’
Rusya Dışişleri’nden Marine Le Pen'e yönelik suçlamayla ilgili yorum: ‘Fransız demokrasisi azdı’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’da Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen'e yöneltilen suçlamaları, “Fransa’daki demokrasi azı”... 14.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-14T12:07+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Fransa’da Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen’in 10 yıl önce başlayan zimmete para geçirme soruşturmasının davaya dönüşmesini ve Avrupa Parlamentosundaki asistanları maaşını AB fonundan ödeyerek asistanları partide kullanmakla suçlanmasını değerlendirdi.Zaharova, “Yoğun başladı. (Telegram kurucusu Pavel) Durov, (Marine) Le Pen. Fransa’daki demokrasi azdı” diye yazdı.Le Pen: Acımasız ve AşırıSavcının 5 yıl hapis cezası, 5 yıl kamu görevinden men ve 300 bin euro para cezası talep ettiği Le Pen, talep edilen bu talebi acımasız ve aşırı buldu.Basın mensuplarına konuşan Fransız siyasetçi, “Savcılık, özellikle tüm sanıklara yönelik cezanın derhal infaz edilmesi konusunda aşırı taleplerde bulunuyor” ifadesini kullandı.Mahkemenin “iddia makamının taleplerini yerine getirmeyeceği ve savunmayı dinleyeceği” yönündeki umudunu dile getiren Le Pen, savcının talebinin onun için “sürpriz olmadığını” kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241114/fransiz-savci-macronun-rakibi-marine-le-pene-5-yil-hapis-ve-kamu-gorevinden-men-cezasi-istedi-1090376497.html
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Rusya Dışişleri’nden Marine Le Pen'e yönelik suçlamayla ilgili yorum: ‘Fransız demokrasisi azdı’

12:07 14.11.2024 (güncellendi: 12:26 14.11.2024)
© İHAUlusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen
Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
© İHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa’da Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen'e yöneltilen suçlamaları, “Fransa’daki demokrasi azı” şeklinde nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram paylaşımında, Fransa’da Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Marine Le Pen’in 10 yıl önce başlayan zimmete para geçirme soruşturmasının davaya dönüşmesini ve Avrupa Parlamentosundaki asistanları maaşını AB fonundan ödeyerek asistanları partide kullanmakla suçlanmasını değerlendirdi.
Zaharova, “Yoğun başladı. (Telegram kurucusu Pavel) Durov, (Marine) Le Pen. Fransa’daki demokrasi azdı” diye yazdı.

Le Pen: Acımasız ve Aşırı

Savcının 5 yıl hapis cezası, 5 yıl kamu görevinden men ve 300 bin euro para cezası talep ettiği Le Pen, talep edilen bu talebi acımasız ve aşırı buldu.
Basın mensuplarına konuşan Fransız siyasetçi, “Savcılık, özellikle tüm sanıklara yönelik cezanın derhal infaz edilmesi konusunda aşırı taleplerde bulunuyor” ifadesini kullandı.
Mahkemenin “iddia makamının taleplerini yerine getirmeyeceği ve savunmayı dinleyeceği” yönündeki umudunu dile getiren Le Pen, savcının talebinin onun için “sürpriz olmadığını” kaydetti.
Fransız savcı, Macron'un rakibi Marine Le Pen'e 5 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2024
DÜNYA
Fransız savcı, Macron'un rakibi Marine Le Pen'e 5 yıl hapis ve kamu görevinden men cezası istedi
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