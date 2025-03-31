https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/1095016948.html
Lüks otomobil üreticisi mali krizde: Formula 1 hisselerini satışa çıkaracak, iş gücünü azaltacak
Lüks otomobil üreticisi mali krizde: Formula 1 hisselerini satışa çıkaracak, iş gücünü azaltacak
Sputnik Türkiye
Lüks otomobil markası Aston Martin ekonomik krizden çıkmak için Formula 1 takımındaki hisselerini satışa çıkarmayı planlıyor. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T16:17+0300
2025-03-31T16:17+0300
2025-03-31T16:17+0300
ekonomi̇
formula 1 (f1)
aston martin
ekonomik daralma
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Lüks otomobil markası Aston Martin, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için bir dizi uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Marka, Formula 1 takımındaki hissesini satmayı ve iş gücünü azaltmayı planlıyor. Şirketin başkanı Lawrence Stroll’un yatırımı ve sahibi olduğu Formula 1 takımındaki hissesinin satışıyla 125 milyon sterlinden (yaklaşık 161,9 milyon dolar) fazla fon sağlaması amaçlanıyor. İş gücünü yüzde 5 azaltmıştıTedarik zinciri sorunları, teslimat gecikmeleri ve Çin'deki düşük talep, son yıllarda Aston Martin’i zor durumda bıraktı. 2020'de Lawrence Stroll'un yönetimi devralmasından bu yana şirket, 6 kez sermaye artırımı yapmak ve iş gücünün yüzde 5'ini azaltmak zorunda kaldı.Şimdiye kadar Aston Martin’e yaklaşık 600 milyon sterlin yatırım yapan Stroll’un Yew Tree Konsorsiyumu, 75 milyon hisseyi 70 peni fiyatla satın alarak şirkete 52,5 milyon sterlin daha yatırım yapacak.Cuma günkü kapanış fiyatına kıyasla yüzde 7 primli olarak belirlenen yatırımın, “hissedarları büyük ölçüde rahatlatacağını” belirten Stroll, yapılan anlaşmanın ardından şirketteki payını yüzde 27,7'den yaklaşık yüzde 33'e çıkaracak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/borsada-islem-goruyor-turkiyenin-dev-tekstil-firmasi-konkordato-talep-etti-1094625827.html
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formula 1 (f1), aston martin, ekonomik daralma
formula 1 (f1), aston martin, ekonomik daralma
Lüks otomobil üreticisi mali krizde: Formula 1 hisselerini satışa çıkaracak, iş gücünü azaltacak
Lüks otomobil markası Aston Martin ekonomik krizden çıkmak için Formula 1 takımındaki hisselerini satışa çıkarmayı planlıyor.
Lüks otomobil markası Aston Martin, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak için bir dizi uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Marka, Formula 1 takımındaki hissesini satmayı ve iş gücünü azaltmayı planlıyor. Şirketin başkanı Lawrence Stroll’un yatırımı ve sahibi olduğu Formula 1 takımındaki hissesinin satışıyla 125 milyon sterlinden (yaklaşık 161,9 milyon dolar) fazla fon sağlaması amaçlanıyor.
İş gücünü yüzde 5 azaltmıştı
Tedarik zinciri sorunları, teslimat gecikmeleri ve Çin'deki düşük talep, son yıllarda Aston Martin’i zor durumda bıraktı. 2020'de Lawrence Stroll'un yönetimi devralmasından bu yana şirket, 6 kez sermaye artırımı yapmak ve iş gücünün yüzde 5'ini azaltmak zorunda kaldı.
Şimdiye kadar Aston Martin’e yaklaşık 600 milyon sterlin yatırım yapan Stroll’un Yew Tree Konsorsiyumu, 75 milyon hisseyi 70 peni fiyatla satın alarak şirkete 52,5 milyon sterlin daha yatırım yapacak.
Cuma günkü kapanış fiyatına kıyasla yüzde 7 primli olarak belirlenen yatırımın, “hissedarları büyük ölçüde rahatlatacağını” belirten Stroll, yapılan anlaşmanın ardından şirketteki payını yüzde 27,7'den yaklaşık yüzde 33'e çıkaracak.