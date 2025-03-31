https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1095011348.html
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T12:33+0300
2025-03-31T12:33+0300
2025-03-31T12:33+0300
spor
cihan aydın
fenerbahçe
slavko vincic
galatasaray
ziraat türkiye kupası
derbi
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takımın ligde karşı karşıya geldikleri son maçı ise yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.Çeyrek finalde, Konyaspor-Göztepe maçını Ozan Ergün, Trabzonspor-Bodrum FK maçını Zorbay Küçük ve Beşiktaş-Göztepe maçını da Atilla Karaoğlan yönetecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1093829785.html
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cihan aydın, fenerbahçe, slavko vincic, galatasaray, ziraat türkiye kupası, derbi
cihan aydın, fenerbahçe, slavko vincic, galatasaray, ziraat türkiye kupası, derbi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takımın ligde karşı karşıya geldikleri son maçı ise yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti.
Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.
Çeyrek finalde, Konyaspor-Göztepe maçını Ozan Ergün, Trabzonspor-Bodrum FK maçını Zorbay Küçük ve Beşiktaş-Göztepe maçını da Atilla Karaoğlan yönetecek.