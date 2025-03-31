https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1095011348.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek. 31.03.2025, Sputnik Türkiye

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spor

cihan aydın

fenerbahçe

slavko vincic

galatasaray

ziraat türkiye kupası

derbi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü karşı karşıya gelecek olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takımın ligde karşı karşıya geldikleri son maçı ise yabancı hakem Slavko Vincic yönetmişti. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördüncü hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.Çeyrek finalde, Konyaspor-Göztepe maçını Ozan Ergün, Trabzonspor-Bodrum FK maçını Zorbay Küçük ve Beşiktaş-Göztepe maçını da Atilla Karaoğlan yönetecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1093829785.html

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cihan aydın, fenerbahçe, slavko vincic, galatasaray, ziraat türkiye kupası, derbi