Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜSİAD’dan "Halkın menfaatini öncelikli kılıyoruz" mesajı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: ‘Tüketiciler marketfiyati.org.tr internet sitesi sayesinde fiyat karşılaştırması yapılabilecek’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Voleybolun Tarihi
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
15 dk
SESLİ HABER
Yeni konut projesinin detayları belli oldu
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz’den Riyad yorumu: Ukrayna’nın NATO’ya katılma vizyonu fiilen ortadan kalktı
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
HAVA DURUMU
Beklenen kar geldi!
20:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Parçaladığı gitar 600 bin dolara satılmıştı
08:28
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Bakanlık kızdırdı, TÜİK açıkladı: Bekarların derdi ne?
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1093829785.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T10:51+0300
2025-02-20T11:23+0300
spor
derbi
son dakika
hakem
slavko vincic
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093830071_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_98ad77a841e58f2bd2ec7954e6013946.jpg
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.Vincic geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.Slavko Vincic kimdir?25 Kasım 1979 doğumlı Sloven futbol hakemi Slavko Vincic, 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor. Vinčić, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vinčić, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.Slavko Vincic hangi maçları yönetti?12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı.İşte o karşılaşmalardan bazıları:2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Porto - Chelsea2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali Arsenal - Villarreal2022 UEFA Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt - Rangers2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund - Real Madrid2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya - İsveç2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre - Türkiye2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final İtalya - BelçikaDerbi ne zaman?Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.Süper Lig'de haftanın hakemleri kimler?Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan22 Şubat Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler23 Şubat Pazar:13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan24 Şubat Pazartesi:20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-az-alkmaar-maci-oynanacak-mi-kar-yagisi-beklenenen-maca-saatler-kala-son-durum-1093825147.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093830071_45:0:693:486_1920x0_80_0_0_f31d0da994ce5411bfc2430f31f55b84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray-fenerbahçe derbisi, galatasaray-fenerbahçe derbisi hakemi kim, derbinin hakemi kim, derbi ne zaman hangi kanal, slavko vincic, slavko vincic kimdir, slavko vincic nereli, slavko vincic hangi maçları yönetti, derbi ne zaman, gs fb derbisi, derbi hangi kanalda, derbi saat kaçta
galatasaray-fenerbahçe derbisi, galatasaray-fenerbahçe derbisi hakemi kim, derbinin hakemi kim, derbi ne zaman hangi kanal, slavko vincic, slavko vincic kimdir, slavko vincic nereli, slavko vincic hangi maçları yönetti, derbi ne zaman, gs fb derbisi, derbi hangi kanalda, derbi saat kaçta

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic

10:51 20.02.2025 (güncellendi: 11:23 20.02.2025)
Vincic
Vincic - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
Abone ol
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.
Vincic geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.

Slavko Vincic kimdir?

25 Kasım 1979 doğumlı Sloven futbol hakemi Slavko Vincic, 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor. Vinčić, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vinčić, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.

Slavko Vincic hangi maçları yönetti?

12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı.
İşte o karşılaşmalardan bazıları:
2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Porto - Chelsea
2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali Arsenal - Villarreal
2022 UEFA Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt - Rangers
2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund - Real Madrid
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya - İsveç
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre - Türkiye
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final İtalya - Belçika
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2025
SPOR
İstanbul için bugün de kuvvetli kar uyarısı var: Galatasaray-AZ Alkmaar maçı oynanacak mı? Stadyum hazır mı?
09:35

Derbi ne zaman?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.

Süper Lig'de haftanın hakemleri kimler?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала