https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1093829785.html

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic... 20.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-20T10:51+0300

2025-02-20T10:51+0300

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Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.Vincic geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.Slavko Vincic kimdir?25 Kasım 1979 doğumlı Sloven futbol hakemi Slavko Vincic, 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor. Vinčić, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vinčić, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.Slavko Vincic hangi maçları yönetti?12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı.İşte o karşılaşmalardan bazıları:2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Porto - Chelsea2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali Arsenal - Villarreal2022 UEFA Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt - Rangers2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund - Real Madrid2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya - İsveç2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre - Türkiye2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final İtalya - BelçikaDerbi ne zaman?Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.Süper Lig'de haftanın hakemleri kimler?Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan22 Şubat Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler23 Şubat Pazar:13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan24 Şubat Pazartesi:20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-az-alkmaar-maci-oynanacak-mi-kar-yagisi-beklenenen-maca-saatler-kala-son-durum-1093825147.html

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