https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-fenerbahce-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1093829785.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic... 20.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-20T10:51+0300
2025-02-20T10:51+0300
2025-02-20T11:23+0300
spor
derbi
son dakika
hakem
slavko vincic
türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray
fenerbahçe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093830071_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_98ad77a841e58f2bd2ec7954e6013946.jpg
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.Vincic geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.Slavko Vincic kimdir?25 Kasım 1979 doğumlı Sloven futbol hakemi Slavko Vincic, 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor. Vinčić, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vinčić, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.Slavko Vincic hangi maçları yönetti?12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı.İşte o karşılaşmalardan bazıları:2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Porto - Chelsea2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali Arsenal - Villarreal2022 UEFA Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt - Rangers2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund - Real Madrid2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya - İsveç2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre - Türkiye2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final İtalya - BelçikaDerbi ne zaman?Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.Süper Lig'de haftanın hakemleri kimler?Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:Yarın:20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan22 Şubat Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler23 Şubat Pazar:13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan24 Şubat Pazartesi:20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/galatasaray-az-alkmaar-maci-oynanacak-mi-kar-yagisi-beklenenen-maca-saatler-kala-son-durum-1093825147.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/14/1093830071_45:0:693:486_1920x0_80_0_0_f31d0da994ce5411bfc2430f31f55b84.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
galatasaray-fenerbahçe derbisi, galatasaray-fenerbahçe derbisi hakemi kim, derbinin hakemi kim, derbi ne zaman hangi kanal, slavko vincic, slavko vincic kimdir, slavko vincic nereli, slavko vincic hangi maçları yönetti, derbi ne zaman, gs fb derbisi, derbi hangi kanalda, derbi saat kaçta
galatasaray-fenerbahçe derbisi, galatasaray-fenerbahçe derbisi hakemi kim, derbinin hakemi kim, derbi ne zaman hangi kanal, slavko vincic, slavko vincic kimdir, slavko vincic nereli, slavko vincic hangi maçları yönetti, derbi ne zaman, gs fb derbisi, derbi hangi kanalda, derbi saat kaçta
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu: Slavko Vincic
10:51 20.02.2025 (güncellendi: 11:23 20.02.2025)
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri belli oldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.
Vincic geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti.
25 Kasım 1979 doğumlı Sloven futbol hakemi Slavko Vincic, 2010'dan bu yana FIFA'nın uluslararası hakem listesinde yer alıyor. Vinčić, Damir Skomina'nın ekibinde ek asistan hakem olarak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. Ayrıca Vinčić, Wembley Stadyumu'nda oynanan 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetti.
Slavko Vincic hangi maçları yönetti?
12 Şampiyonlar Ligi ve 19 Avrupa Ligi karşılaşmasında görev yaptı.
İşte o karşılaşmalardan bazıları:
2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Porto - Chelsea
2020-21 UEFA Avrupa Ligi yarı finali Arsenal - Villarreal
2022 UEFA Avrupa Ligi finali Eintracht Frankfurt - Rangers
2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Borussia Dortmund - Real Madrid
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya - İsveç
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası İsviçre - Türkiye
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek final İtalya - Belçika
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Galatasaray - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den yayınlanması beklenirken henüz kanalın o tarih için yayın akışı netleşmedi.
Süper Lig'de haftanın hakemleri kimler?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe
19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın
16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic