https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/eski-milletvekilinin-carptigi-motosikletli-hayatini-kaybetti-1095005197.html

Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T07:59+0300

2025-03-31T07:59+0300

2025-03-31T07:59+0300

yaşam

fiat

kozan

trafik kazası

milletvekili

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekilinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde meydana geldi. Eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız (65) idaresindeki 06 CHZ 299 plakalı Fiat marka otomobil, Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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kozan

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fiat, kozan, trafik kazası, milletvekili