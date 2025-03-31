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Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T07:59+0300
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekilinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde meydana geldi. Eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız (65) idaresindeki 06 CHZ 299 plakalı Fiat marka otomobil, Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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fiat, kozan, trafik kazası, milletvekili
fiat, kozan, trafik kazası, milletvekili

Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

07:59 31.03.2025
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Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2025
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski milletvekilinin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza İhsaniye Mahallesi Şehitlik Camii önünde meydana geldi. Eski milletvekili İlyas Yılmazyıldız (65) idaresindeki 06 CHZ 299 plakalı Fiat marka otomobil, Adnan Kozan'ın (73) kullandığı motosiklete çarptı.
Kazada ağır yaralanan Kozan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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