https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/dogum-yardimi-basvurulari-icin-tarih-aciklandi-kimler-basvuruda-bulunabilecek-dogum-yardimi-ne-1095015611.html

Doğum yardımı başvuruları için tarih açıklandı: Kimler başvuruda bulunabilecek? Doğum yardımı ne kadar yapılacak?

Doğum yardımı başvuruları için tarih açıklandı: Kimler başvuruda bulunabilecek? Doğum yardımı ne kadar yapılacak?

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayram sonrası açılacağını belirtti.

2025-03-31T14:35+0300

2025-03-31T14:35+0300

2025-03-31T14:35+0300

türki̇ye

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

aile yılı

doğum yardımı

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Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu. Doğum yardımı ne kadar olacak?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra alınacağını açıkladı. Yeni uygulamaya göre, 2025 yılı itibarıyla doğan her bir ilk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için annenin hesabına 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 5 bin TL nakdi destek verilecek.Doğum yardımı başvuruları ne zaman başlayacak?Bakan Göktaş, düzenlemenin TBMM’den geçtiğini ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 2024 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, ailelerin refahını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Doğum yardımı düzenlemesi için milletvekillerinin yoğun mesai harcadığını belirten Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu.

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