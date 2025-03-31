https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/dogum-yardimi-basvurulari-icin-tarih-aciklandi-kimler-basvuruda-bulunabilecek-dogum-yardimi-ne-1095015611.html
Doğum yardımı başvuruları için tarih açıklandı: Kimler başvuruda bulunabilecek? Doğum yardımı ne kadar yapılacak?
Doğum yardımı başvuruları için tarih açıklandı: Kimler başvuruda bulunabilecek? Doğum yardımı ne kadar yapılacak?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayram sonrası açılacağını belirtti.
2025-03-31T14:35+0300
2025-03-31T14:35+0300
2025-03-31T14:35+0300
türki̇ye
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
aile yılı
doğum yardımı
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Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu. Doğum yardımı ne kadar olacak?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra alınacağını açıkladı. Yeni uygulamaya göre, 2025 yılı itibarıyla doğan her bir ilk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için annenin hesabına 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 5 bin TL nakdi destek verilecek.Doğum yardımı başvuruları ne zaman başlayacak?Bakan Göktaş, düzenlemenin TBMM’den geçtiğini ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 2024 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, ailelerin refahını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Doğum yardımı düzenlemesi için milletvekillerinin yoğun mesai harcadığını belirten Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emekli-bayram-ikramiyesi-mecliste-ikramiye-fark-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1094864988.html
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doğum yardımı, doğum yardımı başvuruları, doğum yardımı başvuruları ne zaman başlıyor, doğum yardımı ne kadar, doğum yardımına kimler başvurabilir, doğum yardımı başvurusu başladı mı,
doğum yardımı, doğum yardımı başvuruları, doğum yardımı başvuruları ne zaman başlıyor, doğum yardımı ne kadar, doğum yardımına kimler başvurabilir, doğum yardımı başvurusu başladı mı,
Doğum yardımı başvuruları için tarih açıklandı: Kimler başvuruda bulunabilecek? Doğum yardımı ne kadar yapılacak?
Doğum yardımı başvurularının yapılacağı tarih belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş başvuruların bayram sonrası başlayacağını açıklarken, uygulama 2025 yılında geçerli olacak.
Doğum yardımı başvuruları bayramdan sonra başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu.
Doğum yardımı ne kadar olacak?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra alınacağını açıkladı. Yeni uygulamaya göre, 2025 yılı itibarıyla doğan her bir ilk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için annenin hesabına 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 5 bin TL nakdi destek verilecek.
Doğum yardımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Bakan Göktaş, düzenlemenin TBMM’den geçtiğini ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 2024 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, ailelerin refahını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Doğum yardımı düzenlemesi için milletvekillerinin yoğun mesai harcadığını belirten Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu.