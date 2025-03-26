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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emekli-bayram-ikramiyesi-mecliste-ikramiye-fark-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1094864988.html
Emekli bayram ikramiyesi Meclis'te: İkramiye fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
Emekli bayram ikramiyesi Meclis'te: İkramiye fark ödemeleri ne zaman yapılacak?
Sputnik Türkiye
Emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 33 zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına yönelik teklifin Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T09:19+0300
2025-03-26T09:19+0300
ekonomi̇
emekli
meclis
emekli bayram ikramiyesi
bayram
bayram ikramiyesi
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
tbmm
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Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülerek ilk 4 maddesi kabul edildi. Aynı teklifle doğum yardımları ve sporcu destekleri gibi sosyal yardımlara ilişkin düzenlemeler de yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.Fark ödemeleri i̇çin gözler Resmi Gazete'deYasa teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nın onayı bekleniyor. Onay sonrası Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemeyle birlikte, emeklilerin hesaplarına henüz yatmayan 1.000 TL’lik ikramiye farkı yatırılacak.Dul ve Yetim aylığı alanlara oranlı ödeme yapılacakİkramiyeden yararlanacak kesimler için oranlı ödeme modeli uygulanacak. Dul maaşı alanlara yüzde 75, hem emekli olup hem de eşten maaş alanlara yüzde 50, sadece yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.Ödeme takvimi SGK tarafından açıklandıSosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilerin ödeme günlerine göre ikramiye ödeme takvimi netleşti. Maaş ödeme tarihleri ayın 17,18,19'u olanlara 24 Mart tarihinde ödeme yapılacak. Maaş ödeme tarihi 20,21,22 olanlar bayram ikramiyelerini 25 Mart'ta alacak. Ayın 23, 24, 25, 26'sı itibarıyla ödeme alan emekliler 26 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler 27 Mart tarihinde Emekli Sandığı kapsamında olanlar 28 Mart tarihinde ikramiye ödemelerini alabilecek.Doğum yardımı ve sporcu desteği de yasadaKabul edilen kanun teklifinde doğum yardımı düzenlemesi de yer alıyor. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpiyatlara hazırlık kapsamında 8 bin sporcunun giderlerini karşılayacak ve sporculara her ay harçlık ödemesi yapacak.Sporculara asgari ücretin i̇ki katına kadar harçlıkÖzellikle dünya şampiyonalarında ilk üçe giren sporculara verilecek harçlıklar, asgari ücretin iki katına kadar artırılabilecek. Bu ödemeler vergi ve kesintiye tabi olmayacak, ayrıca haczedilemeyecek.Yasa teklifi kapsamında mali müşavirlik kanununda da değişiklik yapıldı. Ruhsatını başka bir kişiye kullandırdığı tespit edilenler, meslekten çıkarma cezası ile karşı karşıya kalacak.Oda ve birlik genel kurullarının duyuruları, artık belirli sürelerle resmî internet sitelerinde ve yüksek tirajlı gazetelerde ilan edilecek. Bu sayede katılımın ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.Bir sonraki birleşim saat 14:00’te yapılacakTBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 4. maddesinin kabulünün ardından birleşime ara verdiğini ve komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimin saat 14:00’te yeniden toplanacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emekliye-promosyon-yarisi-kizisti-en-yuksek-odeme-27-bin-tlyi-buldu-temmuzda-30-bin-tlyi-asabilir-1094863510.html
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emekli, meclis, emekli bayram ikramiyesi, bayram, bayram ikramiyesi, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, sgk
emekli, meclis, emekli bayram ikramiyesi, bayram, bayram ikramiyesi, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, sgk

Emekli bayram ikramiyesi Meclis'te: İkramiye fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

09:19 26.03.2025
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Emekli bayram ikramiyelerinin yüzde 33 zamla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına yönelik teklifin Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiye fark ödemesi ne zaman?
Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL’ye çıkarılmasını öngören yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülerek ilk 4 maddesi kabul edildi. Aynı teklifle doğum yardımları ve sporcu destekleri gibi sosyal yardımlara ilişkin düzenlemeler de yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Fark ödemeleri i̇çin gözler Resmi Gazete'de

Yasa teklifinin TBMM’de kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı’nın onayı bekleniyor. Onay sonrası Resmi Gazete’de yayımlanacak düzenlemeyle birlikte, emeklilerin hesaplarına henüz yatmayan 1.000 TL’lik ikramiye farkı yatırılacak.

Dul ve Yetim aylığı alanlara oranlı ödeme yapılacak

İkramiyeden yararlanacak kesimler için oranlı ödeme modeli uygulanacak. Dul maaşı alanlara yüzde 75, hem emekli olup hem de eşten maaş alanlara yüzde 50, sadece yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.

Ödeme takvimi SGK tarafından açıklandı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, emeklilerin ödeme günlerine göre ikramiye ödeme takvimi netleşti. Maaş ödeme tarihleri ayın 17,18,19'u olanlara 24 Mart tarihinde ödeme yapılacak. Maaş ödeme tarihi 20,21,22 olanlar bayram ikramiyelerini 25 Mart'ta alacak. Ayın 23, 24, 25, 26'sı itibarıyla ödeme alan emekliler 26 Mart tarihinde bayram ikramiyelerini alabilecekler. Bağ-Kur kapsamında aylık alan emekliler 27 Mart tarihinde Emekli Sandığı kapsamında olanlar 28 Mart tarihinde ikramiye ödemelerini alabilecek.

Doğum yardımı ve sporcu desteği de yasada

Kabul edilen kanun teklifinde doğum yardımı düzenlemesi de yer alıyor. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpiyatlara hazırlık kapsamında 8 bin sporcunun giderlerini karşılayacak ve sporculara her ay harçlık ödemesi yapacak.

Sporculara asgari ücretin i̇ki katına kadar harçlık

Özellikle dünya şampiyonalarında ilk üçe giren sporculara verilecek harçlıklar, asgari ücretin iki katına kadar artırılabilecek. Bu ödemeler vergi ve kesintiye tabi olmayacak, ayrıca haczedilemeyecek.
Yasa teklifi kapsamında mali müşavirlik kanununda da değişiklik yapıldı. Ruhsatını başka bir kişiye kullandırdığı tespit edilenler, meslekten çıkarma cezası ile karşı karşıya kalacak.
Oda ve birlik genel kurullarının duyuruları, artık belirli sürelerle resmî internet sitelerinde ve yüksek tirajlı gazetelerde ilan edilecek. Bu sayede katılımın ve şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

Bir sonraki birleşim saat 14:00’te yapılacak

TBMM Başkanvekili Celal Adan, teklifin 4. maddesinin kabulünün ardından birleşime ara verdiğini ve komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimin saat 14:00’te yeniden toplanacağını duyurdu.
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