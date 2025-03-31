https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/bankacilik-devi-dolartl-tahminini-yukseltti-1095016798.html
Bankacılık devi dolar/TL tahminini yükseltti
Bankacılık devi dolar/TL tahminini yükseltti
Sputnik Türkiye
Almanya merkezli finans kuruluşu Commerzbank, dolar/TL kuru tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yıl sonu tahminini 42 TL’ye, 2026 yıl sonu... 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T16:14+0300
2025-03-31T16:14+0300
2025-03-31T16:14+0300
ekonomi̇
almanya
commerzbank
tl
dolar
dolar/tl
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089344811_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_17883a1c9db49295aea24785297f9071.jpg
Commerzbank, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değerine ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Banka, 2025 ve 2026 yılı sonu için dolar/TL kuru tahminlerini yükseltti. Banka, önümüzdeki yıl Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybedeceğini öngörüyor.2025 tahmini: 42 TLCommerzbank, doların Türk Lirası karşısındaki değerinin artacağını öngörerek 2025 ve 2026 sonu tahminlerini sırasıyla 42 ve 46 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminler ise 38,0 ve 40,0 düzeyindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/internet-alisverislerinde-yeni-donem-yarin-basliyor-1095015339.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089344811_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_61224cc1a36042ab16e35c7aadebdd08.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, commerzbank, tl, dolar, dolar/tl
almanya, commerzbank, tl, dolar, dolar/tl
Bankacılık devi dolar/TL tahminini yükseltti
Almanya merkezli finans kuruluşu Commerzbank, dolar/TL kuru tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yıl sonu tahminini 42 TL’ye, 2026 yıl sonu tahminini ise 46 TL’ye çıkardı. Önceki tahminler sırasıyla 38 ve 40 TL seviyesindeydi.
Commerzbank, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değerine ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Banka, 2025 ve 2026 yılı sonu için dolar/TL kuru tahminlerini yükseltti. Banka, önümüzdeki yıl Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybedeceğini öngörüyor.
Commerzbank, doların Türk Lirası karşısındaki değerinin artacağını öngörerek 2025 ve 2026 sonu tahminlerini sırasıyla 42 ve 46 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminler ise 38,0 ve 40,0 düzeyindeydi.