https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/bankacilik-devi-dolartl-tahminini-yukseltti-1095016798.html

Bankacılık devi dolar/TL tahminini yükseltti

Bankacılık devi dolar/TL tahminini yükseltti

Sputnik Türkiye

Almanya merkezli finans kuruluşu Commerzbank, dolar/TL kuru tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2025 yıl sonu tahminini 42 TL’ye, 2026 yıl sonu... 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T16:14+0300

2025-03-31T16:14+0300

2025-03-31T16:14+0300

ekonomi̇

almanya

commerzbank

tl

dolar

dolar/tl

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Commerzbank, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değerine ilişkin yeni tahminlerini açıkladı. Banka, 2025 ve 2026 yılı sonu için dolar/TL kuru tahminlerini yükseltti. Banka, önümüzdeki yıl Türk Lirası'nın daha fazla değer kaybedeceğini öngörüyor.2025 tahmini: 42 TLCommerzbank, doların Türk Lirası karşısındaki değerinin artacağını öngörerek 2025 ve 2026 sonu tahminlerini sırasıyla 42 ve 46 seviyelerine yükseltti. Önceki tahminler ise 38,0 ve 40,0 düzeyindeydi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/internet-alisverislerinde-yeni-donem-yarin-basliyor-1095015339.html

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almanya, commerzbank, tl, dolar, dolar/tl