https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/8-aylik-hamile-kadin-iki-bankayi-soydu-kocasina-piyangodan-kazandigini-soyledi-1094998121.html

8 aylık hamile kadın iki bankayı soydu: Kocasına piyangodan kazandığını söyledi

8 aylık hamile kadın iki bankayı soydu: Kocasına piyangodan kazandığını söyledi

Sputnik Türkiye

Polonya’da 8 aylık hamile Anna A., iki bankayı soyarak yaklaşık 12 bin euro (493 bin lira) çaldı. Kocası, bodrumda saklanan paranın piyangodan geldiğini... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T15:48+0300

2025-03-30T15:48+0300

2025-03-30T15:51+0300

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Polonya’nın Lublin kentinde 8 aylık hamile Anna A., doğum hazırlıkları yapmak yerine iki farklı bankayı soydu. 37 yaşındaki hamile Anna A. isimli kadın, maskeli halde bankalara girerek çalışanları bıçak ve silah benzeri bir nesneyle tehdit ederek 12 bin euro'luk soygun yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hamile karnıyla dikkat çeken Anna A., yakalandığında parayı bodrumunda sakladığını ve bir kısmını aile evinin inşaat malzemelerine harcadığını itiraf etti.Banka soygunlarından haberi olmayan Anna A.'nın kocası, bodrumda bulunan paranın piyangodan geldiğini sandığını açıkladı. Hatta, olay ortaya çıktığında adamın, hamile eşini doktora götürdüğünü zannederken aslında ilk soygunun gerçekleştiği bankaya kadar bıraktığı öğrenildi.Mahkeme, Anna A.’yı dört yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezası onaylanan kadın, hapishanede doğum yaparken bebeğine cezaevi koşullarında bakmasına izin verildiği ifade edildi.

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