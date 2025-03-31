https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/alman-sirketin-norvecte-firlatilan-uzay-roketi-kalkistan-sonra-patladi-1095011798.html

Alman şirketin Norveç'te fırlatılan uzay roketi, kalkıştan sonra patladı: Okyanusa düştü

Alman şirketin Norveç'te fırlatılan uzay roketi, kalkıştan sonra patladı: Okyanusa düştü

Sputnik Türkiye

Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen Spectrum roketi, kalkışından 30 saniye sonra havada infilak etti 31.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-31T12:47+0300

2025-03-31T12:47+0300

2025-03-31T12:49+0300

yaşam

almanya

norveç

spectrum roketi

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Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen ve Avrupa'dan uydu fırlatmayı amaçlayan Spectrum roketi Norveç'in Andoya Uzay Üssü'nden yerel saatle 12.30’da fırlatıldı. Spectrum roketi, uçuştan yaklaşık 30 saniye sonra havada infilak etti. Yaklaşık 50 ton ağırlığındaki roket, Andoya adasındaki fırlatma rampasının yakınına düştü.Okyanusa düştüFırlatma tesisini işleten Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, Spectrum roketinin okyanusa düştüğü ve hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi. Açıklamada, çevresel ya da maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Neden düştüğü açıklanmadıMünih merkezli özel şirket Isar Aerospace tarafından geliştirilen mürettebatsız ve 28 metre yüksekliğindeki Spectrum roketi, Avrupa'nın kıtadaki ticari bir uzay üssünden yörüngeye fırlatılan ilk roket olması amaçlanıyordu. Fakat 30 saniye sonra düşüşüyle, söz konusu roket uluslararası tanıma göre 100 kilometre yükseklikte başlayan uzaya ulaşamadı.Alman şirket, yörüngeye uyduları yerleştirmeyi amaçlayan söz konusu test uçuşuyla veri toplamayı hedefliyordu. Isar Aerospace Üst Yetkilisi (CEO) Daniel Metzler, “Bugünkü ilk uçuşumuzda temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniyelik bir uçuş yaptık ve bu sırada pisti havaya uçurmadık." ifadelerini kullandı.

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