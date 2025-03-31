https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/alman-sirketin-norvecte-firlatilan-uzay-roketi-kalkistan-sonra-patladi-1095011798.html
Alman şirketin Norveç'te fırlatılan uzay roketi, kalkıştan sonra patladı: Okyanusa düştü
Alman şirketin Norveç'te fırlatılan uzay roketi, kalkıştan sonra patladı: Okyanusa düştü
Sputnik Türkiye
Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen Spectrum roketi, kalkışından 30 saniye sonra havada infilak etti 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T12:47+0300
2025-03-31T12:47+0300
2025-03-31T12:49+0300
yaşam
almanya
norveç
spectrum roketi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095011643_0:7:513:296_1920x0_80_0_0_cfbb005c52a9cb4530537580b7dd9e8e.jpg
Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen ve Avrupa'dan uydu fırlatmayı amaçlayan Spectrum roketi Norveç'in Andoya Uzay Üssü'nden yerel saatle 12.30’da fırlatıldı. Spectrum roketi, uçuştan yaklaşık 30 saniye sonra havada infilak etti. Yaklaşık 50 ton ağırlığındaki roket, Andoya adasındaki fırlatma rampasının yakınına düştü.Okyanusa düştüFırlatma tesisini işleten Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, Spectrum roketinin okyanusa düştüğü ve hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi. Açıklamada, çevresel ya da maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.Neden düştüğü açıklanmadıMünih merkezli özel şirket Isar Aerospace tarafından geliştirilen mürettebatsız ve 28 metre yüksekliğindeki Spectrum roketi, Avrupa'nın kıtadaki ticari bir uzay üssünden yörüngeye fırlatılan ilk roket olması amaçlanıyordu. Fakat 30 saniye sonra düşüşüyle, söz konusu roket uluslararası tanıma göre 100 kilometre yükseklikte başlayan uzaya ulaşamadı.Alman şirket, yörüngeye uyduları yerleştirmeyi amaçlayan söz konusu test uçuşuyla veri toplamayı hedefliyordu. Isar Aerospace Üst Yetkilisi (CEO) Daniel Metzler, “Bugünkü ilk uçuşumuzda temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniyelik bir uçuş yaptık ve bu sırada pisti havaya uçurmadık." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/uzayda-9-ay-mahsur-kalan-astronotlara-kotu-haber-gunluk-5-dolar-fazla-mesai-ucreti-alabilecekler-1094690993.html
almanya
norveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1f/1095011643_56:0:457:301_1920x0_80_0_0_9e459e721d889b9a8b671d27955ba415.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, norveç, spectrum roketi
almanya, norveç, spectrum roketi
Alman şirketin Norveç'te fırlatılan uzay roketi, kalkıştan sonra patladı: Okyanusa düştü
12:47 31.03.2025 (güncellendi: 12:49 31.03.2025)
Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen Spectrum roketi, kalkışından 30 saniye sonra havada infilak etti
Almanya merkezli Isar Aerospace tarafından geliştirilen ve Avrupa'dan uydu fırlatmayı amaçlayan Spectrum roketi Norveç'in Andoya Uzay Üssü'nden yerel saatle 12.30’da fırlatıldı. Spectrum roketi, uçuştan yaklaşık 30 saniye sonra havada infilak etti. Yaklaşık 50 ton ağırlığındaki roket, Andoya adasındaki fırlatma rampasının yakınına düştü.
Fırlatma tesisini işleten Andoya Space tarafından yapılan açıklamada, Spectrum roketinin okyanusa düştüğü ve hiç kimsenin zarar görmediği belirtildi. Açıklamada, çevresel ya da maddi hasarların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Neden düştüğü açıklanmadı
Münih merkezli özel şirket Isar Aerospace tarafından geliştirilen mürettebatsız ve 28 metre yüksekliğindeki Spectrum roketi, Avrupa'nın kıtadaki ticari bir uzay üssünden yörüngeye fırlatılan ilk roket olması amaçlanıyordu. Fakat 30 saniye sonra düşüşüyle, söz konusu roket uluslararası tanıma göre 100 kilometre yükseklikte başlayan uzaya ulaşamadı.
Alman şirket, yörüngeye uyduları yerleştirmeyi amaçlayan söz konusu test uçuşuyla veri toplamayı hedefliyordu. Isar Aerospace Üst Yetkilisi (CEO) Daniel Metzler, “Bugünkü ilk uçuşumuzda temiz bir kalkış gerçekleştirdik, 30 saniyelik bir uçuş yaptık ve bu sırada pisti havaya uçurmadık." ifadelerini kullandı.