https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/alanyada-39-buyuklugunde-deprem-1095003031.html
Alanya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Alanya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 01.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 31.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-31T02:10+0300
2025-03-31T02:10+0300
2025-03-31T02:20+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı..Depremin 12.39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250331/sanatci-volkan-konak-hastaneye-kaldirildi-1095002310.html
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Alanya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
02:10 31.03.2025 (güncellendi: 02:20 31.03.2025)
Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 01.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Antalya'nın Alanya ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı..
Depremin 12.39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem sonrası bir olumsuzluk yaşanmadı.