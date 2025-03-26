https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akom-istanbul-icin-tarih-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-camur-yagacak-1094865650.html
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor, 'çamur yağacak'
AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor, 'çamur yağacak'
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Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artacağını ve çamur yağışı beklendiğini... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T09:59+0300
2025-03-26T09:59+0300
2025-03-26T09:59+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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hava durumu
istanbul hava durumu
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sağanak yağış
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Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozu, hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükseleceği bu süreçte özellikle dış ortamda bulunacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Hava kalitesini olumsuz etkileyen toz taşınımı, birçok bölgede görüş mesafesini düşürecek.Maske uyarısı: Toz yoğunluğu artacakUzmanlar, çöl tozu geçişinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı. Astım ve solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin dışarı çıkarken maske kullanmaları önerildi. Özellikle tozun yoğun olacağı saatlerde açık havada kalınmaması gerektiği ifade edildi.İstanbul için çamurlu yağış uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bu hafta bulutlu bir gökyüzüne ve 18-23°C arasında değişen sıcaklıklara sahne olacağını duyurdu. AKOM’un açıklamasına göre, “Cuma günü itibariyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği, Lodos yönlü rüzgarların Afrika kökenli çöl tozlarını da beraberinde getirdiği ve yağışların çamurlu olabileceği” tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/meteorolojiden-kritik-uyari-istanbul-ankara-izmir-dikkat-bayramda-hava-durumu-degisiyor-1094863916.html
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AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor, 'çamur yağacak'
Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artacağını ve çamur yağışı beklendiğini bildirirken, uzmanlar özellikle bu hafta dışarı çıkacakların maske takmasını öneriyor. AKOM, İstanbul için sağanak yağış ve çamur yağışı uyarısında bulundu.
Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozu, hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükseleceği bu süreçte özellikle dış ortamda bulunacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Hava kalitesini olumsuz etkileyen toz taşınımı, birçok bölgede görüş mesafesini düşürecek.
Maske uyarısı: Toz yoğunluğu artacak
Uzmanlar, çöl tozu geçişinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı. Astım ve solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin dışarı çıkarken maske kullanmaları önerildi. Özellikle tozun yoğun olacağı saatlerde açık havada kalınmaması gerektiği ifade edildi.
İstanbul için çamurlu yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bu hafta bulutlu bir gökyüzüne ve 18-23°C arasında değişen sıcaklıklara sahne olacağını duyurdu. AKOM’un açıklamasına göre, “Cuma günü itibariyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği, Lodos yönlü rüzgarların Afrika kökenli çöl tozlarını da beraberinde getirdiği ve yağışların çamurlu olabileceği” tahmin ediliyor.