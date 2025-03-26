https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/akom-istanbul-icin-tarih-verdi-gok-gurultulu-saganak-geliyor-camur-yagacak-1094865650.html

AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor, 'çamur yağacak'

AKOM İstanbul için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor, 'çamur yağacak'

Sputnik Türkiye

Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozu dalgası Türkiye’yi etkisi altına aldı. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının artacağını ve çamur yağışı beklendiğini... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T09:59+0300

2025-03-26T09:59+0300

2025-03-26T09:59+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

i̇stanbul

hava durumu

istanbul hava durumu

sağanak

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Batı Afrika ülkesi Mali üzerinden gelen çöl tozu, hafta boyunca Türkiye genelinde etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların yükseleceği bu süreçte özellikle dış ortamda bulunacak vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Hava kalitesini olumsuz etkileyen toz taşınımı, birçok bölgede görüş mesafesini düşürecek.Maske uyarısı: Toz yoğunluğu artacakUzmanlar, çöl tozu geçişinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini vurguladı. Astım ve solunum rahatsızlığı bulunan bireylerin dışarı çıkarken maske kullanmaları önerildi. Özellikle tozun yoğun olacağı saatlerde açık havada kalınmaması gerektiği ifade edildi.İstanbul için çamurlu yağış uyarısıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin bu hafta bulutlu bir gökyüzüne ve 18-23°C arasında değişen sıcaklıklara sahne olacağını duyurdu. AKOM’un açıklamasına göre, “Cuma günü itibariyle aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği, Lodos yönlü rüzgarların Afrika kökenli çöl tozlarını da beraberinde getirdiği ve yağışların çamurlu olabileceği” tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/meteorolojiden-kritik-uyari-istanbul-ankara-izmir-dikkat-bayramda-hava-durumu-degisiyor-1094863916.html

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