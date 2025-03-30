https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/turkiyeden-israil-disisleri-bakaninin-aciklamasini-yanit-kustahca-1095001411.html

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını yanıt: 'Küstahça'

Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını yanıt: 'Küstahça'

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına 'küstahça' değerlendirmesi geldi. 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T21:41+0300

2025-03-30T21:41+0300

2025-03-30T21:41+0300

dünya

i̇srail

dışişleri bakanlığı

gideon saar

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği paylaşıma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Dışişleri'nden "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz" ifadesinin kullanıldı.Açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu belirtildi.Bu tutumun, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldıİsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.

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i̇srail, dışişleri bakanlığı, gideon saar