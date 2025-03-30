https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/turkiyeden-israil-disisleri-bakaninin-aciklamasini-yanit-kustahca-1095001411.html
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını yanıt: 'Küstahça'
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını yanıt: 'Küstahça'
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına 'küstahça' değerlendirmesi geldi. 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T21:41+0300
2025-03-30T21:41+0300
2025-03-30T21:41+0300
dünya
i̇srail
dışişleri bakanlığı
gideon saar
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği paylaşıma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.Dışişleri'nden "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz" ifadesinin kullanıldı.Açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu belirtildi.Bu tutumun, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldıİsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/abd-basini-trump-rusyaya-yeni-gumruk-vergileri-uygulamakla-tehdit-etti-1095000149.html
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i̇srail, dışişleri bakanlığı, gideon saar
i̇srail, dışişleri bakanlığı, gideon saar
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını yanıt: 'Küstahça'
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamasına 'küstahça' değerlendirmesi geldi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya platformundan gerçekleştirdiği paylaşıma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Dışişleri'nden "Netanyahu hükümetinin Dışişleri Bakanı tarafından yapılan küstahça açıklamayı reddediyoruz" ifadesinin kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu düzeysiz ve mesnetsiz iddiaların, Netanyahu ve ortaklarının işledikleri suçların üzerini örtme çabasının bir parçası olduğu belirtildi.
Bu tutumun, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırımı hızlandıracağı ve bölgedeki diğer ülkeleri istikrarsızlaştırmayı amaçlayan faaliyetlerini yoğunlaştıracağı yönündeki endişeleri derinleştirdiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı
"İsrailli yetkililerin propaganda faaliyetleri, Türkiye’nin hakikati en açık biçimde dile getirme kararlılığını asla sarsamayacaktır. İsrail’in hedef aldığı masum sivillerin yanında durmaya ve onların haklarını savunmaya devam edeceğiz."
İsrail Dışişleri Bakanı Saar, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.