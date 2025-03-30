https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/tongada-deprem-firtinasi-son-3-saatte-6-guclu-sarsinti-kaydedildi-1095001195.html
Tonga'da deprem fırtınası: Son 3 saatte 6 güçlü sarsıntı kaydedildi
Tonga'da deprem fırtınası: Son 3 saatte 6 güçlü sarsıntı kaydedildi
Sputnik Türkiye
Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga adalarını vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı. Son üç saat içinde art arda meydana gelen... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T20:36+0300
2025-03-30T20:36+0300
2025-03-30T20:36+0300
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Tonga Krallığı'nda son 3 saatte 6.1 büyüklüğüne varan 6 deprem daha meydana geldi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapılırken son 3 saatte 4.8 ile 6.1 büyüklükleri arasında değişen toplam 6 deprem daha yaşandığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/tongada-71-buyuklugunde-deprem-oldu-tsunami-uyarisi-yapildi-1094998580.html
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deprem, tonga, pasifik, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya-pasifik
deprem, tonga, pasifik, asya & pasifik, pasifik okyanusu, asya-pasifik
Tonga'da deprem fırtınası: Son 3 saatte 6 güçlü sarsıntı kaydedildi
Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga adalarını vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı. Son üç saat içinde art arda meydana gelen 4.8 ile 6.1 büyüklükleri arasında değişen toplam 6 deprem daha kaydedildi.
Tonga Krallığı'nda son 3 saatte 6.1 büyüklüğüne varan 6 deprem daha meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapılırken son 3 saatte 4.8 ile 6.1 büyüklükleri arasında değişen toplam 6 deprem daha yaşandığı açıklandı.