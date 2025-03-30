https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/tongada-deprem-firtinasi-son-3-saatte-6-guclu-sarsinti-kaydedildi-1095001195.html

Tonga'da deprem fırtınası: Son 3 saatte 6 güçlü sarsıntı kaydedildi

Tonga'da deprem fırtınası: Son 3 saatte 6 güçlü sarsıntı kaydedildi

Sputnik Türkiye

Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga adalarını vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmıştı. Son üç saat içinde art arda meydana gelen... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T20:36+0300

2025-03-30T20:36+0300

2025-03-30T20:36+0300

son depremler

deprem

tonga

pasifik

asya & pasifik

pasifik okyanusu

asya-pasifik

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Tonga Krallığı'nda son 3 saatte 6.1 büyüklüğüne varan 6 deprem daha meydana geldi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Pasifik Okyanusu'nda bulunan Tonga adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Depremin ardından bölge için tsunami uyarısı yapılırken son 3 saatte 4.8 ile 6.1 büyüklükleri arasında değişen toplam 6 deprem daha yaşandığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/tongada-71-buyuklugunde-deprem-oldu-tsunami-uyarisi-yapildi-1094998580.html

tonga

pasifik

pasifik okyanusu

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