https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/tongada-71-buyuklugunde-deprem-oldu-tsunami-uyarisi-yapildi-1094998580.html
Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami uyarısı yapıldı
Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami uyarısı yapıldı
Sputnik Türkiye
Tonga’da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, sarsıntının can ve mal kaybına yol açıp açmadığını belirlemek için incelemelere başladı. Deprem... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T16:30+0300
2025-03-30T16:30+0300
2025-03-30T18:00+0300
son depremler
tonga
asya & pasifik
afrika
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tonga yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Deprem, ana adanın yaklaşık 100 kilometre (62 mil) kuzeydoğusunda gerçekleşti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından, merkez üssünün 300 kilometre (185 mil) yakınındaki kıyılar için tehlikeli dalgaların oluşabileceği yönünde bir uyarı yayımladı. Yetkililer ise şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtti.Tonga nerede?Tonga'nın Polinezya'da bulunan ve 171 adadan oluşan bir ülke olduğu ve yaklaşık 100 bin kişinin büyük bölümünün ana ada Tongatapu'da yaşadığı açıklandı. Ülke, Avustralya'nın doğu kıyısından 3 bin 500 kilometreden (2 bin mil) fazla uzaklıkta yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-77-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1094938364.html
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Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami uyarısı yapıldı
16:30 30.03.2025 (güncellendi: 18:00 30.03.2025)
Tonga’da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, sarsıntının can ve mal kaybına yol açıp açmadığını belirlemek için incelemelere başladı. Deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tonga yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, ana adanın yaklaşık 100 kilometre (62 mil) kuzeydoğusunda gerçekleşti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından, merkez üssünün 300 kilometre (185 mil) yakınındaki kıyılar için tehlikeli dalgaların oluşabileceği yönünde bir uyarı yayımladı. Yetkililer ise şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtti.
Tonga'nın Polinezya'da bulunan ve 171 adadan oluşan bir ülke olduğu ve yaklaşık 100 bin kişinin büyük bölümünün ana ada Tongatapu'da yaşadığı açıklandı. Ülke, Avustralya'nın doğu kıyısından 3 bin 500 kilometreden (2 bin mil) fazla uzaklıkta yer alıyor.