https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/tongada-71-buyuklugunde-deprem-oldu-tsunami-uyarisi-yapildi-1094998580.html

Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami uyarısı yapıldı

Tonga'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu: Tsunami uyarısı yapıldı

Sputnik Türkiye

Tonga’da 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, sarsıntının can ve mal kaybına yol açıp açmadığını belirlemek için incelemelere başladı. Deprem... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T16:30+0300

2025-03-30T16:30+0300

2025-03-30T18:00+0300

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tonga

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afrika

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Tonga yakınlarında 7.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Deprem, ana adanın yaklaşık 100 kilometre (62 mil) kuzeydoğusunda gerçekleşti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından, merkez üssünün 300 kilometre (185 mil) yakınındaki kıyılar için tehlikeli dalgaların oluşabileceği yönünde bir uyarı yayımladı. Yetkililer ise şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediğini belirtti.Tonga nerede?Tonga'nın Polinezya'da bulunan ve 171 adadan oluşan bir ülke olduğu ve yaklaşık 100 bin kişinin büyük bölümünün ana ada Tongatapu'da yaşadığı açıklandı. Ülke, Avustralya'nın doğu kıyısından 3 bin 500 kilometreden (2 bin mil) fazla uzaklıkta yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-77-buyuklugunde-depremle-sarsildi-1094938364.html

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