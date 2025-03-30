https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/sabah-saatlerinde-yuzde-6-olan-istanbul-trafigi-yuzde-65e-kadar-cikti--1095000599.html

Sabah saatlerinde yüzde 6 olan İstanbul trafiği yüzde 65'e kadar çıktı

Sabah saatlerinde yüzde 6 olan İstanbul trafiği yüzde 65'e kadar çıktı

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'da sabah yüzde 6 olarak ölçülen trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 65'e kadar çıktı. 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T20:03+0300

2025-03-30T20:03+0300

2025-03-30T20:05+0300

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

türki̇ye

trafik

bayram tatili

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1095000647_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_031c11599c0e27b806740afa0a236170.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre İstanbul genelinde yüzde 65'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67 olarak ölçüldü.İstanbul'da, bayram dolayısıyla kent içi ve dışına seyahat edenlerin bazı noktalarda araçları akşam saatlerinde güçlükle ilerledi.Kentin her iki yakasında, D-100 karayolu ve TEM Otoyolu ile ana arterler ve caddelerde yoğunluk yaşandı.İstanbul'da son verilere göre trafikte dikkat çeken detaylar şöyle:Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ediyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar görülüyor.Kağıthane'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt ile Esenler arasında her iki yönde de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Cevizlibağ-Haliç arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.TEM Otoyolu'nda Küçükköy-Sultangazi kavşağından 5. Levent ile Mecidiyeköy ve Çağlayan'da köprü yönünde araçlar ağır seyrediyor.TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar yoğunluk göze çarpıyor.Şile Otoyolu ve D-100 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/bakan-uraloglu-duyurdu-ankara-diyarbakir-arasi-turistik-tren-seferleri-basliyor-1095000303.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), trafik, bayram tatili