https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/milli-yildiz-calhanoglundan-galatasaray-aciklamasi-benim-icin-sereftir-1094996059.html

Milli yıldız Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Benim için şereftir'

Milli yıldız Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Benim için şereftir'

Sputnik Türkiye

Inter ve A Milli Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Inter’de mutlu olduğunu... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

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hakan çalhanoğlu

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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer iddialarına yanıt verdi.Dünyanın en iyileri arasında gösterilen ve Ballon d'Or adayı Hakan Çalhanoğlu, Günaydın’a verdiği bayram röportajında transfer söylentileri ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, sözleri futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı.'Inter’de çok mutluyum'Milli oyuncu Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen “Galatasaraylı olduğunuz ve bir gün o formayı giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “Inter’de çok mutluyum” yanıtını verdi. 2021 yılında Milan’dan Inter’e transfer olan milli futbolcu, burada istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.Galatasaray’a açık kapı bıraktı31 yaşındaki yıldız futbolcu, açıklamasının devamında ise Galatasaray’a transfer ihtimalini tamamen kapatmadığını belirtti. Çalhanoğlu, “Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir” diyerek taraftarları heyecanlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/a-milli-takim-kaptani-hakan-calhanoglu-kotu-haberi-kendi-acikladi-1090537042.html

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