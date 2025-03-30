https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/milli-yildiz-calhanoglundan-galatasaray-aciklamasi-benim-icin-sereftir-1094996059.html
Milli yıldız Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Benim için şereftir'
Milli yıldız Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Benim için şereftir'
Sputnik Türkiye
Inter ve A Milli Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Inter’de mutlu olduğunu... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T15:00+0300
2025-03-30T15:00+0300
2025-03-30T15:00+0300
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transfer
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Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer iddialarına yanıt verdi.Dünyanın en iyileri arasında gösterilen ve Ballon d'Or adayı Hakan Çalhanoğlu, Günaydın’a verdiği bayram röportajında transfer söylentileri ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, sözleri futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı.'Inter’de çok mutluyum'Milli oyuncu Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen “Galatasaraylı olduğunuz ve bir gün o formayı giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “Inter’de çok mutluyum” yanıtını verdi. 2021 yılında Milan’dan Inter’e transfer olan milli futbolcu, burada istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.Galatasaray’a açık kapı bıraktı31 yaşındaki yıldız futbolcu, açıklamasının devamında ise Galatasaray’a transfer ihtimalini tamamen kapatmadığını belirtti. Çalhanoğlu, “Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir” diyerek taraftarları heyecanlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/a-milli-takim-kaptani-hakan-calhanoglu-kotu-haberi-kendi-acikladi-1090537042.html
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hakan çalhanoğlu, transfer, transfermarkt , galatasaray, galatasaray spor kulübü, i̇nter, inter milan
hakan çalhanoğlu, transfer, transfermarkt , galatasaray, galatasaray spor kulübü, i̇nter, inter milan
Milli yıldız Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması: 'Benim için şereftir'
Inter ve A Milli Takım’ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a transfer iddialarına dair açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Inter’de mutlu olduğunu belirtirken, gelecekte Galatasaray forması giymeye açık kapı bıraktı. Milli futbolcu, zamanın ne göstereceğini bilemeyeceğini söyledi.
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer iddialarına yanıt verdi.
Dünyanın en iyileri arasında gösterilen ve Ballon d'Or adayı Hakan Çalhanoğlu, Günaydın’a verdiği bayram röportajında transfer söylentileri ve kariyeri hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, sözleri futbolseverler arasında büyük yankı uyandırdı.
Milli oyuncu Çalhanoğlu, kendisine yöneltilen “Galatasaraylı olduğunuz ve bir gün o formayı giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna, “Inter’de çok mutluyum” yanıtını verdi. 2021 yılında Milan’dan Inter’e transfer olan milli futbolcu, burada istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, takımının en önemli oyuncularından biri haline geldi.
Galatasaray’a açık kapı bıraktı
31 yaşındaki yıldız futbolcu, açıklamasının devamında ise Galatasaray’a transfer ihtimalini tamamen kapatmadığını belirtti. Çalhanoğlu, “Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir” diyerek taraftarları heyecanlandırdı.