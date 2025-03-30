https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/meksikada-obeziteyle-mucadele-icin-okullarda-abur-cubur-satisi-yasaklandi-1094992536.html

Meksika'da obeziteyle mücadele için okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Meksika'da obeziteyle mücadele için okullarda abur cubur satışı yasaklandı

Sputnik Türkiye

Meksika'da hükümet, obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi. Çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T13:12+0300

2025-03-30T13:12+0300

2025-03-30T13:12+0300

yaşam

meksika

obezite

obez

abur cubur

cips

şekerleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1e/1094992604_0:210:2001:1335_1920x0_80_0_0_f01e160fa7354d22684acf2da5dc5ac9.png

Meksika hükümeti ülke genelinde obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi. Obez kişi sayısının 1980'den bu yana arttığı Meksika'da, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi.Yeni yasa kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak. Bu ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 dolar para cezası kesilecek.Öte yandan, uzmanlar ülkedeki bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının olmadığına işaret ederek, bu yasanın denetiminin zor olabileceğine dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/turkiye-nufusunun-ucte-biri-obez-yemek-programlari-obeziteyi-tetikliyor-uyarisi-1091315938.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, obezite, obez, abur cubur, cips, şekerleme