https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/meksikada-obeziteyle-mucadele-icin-okullarda-abur-cubur-satisi-yasaklandi-1094992536.html
Meksika'da obeziteyle mücadele için okullarda abur cubur satışı yasaklandı
Meksika'da obeziteyle mücadele için okullarda abur cubur satışı yasaklandı
Sputnik Türkiye
Meksika'da hükümet, obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi. Çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T13:12+0300
2025-03-30T13:12+0300
2025-03-30T13:12+0300
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Meksika hükümeti ülke genelinde obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi. Obez kişi sayısının 1980'den bu yana arttığı Meksika'da, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi.Yeni yasa kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak. Bu ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 dolar para cezası kesilecek.Öte yandan, uzmanlar ülkedeki bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının olmadığına işaret ederek, bu yasanın denetiminin zor olabileceğine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241209/turkiye-nufusunun-ucte-biri-obez-yemek-programlari-obeziteyi-tetikliyor-uyarisi-1091315938.html
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meksika, obezite, obez, abur cubur, cips, şekerleme
meksika, obezite, obez, abur cubur, cips, şekerleme
Meksika'da obeziteyle mücadele için okullarda abur cubur satışı yasaklandı
Meksika'da hükümet, obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi. Çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak.
Meksika hükümeti ülke genelinde obeziteyle mücadele etmek için okullarda abur cubur satışına yasak getirdi. Obez kişi sayısının 1980'den bu yana arttığı Meksika'da, çocukluk çağı obezitesiyle mücadele kapsamında okullarda abur cubur satışını yasaklayan yasa, dün itibariyle yürürlüğe girdi.
Yeni yasa kapsamında, çok fazla şeker, tuz, yağ içeren yüksek kalorili yiyecek ve içecekler artık okullarda satılamayacak. Bu ürünlerin yerine daha sağlıklı yiyecek alternatifleri sunulmasını öngören yasayı ihlal eden okul yönetimlerine ise 545 ila 5 bin 450 dolar para cezası kesilecek.
Öte yandan, uzmanlar ülkedeki bazı okullarda elektrik ve internet altyapısının olmadığına işaret ederek, bu yasanın denetiminin zor olabileceğine dikkati çekti.