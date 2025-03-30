https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/cumhurbaskani-erdogan-belediyeleri-ahtapot-gibi-sarmislar-sokak-teroru-soygunu-perdeleme-cabasi-1094999867.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar, sokak terörü soygunu perdeleme çabası

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar, sokak terörü soygunu perdeleme çabası

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatlarına bir video mesaj göndererek bayram tebriklerini iletti. Mesajında... 30.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-30T18:15+0300

2025-03-30T18:15+0300

2025-03-30T18:15+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

ak parti

sosyal medya

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/16/1094773455_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_522169a2bd9f759f1124af24e28e95ef.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları'na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.Yıl boyunca yürütülen çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yardımlarımızla Filistinli mazlumların yanında olduk. Suriye halkı muhteşem bir zafere imza attı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlıyız. Herkesin huzur içinde yaşadığı müreffeh bir ülkeyi inşa edeceğiz. Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan prangadan kurtulacak. Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır. Sokak terörü, soygunu perdeleme çabası. Milletimiz tuzağa gelmedi. Milletimiz oyunu gördü, provokatörlerin kışkırtmasına gelmedi" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyeti-kurmakla-ovunen-partinin-genel-baskani-cikiyor-resmen-siyasi-1094966077.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ak parti, sosyal medya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)