https://anlatilaninotesi.com.tr/20250330/cumhurbaskani-erdogan-belediyeleri-ahtapot-gibi-sarmislar-sokak-teroru-soygunu-perdeleme-cabasi-1094999867.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar, sokak terörü soygunu perdeleme çabası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar, sokak terörü soygunu perdeleme çabası
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatlarına bir video mesaj göndererek bayram tebriklerini iletti. Mesajında... 30.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-30T18:15+0300
2025-03-30T18:15+0300
2025-03-30T18:15+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları'na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.Yıl boyunca yürütülen çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yardımlarımızla Filistinli mazlumların yanında olduk. Suriye halkı muhteşem bir zafere imza attı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlıyız. Herkesin huzur içinde yaşadığı müreffeh bir ülkeyi inşa edeceğiz. Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan prangadan kurtulacak. Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır. Sokak terörü, soygunu perdeleme çabası. Milletimiz tuzağa gelmedi. Milletimiz oyunu gördü, provokatörlerin kışkırtmasına gelmedi" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyeti-kurmakla-ovunen-partinin-genel-baskani-cikiyor-resmen-siyasi-1094966077.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti, sosyal medya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
recep tayyip erdoğan, ak parti, sosyal medya, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar, sokak terörü soygunu perdeleme çabası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatlarına bir video mesaj göndererek bayram tebriklerini iletti. Mesajında bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirten Erdoğan, son dönemde yaşanan sokak olayları hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Teşkilatları'na Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
Yıl boyunca yürütülen çalışmalara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yardımlarımızla Filistinli mazlumların yanında olduk. Suriye halkı muhteşem bir zafere imza attı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması önceliğimizdir. Terörsüz Türkiye hedefinde kararlıyız. Herkesin huzur içinde yaşadığı müreffeh bir ülkeyi inşa edeceğiz. Türkiye 40 yıldır ayağına vurulan prangadan kurtulacak. Belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütü deşifre olacaktır. Sokak terörü, soygunu perdeleme çabası. Milletimiz tuzağa gelmedi. Milletimiz oyunu gördü, provokatörlerin kışkırtmasına gelmedi" dedi.