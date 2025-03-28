Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG Meclisi’nden çocuk iş cinayetleri raporu
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı: Biletsiz yolcu taşıyanlara ceza
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İBB soruşturmasındaki son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Çin yapay zeka eğitiminde tüm engellemelere karşın lider
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin olağanüstü kurultaya tek adayla gideceğini düşünüyorum
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
'Batı, göç meselesi kendisine zarar verince tavır değiştirdi’
16:06
83 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
17:34
9 dk
SESLİ HABER
TKP'den Özgür Özel'e tepki: Türkiye'den 'renkli devrim' çıkaramazsınız
17:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Silivri Cezaevi’nin tarihi: Kumpas davalarından İmamoğlu’na
18:21
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk Edebiyatının Sessiz Devrimi: Halit Ziya Uşaklıgil
18:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
19:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
IFAB’tan kalecilere yeni düzenleme: Yeni kural futbolu nasıl etkileyecek?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gençler neden sokakta: ‘Yarın ne olacağını bilemeyen bir kuşak yarattık’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu ve tahliye umudu
12:05
85 dk
HABER MASASI
Ramazan Bayramı tatili başlıyor
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Bayramlık fasıl şarkıları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
15:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
17:36
3 dk
ÖZEL HABER
Sosyal medyanın beslenme trendleri: Sağlıklı mı, riskli mi?
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kennedy belgelerinden İsrail çıktı
18:17
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem: ‘Mahir Polat, tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilecek’
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
ÖZEL HABER
Uzman Diyetisyen anlattı: Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı?
19:40
3 dk
ÖZEL HABER
Silivri sonrası gündemde: Müzeye dönüşen cezaevleri
20:30
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Beyazıt Karataş: ABD'nin çıkarına ters düşerseniz F-35'ler 'uçan bir çöp' olarak kalabilir
20:45
7 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
22:23
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/cumhurbaskani-erdogan-cumhuriyeti-kurmakla-ovunen-partinin-genel-baskani-cikiyor-resmen-siyasi-1094966077.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı'nda konuştu. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T21:05+0300
2025-03-28T22:04+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
recep tayyip erdoğan
i̇stanbul
batı
malazgirt
lgbt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094903779_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39bbb249733a1742574b142bf9e1caa8.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/putin-ukrayna-icin-gecici-yonetim-onerisinde-bulunmustu-gecmiste-ve-gunumuzde-ornekleri-var-mi-1094963513.html
i̇stanbul
batı
malazgirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094903779_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_856f1a1e5f422f2332ab4eb7eb2afdc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, batı, malazgirt, lgbt
türkiye, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, batı, malazgirt, lgbt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor

21:05 28.03.2025 (güncellendi: 22:04 28.03.2025)
© Binnur Ege Gürün KoçakErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© Binnur Ege Gürün Koçak
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 9. Milli İrade İftarı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor.
Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaya kadar her türlü kepazelik sergilendi.
Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik açıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük.
Hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler.
Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar.
Bütün gayemiz 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşımızda billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır
Toplumu ifsad eden popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yükselen tepkileri bunun işaretleri olarak okuyoruz.
Türkiye, ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur.
CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor.
Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.
Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler.
Yüzünü kapatan, polise saldıran, işinde gücündeki insanlarımıza tebelleş olan kim varsa emniyet birimlerimiz gerekli müdahalelerde bulunacaktır.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
Ukrayna krizi
Putin Ukrayna için 'geçici yönetim' önerisinde bulunmuştu: Geçmişte ve günümüzde örnekleri var mı?
19:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала