Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyeti kurmakla övünen partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor

Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor. Öyle büyük bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız ki, Cumhuriyeti kurmakla övünen bir partinin genel başkanı çıkıyor resmen siyasi mandacılık talep ediyor.

Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaya kadar her türlü kepazelik sergilendi. Marjinal sol örgütleri öne sürmekten gençlerin arkasına saklanmaya, ecdat mirası camilerimize terbiyesizlik yapmaya kadar her türlü kepazelik sergilendi.

Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik açıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük. Önceki gün bizim de tahmin edemeyeceğimiz yeni bir eşik açıldı. Son olarak Batı'ya yalvaracak kadar kontrolü kaybettiklerini gördük.

Hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler. Hak arama bahanesiyle demokrasiyle hukukla meşru hak arama yollarıyla asla alakası olmayan çok tehlikeli bir provokasyona giriştiler.

Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar. Bir haftadır yolsuzluğu örtmek, hırsızlığı gizlemek, soygunu perdelemek, sahtekarlığı savunmak adına her şeyi yaptılar.

Bütün gayemiz 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşımızda billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır Bütün gayemiz 1071 Malazgirt ruhu ve İstiklal Marşımızda billurlaşan kardeşlik manifestosuyla 85 milyonun tamamını Türkiye Yüzyılı hedefinde buluşturmaktır

Toplumu ifsad eden popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yükselen tepkileri bunun işaretleri olarak okuyoruz. Toplumu ifsad eden popüler akımlar eskisi kadar rağbet görmüyor. LGBT musibetine yönelik tüm dünyada yükselen tepkileri bunun işaretleri olarak okuyoruz.

Türkiye, ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur. Türkiye, ne zaman kendisine biçilen konuma itiraz etse, kökü dışarda bazı kirli odaklar tarafından hedefe konulmuştur.

CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor. CHP'nin Genel Başkanı Gazze soykırımındaki iki yüzlü yayınları sebebiyle itibarını kaybetmiş bir yabancı medya kuruluşundan süklüm püklüm yardım dileniyor.

Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor. Bu zat, ülkesini yabancılara şikayet ederken utanmıyor, 'Ben partimi ve kendimi niye bu hale düşürüyorum?' sorusunu sormak aklına dahi gelmiyor.

Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler. Ana muhalefet partisini esir almış bir avuç belediye soyguncusunun evlatlarının hayatını karartmasına ailelerimiz izin vermesinler.