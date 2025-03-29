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CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan İmamoğlu: Ben hiç suç işlemedim, Başkan olarak yaptıklarımdan gurur duyuyorum
CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan İmamoğlu: Ben hiç suç işlemedim, Başkan olarak yaptıklarımdan gurur duyuyorum
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlanan protestolara bugün Maltepe'deki mitingle... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T13:39+0300
2025-03-29T14:21+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
maltepe
mansur yavaş
cumhuriyet halk partisi (chp)
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
chp
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto sürecinin en kitlesel ayağını İstanbul Maltepe’de gerçekleştiriyor.Yavaş: Silivri Cezaevi kapatılsınAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasında mücadelenin artık bireysel değil, toplumsal bir hak arayışı olduğunun altını çizerek, “Bu artık bir kişinin değil, halkın davasıdır. Silivri Cezaevi kapatılsın" çağrısında bulundu.Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Ekrem İmamoğlu: Gurur duyuyorumYavaş'ın ardından mikrofonu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aldı. Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile oluşturulan görüntüsüne de konuşma yaptırıldı. Konuşmada İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:'Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım'Mektubun devamında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel: CHP'li belediyeleri silkeleme yarışına girdilerÇelik'in ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:'Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı'Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokrasiyi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi. Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma deği bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik.Ne olmuştu?İmamoğlu’nun 19 Mart'ta “yolsuzluk” iddialarıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolar Saraçhane merkezli gösterilerle büyümüştü. Bir hafta boyunca İstanbul’un dört bir yanında protesto yürüyüşleri düzenlendi. Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde de üniversite öğrencileri öncülüğünde boykotlar gerçekleştirildi.
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ekrem i̇mamoğlu, maltepe, mansur yavaş, cumhuriyet halk partisi (chp), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, silivri cezaevi
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CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan İmamoğlu: Ben hiç suç işlemedim, Başkan olarak yaptıklarımdan gurur duyuyorum

13:39 29.03.2025 (güncellendi: 14:21 29.03.2025)
© Emin SansarEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2025
© Emin Sansar
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlanan protestolara bugün Maltepe'deki mitingle devam ediyor. CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan Ekrem İmamoğlu "Ben hiç suç işlemedim, Belediye Başkanı olarak yaptıklarımdan gurur duyuyorum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto sürecinin en kitlesel ayağını İstanbul Maltepe’de gerçekleştiriyor.

Yavaş: Silivri Cezaevi kapatılsın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasında mücadelenin artık bireysel değil, toplumsal bir hak arayışı olduğunun altını çizerek, “Bu artık bir kişinin değil, halkın davasıdır. Silivri Cezaevi kapatılsın" çağrısında bulundu.
Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Gençler gitmek istiyor. İş yok, umut yok. Hepimiz zamanında haksızlar hukuksuzluklar karşısında yer aldık, yeri geldi meydanlara indik. Memleketimize ve geleceğimize sahip çıktık. Bizim de önderimiz bugünkü gençler gibi Atatürk idi. Bizim dönemimizde de yapay ayrılıklar vardı. Şimdi gençler arasında tam bir bütünlük var. Anayasal taleplerini medenice kullanan gençlerimizi kutluyorum. Doğru olanı yapıyorsunuz adaletsizliğe sessiz kalmıyorsunuz, Atatürk’ün çevresinde toplanıyorsunuz bu mücadelenizde bizler sizin önünüzde değil tam yanı başınızda olacağız ve yanı başınızdayız. Bu ülkenin bir umudu var. O umut okul kapısında bekleyen sabah gözaltı aracıyla tanışan gençlerimizdir. O gençleri korkutmak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki gençler korkuyu değil umudu Atatürk'ten öğrendi. Zapt etmeye çalıştıkları şey bir gençliğin özgürlük talebidir. Gençlik susmaz. Gençlik bir fikirdir, bu ülkenin teminatı ve yüz akıdır. Buradaki insanlar yeter demek için toplandı. Haksızlık hukuksuzluk karşısında insan olmanın vicdan olmanın hatta insan fıtratını yerine getiren bu gençlerin asla kılına dahi zarar gelmemeli. Devlet polisleriyle bu çocukların güvenliği için risk oluşturmak yerine onların güvenliğini sağlamalı. Yanlış üzerine yanlış yaparak doğruyu bulamayız. Bu ülkenin tüm evlatlarıyla gurur duyuyoruz. Atamızın sizlere iletmemiz için emanet ettiği cumhuriyeti tam demokrasi ile taçlandırıp sizlere vereceğiz."

Ekrem İmamoğlu: Gurur duyuyorum

Yavaş'ın ardından mikrofonu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aldı. Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile oluşturulan görüntüsüne de konuşma yaptırıldı. Konuşmada İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ben hiç suç işlemedim, Belediye Başkanı olarak yaptıklarımdan gurur duyuyorum. Herkesin Ekrem İmamoğlu için burada olmadığını biliyorum. Mesele memleket meselesi, adalet, demokrasi, özgürlük meselesi. Eğitim, üretim, paylaşım meselesi. Gelecek kaygısını en çok gençler yaşıyorlar. Hayatlarının ellerinden kayıp gittiğini en çok onlar hissediyor. Gençleri anlamayan bir kişi ise iktidarda kalmak için sürekli ayrıştırmak zorunda. Gençler kim kazanacaksa bileğinin hakkıyla kazansın isterler. Herkesten çok bu yüzden gençlerin sesi çıkıyor. Gençlerin hepsiyle gurur duyuyorum. Gençler Erdoğan'a 'Vatandaşın iradesine el uzatma' diyorlar. Erdoğan bu seslere kulaklarını tıkıyor. Her şeyi kendi yaptığı halde asla sorumluluk üstlenmiyor

'Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım'

Mektubun devamında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Kalbim, ruhum sizinle. 23 Mart günü 15.5 milyon yurttaşımızın ortak iradesi ve desteğiyle başlayan sürecin sonunda resmen cumhurbaşkanı adayı oldum. Emek veren, destek sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin tüm muhalefet partileriyle tarihi bir dönem yaşayacağız. Mertlik ile namertliği yeneceğiz. Cumhuriyetimizi güçlü bir demokrasiyle taçlandıracağız. Dün olduğu gibi bugün de sizi utandırmayacağım. Hiç korkmuyorum çünkü aziz milletimiz birleşmiştir. Millet zalimin karşısında birleşmiştir. Millet vicdanda, adalette, ortak kader, ortak gelecek arayışında birleşmiştir. Gençler, kadınlar ayaktadır. İstedikleri kadar bizi hapse atsınlar. Millet, devletin sahibi olduğunu göstermiştir. Ben bu yola çıkarken 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' dedim. Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım. Milletin verdiği görevi her şart altında yerine getireceğim. Cumhurbaşkanı adayı olarak mertçe, dürüstçe yarışacağım. Yılmadan, yorulmadan mücadele edeceğim. Kendimi önce Allah'a sonra milletime emanet ediyorum. Millet bütün iktidarlardan büyüktür. Ramazan Bayramınız kutlu olsun."

Özgür Özel: CHP'li belediyeleri silkeleme yarışına girdiler

Çelik'in ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.
Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"19 Mart darbe girişimine karşı dimdik ayakta duranlara, ülkesine, milletine, geleceğine sahip çıkanlara, korkmayanlara, sinmeyenlere, bir adım geri atmayanlara, yüreğinde vatan, millet, bayrak sevgisi olan Türkiye ittifakının tüm renklerine, karşımızdaki bir avuç zalime teslim olmayan milyonlara merhaba. Sincan'a, Edirne'ye, Silivri'ye, Kandıra'ya, belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, siyasetçilere, en çok da hepimizin gelecek umudu öğrencilere merhaba. Herkes memleketine gidebilir, parası olsa tatile gidebilir. Bugün bu meydana gelip toplanmak, bu iradeyi ortaya koymak, 'bu büyük mücadele aksar' dediler ama Silivri'de yatan arkadaşlarımız da bizler de 19 Mart'ta yaşananlardan sonra neredeyse sokağa çıkmayı yasaklayıp, İstanbul'un iradesini yalnız bırakmaya çalışanlara inat, Saraçhane'ye koşan milyonlar bize artık endişenin, korkunun evde kaldığını gösterdiler. Sokaklardayız, meydanlardayız."

'Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı'

Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokrasiyi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi. Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma deği bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik.

Ne olmuştu?

İmamoğlu’nun 19 Mart'ta “yolsuzluk” iddialarıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolar Saraçhane merkezli gösterilerle büyümüştü. Bir hafta boyunca İstanbul’un dört bir yanında protesto yürüyüşleri düzenlendi. Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde de üniversite öğrencileri öncülüğünde boykotlar gerçekleştirildi.
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