https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/chpnin-ekrem-imamogluna-ozgurluk-mitinginde-konusan-abb-baskani-mansur-yavas-silivri-cezaevi-1094977320.html

CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan İmamoğlu: Ben hiç suç işlemedim, Başkan olarak yaptıklarımdan gurur duyuyorum

CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan İmamoğlu: Ben hiç suç işlemedim, Başkan olarak yaptıklarımdan gurur duyuyorum

Sputnik Türkiye

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlanan protestolara bugün Maltepe'deki mitingle... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T13:39+0300

2025-03-29T13:39+0300

2025-03-29T14:21+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

maltepe

mansur yavaş

cumhuriyet halk partisi (chp)

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

chp

silivri cezaevi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protesto sürecinin en kitlesel ayağını İstanbul Maltepe’de gerçekleştiriyor.Yavaş: Silivri Cezaevi kapatılsınAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasında mücadelenin artık bireysel değil, toplumsal bir hak arayışı olduğunun altını çizerek, “Bu artık bir kişinin değil, halkın davasıdır. Silivri Cezaevi kapatılsın" çağrısında bulundu.Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Ekrem İmamoğlu: Gurur duyuyorumYavaş'ın ardından mikrofonu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aldı. Çelik, Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu. CHP'nin Maltepe mitinginde mektubu okunan Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile oluşturulan görüntüsüne de konuşma yaptırıldı. Konuşmada İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:'Sözümde duracağım, asla geri adım atmayacağım'Mektubun devamında İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel: CHP'li belediyeleri silkeleme yarışına girdilerÇelik'in ardından kürsüye CHP Genel Başkanı Özgür Özel çıktı.Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:'Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı'Bugün burada sadece bir miting yok. Bütün metro istasyonlarında, Marmaray istasyonlarında mitingler var. Bugün burada bir tarih yazılıyor. Sandıkla geldiği halde sandıkla gitmeme hayalini hayata geçirmek için demokrasiyi araç gören, kendinden sonraki cumhurbaşkanını engellemek için halefine darbe yapanları yeneceğiz. Bu güzel ülkeyi onlara asla teslim etmeyeceğiz. Millet 31 Mart'ta iktidarı değişim sürecini başlattı. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'nde 1 kez, İstanbul'da ise 3 kez Erdoğan'ı ve karşısına çıkardığı adayları, Meclis başkanlarını, başbakanları, bakanları yendi. Biz bu süreci bir zafer, bir kibir, kazanmanın tadını çıkarma deği bir görev olarak gördük. Türkiye'de bütün seçmenlerin, bizi sandıkta destekleyen bütün demokratlara yakışan şekilde çalışmaya devam ettik.Ne olmuştu?İmamoğlu’nun 19 Mart'ta “yolsuzluk” iddialarıyla tutuklanmasının ardından başlayan protestolar Saraçhane merkezli gösterilerle büyümüştü. Bir hafta boyunca İstanbul’un dört bir yanında protesto yürüyüşleri düzenlendi. Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirlerde de üniversite öğrencileri öncülüğünde boykotlar gerçekleştirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/harvard-universitesi-prof-dr-cemal-kafadar-ve-yardimcisini-gorevden-aldi-ak-parti-sozcusu-celikten-1094973561.html

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ekrem i̇mamoğlu, maltepe, mansur yavaş, cumhuriyet halk partisi (chp), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), chp, silivri cezaevi