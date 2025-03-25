Meteoroloji 'Bugünden başlıyor' diyerek tek tek günleri açıkladı, bayramda tatil yapacaklar dikkat: Hava nasıl olacak?
© AAKarla karışık yağmur
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili süresince beklenen hava durumu raporunu yayımladı. 29 Mart Arife Günü'nden 1 Nisan'a kadar sürecek bayram boyunca, yurdun birçok bölgesinde yer yer sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için hava tahmini açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu raporunu ve bayram tatili süresince hava tahminlerini açıkladı. Özellikle kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.
25 Mart’ta hangi şehirlerde yağmur var?
Bugün için Edirne, İstanbul, Kırklareli, Karabük, Sinop ve Zonguldak’ta sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ riski, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayları görülebilir.
Arife Günü (29 Mart): Yağmur Ege ve Marmara'da başlayacak
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 29 Mart Arife Günü'nde, Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren Ege kıyılarında başlayacak sağanak yağışlar, öğle saatlerinde iç bölgelere yayılacak. İç Anadolu'da yerel yağışlar, Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava bekleniyor. Bingöl çevresinde ise lokal yağış ihtimali var.
Bayramın 1. Günü (30 Mart): Yağışlı başlayacak, gün i̇çinde dağılacak
30 Mart Pazar günü, bayramın ilk gününde Muğla ve Antalya kıyılarında yağışlar devam edecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de hafif yağış, günün ilerleyen saatlerinde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor. İstanbul’da sabah yağmur, öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.
Bayramın 2. Günü (31 Mart): Yağışlar devam ediyor
31 Mart Pazartesi günü, Doğu Anadolu’nun doğusunda şiddetli sağanak bekleniyor. Ege'nin kuzeyi ve Marmara’nın güneyi de yağış alacak. Akşam saatlerinde ise yağışların yurt genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Bayramın 3. Günü (1 Nisan): Hava soğuyor, yağmur geri dönüyor
1 Nisan Salı günü, bayramın son gününde Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağmur etkili olacak. Aynı zamanda sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da serin ve yağışlı hava hâkim olacak.
İstanbul’da Bayram Boyunca Hava Durumu ve Sıcaklıklar
Gün
Hava Durumu
Gündüz Sıcaklığı
Gece Sıcaklığı
29 Mart Cuma (Arife)
Yağmurlu
18°C
9°C
30 Mart Cumartesi
Hafif Yağış / Bulutlu
20°C
11°C
31 Mart Pazar
Yağmurlu
14-15°C
8°C
1 Nisan Pazartesi
Serin ve Yağışlı
11-12°C
6°C
Meteoroloji’den çığ, buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları da görülebileceği için, vatandaşların dikkatli olması istendi.
Bugün hava nasıl olacak?
MARMARA
Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Kocaeli ise yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa'da parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Yağış beklenmezken, sıcaklıklar 22-27°C arasında seyredecek. Özellikle Denizli'de 27 derece ile bahar havası etkisini gösterecek.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Adana, Antalya, Hatay ve Mersin çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor. İç kesimlerde zaman zaman çok bulutlu hava görülebilir.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu, Karabük, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Karabük ve Sinop'un iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18-24°C aralığında olacak.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya, Artvin, Samsun ve Trabzon çevresinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Artvin ve Rize çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in eğimli ve kar örtüsüne sahip bölgelerinde heyelan ve ulaşım aksamaları yaşanabilir.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerde çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde don, buzlanma ve pus riski bulunuyor. Sıcaklıklar 9-21°C arasında değişiyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 21-25°C aralığında seyrederken, herhangi bir yağış beklenmiyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu akşam güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.