https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/meteoroloji-bugunden-basliyor-diyerek-tek-tek-gunleri-acikladi-bayramda-tatil-yapacaklar-dikkat-1094828194.html

Meteoroloji 'Bugünden başlıyor' diyerek tek tek günleri açıkladı, bayramda tatil yapacaklar dikkat: Hava nasıl olacak?

Meteoroloji 'Bugünden başlıyor' diyerek tek tek günleri açıkladı, bayramda tatil yapacaklar dikkat: Hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı 2025 tatilinde hava nasıl olacak? İl il detaylı hava durumu, İstanbul'da bayram havası için haberimizi okuyun.

2025-03-25T07:48+0300

2025-03-25T07:48+0300

2025-03-25T07:48+0300

yaşam

doğu anadolu

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

doğu karadeniz

akdeniz

sabah

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu raporunu ve bayram tatili süresince hava tahminlerini açıkladı. Özellikle kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.25 Mart’ta hangi şehirlerde yağmur var?Bugün için Edirne, İstanbul, Kırklareli, Karabük, Sinop ve Zonguldak’ta sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ riski, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayları görülebilir.Arife Günü (29 Mart): Yağmur Ege ve Marmara'da başlayacakMeteoroloji Mühendisi Adil Tek, 29 Mart Arife Günü'nde, Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren Ege kıyılarında başlayacak sağanak yağışlar, öğle saatlerinde iç bölgelere yayılacak. İç Anadolu'da yerel yağışlar, Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava bekleniyor. Bingöl çevresinde ise lokal yağış ihtimali var.Bayramın 1. Günü (30 Mart): Yağışlı başlayacak, gün i̇çinde dağılacak30 Mart Pazar günü, bayramın ilk gününde Muğla ve Antalya kıyılarında yağışlar devam edecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de hafif yağış, günün ilerleyen saatlerinde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor. İstanbul’da sabah yağmur, öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.Bayramın 2. Günü (31 Mart): Yağışlar devam ediyor31 Mart Pazartesi günü, Doğu Anadolu’nun doğusunda şiddetli sağanak bekleniyor. Ege'nin kuzeyi ve Marmara’nın güneyi de yağış alacak. Akşam saatlerinde ise yağışların yurt genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Bayramın 3. Günü (1 Nisan): Hava soğuyor, yağmur geri dönüyor1 Nisan Salı günü, bayramın son gününde Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağmur etkili olacak. Aynı zamanda sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da serin ve yağışlı hava hâkim olacak.Meteoroloji’den çığ, buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları da görülebileceği için, vatandaşların dikkatli olması istendi.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAMarmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Kocaeli ise yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa'da parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Yağış beklenmezken, sıcaklıklar 22-27°C arasında seyredecek. Özellikle Denizli'de 27 derece ile bahar havası etkisini gösterecek.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZAdana, Antalya, Hatay ve Mersin çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor. İç kesimlerde zaman zaman çok bulutlu hava görülebilir.ADANA °C, 24°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZBolu, Karabük, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Karabük ve Sinop'un iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18-24°C aralığında olacak.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKARABÜK °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİNOP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya, Artvin, Samsun ve Trabzon çevresinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Artvin ve Rize çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in eğimli ve kar örtüsüne sahip bölgelerinde heyelan ve ulaşım aksamaları yaşanabilir.AMASYA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurluSAMSUN °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerde çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde don, buzlanma ve pus riski bulunuyor. Sıcaklıklar 9-21°C arasında değişiyor.ERZURUM °C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutluKARS °C, 10°CParçalı, zamanla çok bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 10°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 21-25°C aralığında seyrederken, herhangi bir yağış beklenmiyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu akşam güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/isparta-valiligi-acikladi-bir-belediye-baskani-daha-gozaltina-alindi-1094827426.html

doğu anadolu

doğu karadeniz

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