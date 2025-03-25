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Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
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Meteoroloji 'Bugünden başlıyor' diyerek tek tek günleri açıkladı, bayramda tatil yapacaklar dikkat: Hava nasıl olacak?
Meteoroloji 'Bugünden başlıyor' diyerek tek tek günleri açıkladı, bayramda tatil yapacaklar dikkat: Hava nasıl olacak?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı 2025 tatilinde hava nasıl olacak? İl il detaylı hava durumu, İstanbul'da bayram havası için haberimizi okuyun.
2025-03-25T07:48+0300
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yaşam
doğu anadolu
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
doğu karadeniz
akdeniz
sabah
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu raporunu ve bayram tatili süresince hava tahminlerini açıkladı. Özellikle kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.25 Mart’ta hangi şehirlerde yağmur var?Bugün için Edirne, İstanbul, Kırklareli, Karabük, Sinop ve Zonguldak’ta sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ riski, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayları görülebilir.Arife Günü (29 Mart): Yağmur Ege ve Marmara'da başlayacakMeteoroloji Mühendisi Adil Tek, 29 Mart Arife Günü'nde, Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren Ege kıyılarında başlayacak sağanak yağışlar, öğle saatlerinde iç bölgelere yayılacak. İç Anadolu'da yerel yağışlar, Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava bekleniyor. Bingöl çevresinde ise lokal yağış ihtimali var.Bayramın 1. Günü (30 Mart): Yağışlı başlayacak, gün i̇çinde dağılacak30 Mart Pazar günü, bayramın ilk gününde Muğla ve Antalya kıyılarında yağışlar devam edecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de hafif yağış, günün ilerleyen saatlerinde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor. İstanbul’da sabah yağmur, öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.Bayramın 2. Günü (31 Mart): Yağışlar devam ediyor31 Mart Pazartesi günü, Doğu Anadolu’nun doğusunda şiddetli sağanak bekleniyor. Ege'nin kuzeyi ve Marmara’nın güneyi de yağış alacak. Akşam saatlerinde ise yağışların yurt genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Bayramın 3. Günü (1 Nisan): Hava soğuyor, yağmur geri dönüyor1 Nisan Salı günü, bayramın son gününde Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağmur etkili olacak. Aynı zamanda sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da serin ve yağışlı hava hâkim olacak.Meteoroloji’den çığ, buzlanma ve don uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları da görülebileceği için, vatandaşların dikkatli olması istendi.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAMarmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Kocaeli ise yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek.EDİRNE °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 23°CParçalı ve çok bulutluEGEAfyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa'da parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Yağış beklenmezken, sıcaklıklar 22-27°C arasında seyredecek. Özellikle Denizli'de 27 derece ile bahar havası etkisini gösterecek.A.KARAHİSAR °C, 22°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 24°CParçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZAdana, Antalya, Hatay ve Mersin çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor. İç kesimlerde zaman zaman çok bulutlu hava görülebilir.ADANA °C, 24°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 22°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUAnkara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor.ANKARA °C, 22°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR °C, 20°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZBolu, Karabük, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Karabük ve Sinop'un iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18-24°C aralığında olacak.BOLU °C, 21°CParçalı ve çok bulutluKARABÜK °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıSİNOP °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya, Artvin, Samsun ve Trabzon çevresinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Artvin ve Rize çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in eğimli ve kar örtüsüne sahip bölgelerinde heyelan ve ulaşım aksamaları yaşanabilir.AMASYA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluARTVİN °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurluSAMSUN °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUErzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerde çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde don, buzlanma ve pus riski bulunuyor. Sıcaklıklar 9-21°C arasında değişiyor.ERZURUM °C, 9°CParçalı, zamanla çok bulutluKARS °C, 10°CParçalı, zamanla çok bulutluMALATYA °C, 21°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 10°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 21-25°C aralığında seyrederken, herhangi bir yağış beklenmiyor.DİYARBAKIR °C, 23°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve az bulutluDENİZLERDE HAVAFırtına beklenmiyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu akşam güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji 'Bugünden başlıyor' diyerek tek tek günleri açıkladı, bayramda tatil yapacaklar dikkat: Hava nasıl olacak?

07:48 25.03.2025
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatili süresince beklenen hava durumu raporunu yayımladı. 29 Mart Arife Günü'nden 1 Nisan'a kadar sürecek bayram boyunca, yurdun birçok bölgesinde yer yer sağanak yağışlar ve sıcaklık düşüşü bekleniyor. İstanbul başta olmak üzere birçok şehir için hava tahmini açıklandı. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu raporunu ve bayram tatili süresince hava tahminlerini açıkladı. Özellikle kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış beklenirken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

25 Mart’ta hangi şehirlerde yağmur var?

Bugün için Edirne, İstanbul, Kırklareli, Karabük, Sinop ve Zonguldak’ta sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde çığ riski, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayları görülebilir.

Arife Günü (29 Mart): Yağmur Ege ve Marmara'da başlayacak

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, 29 Mart Arife Günü'nde, Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkili olacağını açıkladı. Sabah saatlerinden itibaren Ege kıyılarında başlayacak sağanak yağışlar, öğle saatlerinde iç bölgelere yayılacak. İç Anadolu'da yerel yağışlar, Doğu Anadolu’da parçalı bulutlu hava bekleniyor. Bingöl çevresinde ise lokal yağış ihtimali var.

Bayramın 1. Günü (30 Mart): Yağışlı başlayacak, gün i̇çinde dağılacak

30 Mart Pazar günü, bayramın ilk gününde Muğla ve Antalya kıyılarında yağışlar devam edecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de hafif yağış, günün ilerleyen saatlerinde ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yağış bekleniyor. İstanbul’da sabah yağmur, öğleden sonra parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

Bayramın 2. Günü (31 Mart): Yağışlar devam ediyor

31 Mart Pazartesi günü, Doğu Anadolu’nun doğusunda şiddetli sağanak bekleniyor. Ege'nin kuzeyi ve Marmara’nın güneyi de yağış alacak. Akşam saatlerinde ise yağışların yurt genelinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Bayramın 3. Günü (1 Nisan): Hava soğuyor, yağmur geri dönüyor

1 Nisan Salı günü, bayramın son gününde Marmara’nın güneyi, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağmur etkili olacak. Aynı zamanda sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da serin ve yağışlı hava hâkim olacak.
İstanbul’da Bayram Boyunca Hava Durumu ve Sıcaklıklar

Gün

Hava Durumu

Gündüz Sıcaklığı

Gece Sıcaklığı

29 Mart Cuma (Arife)

Yağmurlu

18°C

9°C

30 Mart Cumartesi

Hafif Yağış / Bulutlu

20°C

11°C

31 Mart Pazar

Yağmurlu

14-15°C

8°C

1 Nisan Pazartesi

Serin ve Yağışlı

11-12°C

6°C

Meteoroloji’den çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirtti. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları da görülebileceği için, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Özellikle İstanbul, Edirne ve Kırklareli'nde sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Kocaeli ise yağışsız ancak bulutlu bir gün geçirecek.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar, Denizli, İzmir ve Manisa'da parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor. Yağış beklenmezken, sıcaklıklar 22-27°C arasında seyredecek. Özellikle Denizli'de 27 derece ile bahar havası etkisini gösterecek.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Adana, Antalya, Hatay ve Mersin çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor. İç kesimlerde zaman zaman çok bulutlu hava görülebilir.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir'de hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Sıcaklıklar 20-24°C arasında değişiyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu, Karabük, Sinop ve Zonguldak çevrelerinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Karabük ve Sinop'un iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 18-24°C aralığında olacak.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya, Artvin, Samsun ve Trabzon çevresinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu geçecek. Artvin ve Rize çevrelerinde yağmur beklenirken, yüksek kesimlerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi devam ediyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in eğimli ve kar örtüsüne sahip bölgelerinde heyelan ve ulaşım aksamaları yaşanabilir.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatler ile akşam saatlerinden sonra yağmurlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum, Kars, Malatya ve Van çevrelerinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerde çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde don, buzlanma ve pus riski bulunuyor. Sıcaklıklar 9-21°C arasında değişiyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır, Gaziantep, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinde hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar 21-25°C aralığında seyrederken, herhangi bir yağış beklenmiyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu akşam güneydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, açıkları yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 1,5 ila 2,5 m m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
Mustafa Özmen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2025
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