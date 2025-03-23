https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ramazan-bayrami-icin-ek-tren-seferleri-yapilacak-1094787325.html

Ramazan Bayramı için ek tren seferleri yapılacak

Ramazan Bayramı için ek tren seferleri yapılacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek tren seferlerinin düzenleneceğini açıkladı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-23T14:13+0300

2025-03-23T14:13+0300

2025-03-23T14:13+0300

türki̇ye

ramazan

ramazan ayı

ramazan bayramı

çorlu tren kazası

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

ankara

i̇stanbul

yüksek hızlı tren (yht)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087720651_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_0ed21ac8d834921099015c8d4b85f8f4.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde ek seferle 12 bin 786 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.Ramazan Bayramı için ek sefer konuluyorBakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini ifade etti.Bu kapsamda trenlere 6 sefer daha ekleneceğini belirten Uraloğlu, "Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Trenler, Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul-Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artacakAna hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Uraloğlu, 27 Mart ile 1 Nisan günleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasiteyi yükselteceklerini kaydetti.Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını bildirdi.Bakan Uraloğlu, "Ek YHT seferleriyle ana hat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı yapacağız." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/emekli-bayram-ikramiyeleri-odeme-takvimi-aciklandi-sgk-duyurdu-1094784066.html

türki̇ye

ankara

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ramazan, ramazan ayı, ramazan bayramı, çorlu tren kazası, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, ankara, i̇stanbul, yüksek hızlı tren (yht)