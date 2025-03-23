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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 'Yürütülen adli soruşturmayı bir “siyasi soruşturma” olarak nitelendirmek yanlış'
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/ramazan-bayrami-icin-ek-tren-seferleri-yapilacak-1094787325.html
Ramazan Bayramı için ek tren seferleri yapılacak
Ramazan Bayramı için ek tren seferleri yapılacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek tren seferlerinin düzenleneceğini açıkladı. 23.03.2025, Sputnik Türkiye
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ramazan
ramazan ayı
ramazan bayramı
çorlu tren kazası
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
ankara
i̇stanbul
yüksek hızlı tren (yht)
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde ek seferle 12 bin 786 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.Ramazan Bayramı için ek sefer konuluyorBakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini ifade etti.Bu kapsamda trenlere 6 sefer daha ekleneceğini belirten Uraloğlu, "Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Trenler, Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul-Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.Ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artacakAna hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Uraloğlu, 27 Mart ile 1 Nisan günleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasiteyi yükselteceklerini kaydetti.Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını bildirdi.Bakan Uraloğlu, "Ek YHT seferleriyle ana hat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı yapacağız." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250323/emekli-bayram-ikramiyeleri-odeme-takvimi-aciklandi-sgk-duyurdu-1094784066.html
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ramazan, ramazan ayı, ramazan bayramı, çorlu tren kazası, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, ankara, i̇stanbul, yüksek hızlı tren (yht)
ramazan, ramazan ayı, ramazan bayramı, çorlu tren kazası, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, ankara, i̇stanbul, yüksek hızlı tren (yht)

Ramazan Bayramı için ek tren seferleri yapılacak

14:13 23.03.2025
milli hızlı tren
milli hızlı tren - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2025
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek tren seferlerinin düzenleneceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde ek seferle 12 bin 786 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını bildirdi.

Ramazan Bayramı için ek sefer konuluyor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında ilave YHT seferleri düzenleneceğini ifade etti.

Bu kapsamda trenlere 6 sefer daha ekleneceğini belirten Uraloğlu, "Bayram döneminde artan yolculuk talebini karşılamak için 28-29 Mart-1 Nisan tarihlerinde Ankara ve İstanbul arasında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz. Trenler, Ankara'dan 09.40'ta ve İstanbul-Söğütlüçeşme'den 18.00'de hareket edecek. Böylelikle 3 gün için toplam 2 bin 466 ilave koltuk kapasitesi sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artacak

Ana hat ve bölgesel trenlerde de kapasite artışına gidildiği bilgisini veren Uraloğlu, 27 Mart ile 1 Nisan günleri arasında söz konusu trenlere vagon ilave ederek kapasiteyi yükselteceklerini kaydetti.

Uraloğlu, İzmir Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni ve Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne ilave edilecek toplam 172 vagonla 10 bin 320 koltuk kapasitesi artışı sağlayacaklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Ek YHT seferleriyle ana hat ve bölgesel trenlere eklenecek vagonlarla 12 bin 786 kişilik ilave kapasite artışı yapacağız." ifadesini kullandı.
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