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Mucizeler peş peşe yaşandı: Kalp krizi geçirip 14 dakika boyunca 'ölü kaldı', uyandığında doğum yaptığını öğrendi
Mucizeler peş peşe yaşandı: Kalp krizi geçirip 14 dakika boyunca 'ölü kaldı', uyandığında doğum yaptığını öğrendi
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin Stafford kentinde yaşayan 30 yaşındaki Natasha Sokunbi, 37 haftalık hamileyken kalp krizi geçirdi ve 14 dakika boyunca klinik olarak ölü kaldı... 07.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-07T12:33+0300
2025-02-07T12:33+0300
sağlik
doğum
kalp krizi
kalp çarpıntısı
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Natasha Sokunbi, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye gitmesi gerektiğini öğrendiğinde taksiyle Royal Stoke Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştı. Ancak bekleme salonunda aniden yere yığıldı.📢 O anları anlatan Natasha, "Bebeğim karnımın üzerine düştü ve sonra doktorların bana kalp masajı yaptığını hatırlıyorum." dedi.Hastane ekibi, hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtarmak için zamanla yarışmaya başladı.Acil sezaryenle doğum yapıldıDoktorlar, Natasha’yı hayata döndürmek için CPR uygularken, bir diğer ekip de bebeği kurtarmak için acil sezaryen ameliyatına başladı.📌 Ameliyat sadece dört dakika sürdü ve bebeğin doğumu gerçekleşti. Ancak Natasha'nın kalbi hâlâ durmuştu.Yaklaşık 30 dakika boyunca doktorlar hayata döndürme çalışmaları yürüttü ve ardından Natasha'yı suni komaya sokarak stabil hale getirdi.Uyandığında bebek sahibi olduğunu öğrendiNatasha, ertesi gün yoğun bakımda gözlerini açtığında, kocası Ayo’nun elinde bir fotoğrafla yanına geldiğini ve "Kız" diyerek müjdeyi verdiğini anlattı.📢 “Bebeğimizin cinsiyetini bilmiyorduk. Kız olduğunu o an öğrendim. Ancak çok zayıftım, hemen göremedim. Birkaç gün sonra kavuşabildik.”Çift, mucize bebeklerine "Beau" adını verdi.'Doktorlar bizi kurtardı, minnettarım'Kalp sorunları yaşadığını ve hamileliğin bu durumu daha da zorlaştırdığını belirten Natasha, hastane ekibine minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi:📢 "Doktorlar bana 14 dakika boyunca klinik olarak ölü olduğumu söylediler. Ama pes etmediler, hem beni hem de kızımı hayata döndürdüler. Onlar sayesinde buradayım.”Hastane ekibi, hızlı müdahaleleri sayesinde İcra Kurulu Başkanı Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Andrew Bennett, bu olayın hastanenin tarihindeki en gurur verici anlardan biri olduğunu söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/soguk-havalar-kalp-krizini-tetikliyor-uzmani-kis-aylarinda-dikkat-edilmesi-gerekenleri-siraladi-1093452982.html
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doğum, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp, koroner kalp hastalığı, kalp, kalp hastalıkları, kalp masajı
doğum, kalp krizi, kalp çarpıntısı, kalp, koroner kalp hastalığı, kalp, kalp hastalıkları, kalp masajı

Mucizeler peş peşe yaşandı: Kalp krizi geçirip 14 dakika boyunca 'ölü kaldı', uyandığında doğum yaptığını öğrendi

12:33 07.02.2025
© AAAntalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi
Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
© AA
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İngiltere'nin Stafford kentinde yaşayan 30 yaşındaki Natasha Sokunbi, 37 haftalık hamileyken kalp krizi geçirdi ve 14 dakika boyunca klinik olarak ölü kaldı. Hastane ekibinin yoğun müdahalesiyle hayata döndürülen kadın, gözlerini açtığında bir kız çocuğu doğurduğunu öğrendi.
Natasha Sokunbi, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye gitmesi gerektiğini öğrendiğinde taksiyle Royal Stoke Üniversitesi Hastanesi’ne ulaştı. Ancak bekleme salonunda aniden yere yığıldı.
📢 O anları anlatan Natasha, "Bebeğim karnımın üzerine düştü ve sonra doktorların bana kalp masajı yaptığını hatırlıyorum." dedi.
Hastane ekibi, hem annenin hem de bebeğin hayatını kurtarmak için zamanla yarışmaya başladı.

Acil sezaryenle doğum yapıldı

Doktorlar, Natasha’yı hayata döndürmek için CPR uygularken, bir diğer ekip de bebeği kurtarmak için acil sezaryen ameliyatına başladı.
📌 Ameliyat sadece dört dakika sürdü ve bebeğin doğumu gerçekleşti. Ancak Natasha'nın kalbi hâlâ durmuştu.
Yaklaşık 30 dakika boyunca doktorlar hayata döndürme çalışmaları yürüttü ve ardından Natasha'yı suni komaya sokarak stabil hale getirdi.

Uyandığında bebek sahibi olduğunu öğrendi

Natasha, ertesi gün yoğun bakımda gözlerini açtığında, kocası Ayo’nun elinde bir fotoğrafla yanına geldiğini ve "Kız" diyerek müjdeyi verdiğini anlattı.
📢 “Bebeğimizin cinsiyetini bilmiyorduk. Kız olduğunu o an öğrendim. Ancak çok zayıftım, hemen göremedim. Birkaç gün sonra kavuşabildik.”
Çift, mucize bebeklerine "Beau" adını verdi.

'Doktorlar bizi kurtardı, minnettarım'

Kalp sorunları yaşadığını ve hamileliğin bu durumu daha da zorlaştırdığını belirten Natasha, hastane ekibine minnettarlığını şu sözlerle dile getirdi:
📢 "Doktorlar bana 14 dakika boyunca klinik olarak ölü olduğumu söylediler. Ama pes etmediler, hem beni hem de kızımı hayata döndürdüler. Onlar sayesinde buradayım.”
Hastane ekibi, hızlı müdahaleleri sayesinde İcra Kurulu Başkanı Ödülü'ne layık görüldü. Dr. Andrew Bennett, bu olayın hastanenin tarihindeki en gurur verici anlardan biri olduğunu söyledi.
kalp yetmezliği - kalp krizi - - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2025
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