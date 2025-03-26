https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/buzul-kapli-golde-mucize-dusen-ucakta-baba-ve-iki-kizi-eksi-20-derecede-12-saat-kurtarilmayi-1094879119.html
Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi
Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi
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Alaska'da iniş saati geciken bir uçak hakkında bir ihbar alınması üzerine harekete geçen yetkililer, baba ve iki kızının içinde bulunduğu uçağın buzul kaplı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T12:36+0300
2025-03-26T12:36+0300
2025-03-26T12:36+0300
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alaska
uçak
uçak kazası
buzul
göl
soğuk
mucize
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Alaska'da bir uçak dondurucu göle düştü, içindeki yolcular saat boyunca uçağın kanat kısmında oturarak kurtarılmayı bekledi. Yerel medyada, Kenai Yarımadası'ndaki buzul kaplı Tustumena Gölü'ne düştükten sonra kısmen su altında kalan uçağın kanadında bir baba ve iki kızının yaklaşık 12 saat kurtarılmayı beklediği aktarıldı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın inişinin Pazar gecesi geç saatlerde geciktiği bildirilmiş ve göl çevresinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekipleri, uçağın enkazına Pazartesi erken saatlerde ulaştıklarını açıkladı.Gece hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğünü belirten yetkililer, uçağın batmamasının ve yolcuların sağ çıkabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Ailenin, hayati tehlikesi olmayan yaralanmanın tedavisi için yakınlarda bulunan bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın neden kaynaklandığı hakkında bilgi almak için soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/minneapolis-toronto-seferini-yapan-ucak-iniste-ters-dondu-1093747584.html
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alaska, uçak, uçak kazası, buzul, göl, soğuk, mucize
alaska, uçak, uçak kazası, buzul, göl, soğuk, mucize
Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi
Alaska'da iniş saati geciken bir uçak hakkında bir ihbar alınması üzerine harekete geçen yetkililer, baba ve iki kızının içinde bulunduğu uçağın buzul kaplı bir göle düştüğünü ve ailenin eksi 20 dereceyi bulan sıcaklıkta hayatta kalmayı başardıklarını aktardı.
Alaska'da bir uçak dondurucu göle düştü, içindeki yolcular saat boyunca uçağın kanat kısmında oturarak kurtarılmayı bekledi. Yerel medyada, Kenai Yarımadası'ndaki buzul kaplı Tustumena Gölü'ne düştükten sonra kısmen su altında kalan uçağın kanadında bir baba ve iki kızının yaklaşık 12 saat kurtarılmayı beklediği aktarıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın inişinin Pazar gecesi geç saatlerde geciktiği bildirilmiş ve göl çevresinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekipleri, uçağın enkazına Pazartesi erken saatlerde ulaştıklarını açıkladı.
Gece hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğünü belirten yetkililer, uçağın batmamasının ve yolcuların sağ çıkabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Ailenin, hayati tehlikesi olmayan yaralanmanın tedavisi için yakınlarda bulunan bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın neden kaynaklandığı hakkında bilgi almak için soruşturma başlatıldı.