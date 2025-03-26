https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/buzul-kapli-golde-mucize-dusen-ucakta-baba-ve-iki-kizi-eksi-20-derecede-12-saat-kurtarilmayi-1094879119.html

Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi

Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi

Sputnik Türkiye

Alaska'da iniş saati geciken bir uçak hakkında bir ihbar alınması üzerine harekete geçen yetkililer, baba ve iki kızının içinde bulunduğu uçağın buzul kaplı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T12:36+0300

2025-03-26T12:36+0300

2025-03-26T12:36+0300

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alaska

uçak

uçak kazası

buzul

göl

soğuk

mucize

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Alaska'da bir uçak dondurucu göle düştü, içindeki yolcular saat boyunca uçağın kanat kısmında oturarak kurtarılmayı bekledi. Yerel medyada, Kenai Yarımadası'ndaki buzul kaplı Tustumena Gölü'ne düştükten sonra kısmen su altında kalan uçağın kanadında bir baba ve iki kızının yaklaşık 12 saat kurtarılmayı beklediği aktarıldı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın inişinin Pazar gecesi geç saatlerde geciktiği bildirilmiş ve göl çevresinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekipleri, uçağın enkazına Pazartesi erken saatlerde ulaştıklarını açıkladı.Gece hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğünü belirten yetkililer, uçağın batmamasının ve yolcuların sağ çıkabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Ailenin, hayati tehlikesi olmayan yaralanmanın tedavisi için yakınlarda bulunan bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın neden kaynaklandığı hakkında bilgi almak için soruşturma başlatıldı.

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alaska, uçak, uçak kazası, buzul, göl, soğuk, mucize