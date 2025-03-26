Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Dünya basınından Türkiye'ye bakış
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu: ‘Amasra’da adalet göçük altında kaldı’
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İBB’nin yeni belediye başkanı kim olacak: Bir ilk mi yaşanacak?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Sosyal medyada kadına yönelik şiddeti eleştirenler bile kadına yönelik küfür ediyor'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Galatasaray maçında bizi neler bekliyor?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu Çalıştayı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Trump, ‘Savaş yok’ sözünü tutamadı. Yemen, Lübnan, Gazze vuruluyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
16 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Hastane masraflarını TSK üstlenmişti
17:49
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Polisin sert müdahalesine maruz kalan RT kameramanı Radyo Sputnik’e konuştu: Suç duyurusunda bulunacağım
18:17
6 dk
SESLİ HABER
Sektörler arası sirkülasyon kritik seviyede: En önemli neden ücretler
18:39
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kent Lokantaları fiilen kapalıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Protestolarda 172 kişi tutuklandı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Avukat Cemil Çiçek: 'Berkay, tutuklanırken yine "Her şey çok güzel olacak" dedi'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'nun bilirkişi şikayetine takipsizlik kararı verildi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Beethoven'ı müzikle kim tanıştırdı?
15:09
6 dk
MELISSA VİRÜSÜ
1 milyar dolara mal olan bilgisayar virüsünde 'Simpsonlar' detayı
15:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/buzul-kapli-golde-mucize-dusen-ucakta-baba-ve-iki-kizi-eksi-20-derecede-12-saat-kurtarilmayi-1094879119.html
Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi
Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi
Sputnik Türkiye
Alaska'da iniş saati geciken bir uçak hakkında bir ihbar alınması üzerine harekete geçen yetkililer, baba ve iki kızının içinde bulunduğu uçağın buzul kaplı... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T12:36+0300
2025-03-26T12:36+0300
dünya
alaska
uçak
uçak kazası
buzul
göl
soğuk
mucize
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094470645_72:0:2929:1607_1920x0_80_0_0_ac4b9c3056867039cf5433454e8f3731.jpg
Alaska'da bir uçak dondurucu göle düştü, içindeki yolcular saat boyunca uçağın kanat kısmında oturarak kurtarılmayı bekledi. Yerel medyada, Kenai Yarımadası'ndaki buzul kaplı Tustumena Gölü'ne düştükten sonra kısmen su altında kalan uçağın kanadında bir baba ve iki kızının yaklaşık 12 saat kurtarılmayı beklediği aktarıldı.Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın inişinin Pazar gecesi geç saatlerde geciktiği bildirilmiş ve göl çevresinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekipleri, uçağın enkazına Pazartesi erken saatlerde ulaştıklarını açıkladı.Gece hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğünü belirten yetkililer, uçağın batmamasının ve yolcuların sağ çıkabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Ailenin, hayati tehlikesi olmayan yaralanmanın tedavisi için yakınlarda bulunan bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın neden kaynaklandığı hakkında bilgi almak için soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/minneapolis-toronto-seferini-yapan-ucak-iniste-ters-dondu-1093747584.html
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094470645_429:0:2572:1607_1920x0_80_0_0_afb1fc08420d362d8dfad814904e7351.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alaska, uçak, uçak kazası, buzul, göl, soğuk, mucize
alaska, uçak, uçak kazası, buzul, göl, soğuk, mucize

Buzul kaplı gölde mucize: Düşen uçakta baba ve iki kızı eksi 20 derecede 12 saat kurtarılmayı bekledi

12:36 26.03.2025
© AP PhotoThis 2016 photo provided by the U.S. Navy, shows a submarine after breaking through ice in the Beaufort Sea off Alaska's north coast.
This 2016 photo provided by the U.S. Navy, shows a submarine after breaking through ice in the Beaufort Sea off Alaska's north coast. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
© AP Photo
Abone ol
Alaska'da iniş saati geciken bir uçak hakkında bir ihbar alınması üzerine harekete geçen yetkililer, baba ve iki kızının içinde bulunduğu uçağın buzul kaplı bir göle düştüğünü ve ailenin eksi 20 dereceyi bulan sıcaklıkta hayatta kalmayı başardıklarını aktardı.
Alaska'da bir uçak dondurucu göle düştü, içindeki yolcular saat boyunca uçağın kanat kısmında oturarak kurtarılmayı bekledi. Yerel medyada, Kenai Yarımadası'ndaki buzul kaplı Tustumena Gölü'ne düştükten sonra kısmen su altında kalan uçağın kanadında bir baba ve iki kızının yaklaşık 12 saat kurtarılmayı beklediği aktarıldı.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın inişinin Pazar gecesi geç saatlerde geciktiği bildirilmiş ve göl çevresinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekipleri, uçağın enkazına Pazartesi erken saatlerde ulaştıklarını açıkladı.
Gece hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğünü belirten yetkililer, uçağın batmamasının ve yolcuların sağ çıkabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Ailenin, hayati tehlikesi olmayan yaralanmanın tedavisi için yakınlarda bulunan bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Kazanın neden kaynaklandığı hakkında bilgi almak için soruşturma başlatıldı.
Kanada'da mucize: Yolcu uçağı ters dönerek durdu, can kaybı yok - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
DÜNYA
Kanada'da mucize: Yolcu uçağı ters dönerek durdu, can kaybı yok
17 Şubat, 23:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала