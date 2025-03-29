https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/saglik-calisanlarina-yeni-duzenleme-serbest-calisma-yonetmeligi-yayimlandi-1094968739.html

Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme: Serbest çalışma yönetmeliği yayımlandı

Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme: Serbest çalışma yönetmeliği yayımlandı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yeni yönetmeliği ile birçok sağlık uzmanı, artık Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak bağımsız olarak mesleklerini icra edebilecek. 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T02:00+0300

2025-03-29T02:00+0300

2025-03-29T02:01+0300

türki̇ye

sağlık bakanlığı

sabi̇m

diyetisyen

ebe

hemşire

psikolog

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Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"e göre, bazı sağlık meslek yetkinlikleri çerçevesinde "sağlık meslek hizmet birimi" adı altında ruhsat şartıyla serbest olarak mesleklerini icra edebilecek.Kimler serbest çalışabilecek?Buna göre, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, klinik psikolog, odyolog ve podolog gibi sağlık meslek mensupları, Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsatla serbest olarak mesleklerini icra edebilecek.Yönetmelik ile, mesleklerini serbest olarak yapabilen ebe, hemşire ve sağlık memurlarına ebeler ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurları da dahil oldu.Aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık çalışanı, 'sağlık meslek hizmet birimi' açabilecek ve her birinin ruhsatı ayrı düzenlenecek. Yeni birimler, sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi alanlarda da istihdam yaratacak.Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılamayacakBu birimlerde yalnızca yetkili sağlık meslek mensupları hizmet verecek, hekim tanısı ve tedavi planı doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca, tıbbi uygulama, ilaç, malzeme veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.Her sağlık meslek hizmet biriminde, "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.

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Sputnik Türkiye

sağlık meslek mensuplarının serbest meslek i̇crası hakkında yönetmelik,