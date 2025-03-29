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Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme: Serbest çalışma yönetmeliği yayımlandı
Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme: Serbest çalışma yönetmeliği yayımlandı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı'nın yeni yeni yönetmeliği ile birçok sağlık uzmanı, artık Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak bağımsız olarak mesleklerini icra edebilecek. 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T02:00+0300
2025-03-29T02:00+0300
2025-03-29T02:01+0300
türki̇ye
sağlık bakanlığı
sabi̇m
diyetisyen
ebe
hemşire
psikolog
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Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"e göre, bazı sağlık meslek yetkinlikleri çerçevesinde "sağlık meslek hizmet birimi" adı altında ruhsat şartıyla serbest olarak mesleklerini icra edebilecek.Kimler serbest çalışabilecek?Buna göre, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, klinik psikolog, odyolog ve podolog gibi sağlık meslek mensupları, Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsatla serbest olarak mesleklerini icra edebilecek.Yönetmelik ile, mesleklerini serbest olarak yapabilen ebe, hemşire ve sağlık memurlarına ebeler ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurları da dahil oldu.Aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık çalışanı, 'sağlık meslek hizmet birimi' açabilecek ve her birinin ruhsatı ayrı düzenlenecek. Yeni birimler, sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi alanlarda da istihdam yaratacak.Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılamayacakBu birimlerde yalnızca yetkili sağlık meslek mensupları hizmet verecek, hekim tanısı ve tedavi planı doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca, tıbbi uygulama, ilaç, malzeme veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.Her sağlık meslek hizmet biriminde, "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayramda-kopru-ve-otoyollar-ucretsiz-olacak-1094968231.html
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sağlık meslek mensuplarının serbest meslek i̇crası hakkında yönetmelik,
sağlık meslek mensuplarının serbest meslek i̇crası hakkında yönetmelik,
Sağlık çalışanlarına yeni düzenleme: Serbest çalışma yönetmeliği yayımlandı
02:00 29.03.2025 (güncellendi: 02:01 29.03.2025)
Sağlık Bakanlığı'nın yeni yeni yönetmeliği ile birçok sağlık uzmanı, artık Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alarak bağımsız olarak mesleklerini icra edebilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik"e göre, bazı sağlık meslek yetkinlikleri çerçevesinde "sağlık meslek hizmet birimi" adı altında ruhsat şartıyla serbest olarak mesleklerini icra edebilecek.
Kimler serbest çalışabilecek?
Buna göre, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, ergoterapist, fizyoterapist, hemşire, klinik psikolog, odyolog ve podolog gibi sağlık meslek mensupları, Sağlık Bakanlığı'ndan alacakları ruhsatla serbest olarak mesleklerini icra edebilecek.
Yönetmelik ile, mesleklerini serbest olarak yapabilen ebe, hemşire ve sağlık memurlarına ebeler ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurları da dahil oldu.
Aynı meslek unvanına sahip en fazla üç sağlık çalışanı, 'sağlık meslek hizmet birimi' açabilecek ve her birinin ruhsatı ayrı düzenlenecek. Yeni birimler, sağlık personeli, sekreter ve temizlik görevlisi gibi alanlarda da istihdam yaratacak.
Yetki dışında herhangi bir tıbbi uygulama yapılamayacak
Bu birimlerde yalnızca yetkili sağlık meslek mensupları hizmet verecek, hekim tanısı ve tedavi planı doğrultusunda işlem yapılacak. Ayrıca, tıbbi uygulama, ilaç, malzeme veya gıda takviyesi satışı yapılmayacak.
Her sağlık meslek hizmet biriminde, "T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) ALO 184" ibaresini içeren entegre karekod uygulaması zorunlu olacak.