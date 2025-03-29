https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/saglik-bakanligindan-420-bin-kisilik-istihdam-aciklamasi-yeni-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi-1094978940.html
Sağlık Bakanlığı’ndan 420 bin kişilik istihdam açıklaması: Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Sağlık Bakanlığı’ndan 420 bin kişilik istihdam açıklaması: Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle 9 sağlık meslek grubuna yönelik yaklaşık 420 bin kişilik yeni istihdam alanı... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T15:43+0300
2025-03-29T15:43+0300
2025-03-29T15:43+0300
ekonomi̇
kemal memişoğlu
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” ile sağlık alanında büyük bir istihdam kapısının aralandığını duyurdu.Yeni düzenleme, 9 farklı sağlık meslek grubunu kapsıyor ve yaklaşık 420 bin sağlık çalışanına yeni iş olanakları sunuyor.Kapsamlı yönetmelik değişiklikleri devam ediyorBakan Memişoğlu, açıklamasında “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hem sağlık altyapısının hem de hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çok sayıda yönetmelik değişikliğini hayata geçirdiklerini belirtti."Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak ilerliyoruz" diyen Memişoğlu, bu çalışmaların halk sağlığına doğrudan katkı sunacağını söyledi.Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyorYeni yayımlanan yönetmelikle birlikte sağlık hizmetlerinin daha yaygın, kapsayıcı ve erişilebilir hale geleceği vurgulandı. Serbest meslek icrası hakkı tanınan sağlık çalışanlarının, farklı alanlarda bireysel ya da özel kuruluşlarda hizmet sunmaları kolaylaştırılacak.Bakan Memişoğlu’ndan "millete hizmet" vurgusuBakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Millete hizmet bizim boynumuzun borcudur. Bu bilinçle çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımız ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”
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kemal memişoğlu, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı
kemal memişoğlu, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı
Sağlık Bakanlığı’ndan 420 bin kişilik istihdam açıklaması: Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle 9 sağlık meslek grubuna yönelik yaklaşık 420 bin kişilik yeni istihdam alanı oluşturduklarını açıkladı. Bakan, sağlık altyapısını güçlendirecek kapsamlı adımların süreceğini vurguladı. İşte yeni düzenlemenin tüm detayları…
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” ile sağlık alanında büyük bir istihdam kapısının aralandığını duyurdu.
Yeni düzenleme, 9 farklı sağlık meslek grubunu kapsıyor ve yaklaşık 420 bin sağlık çalışanına yeni iş olanakları sunuyor.
Kapsamlı yönetmelik değişiklikleri devam ediyor
Bakan Memişoğlu, açıklamasında “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hem sağlık altyapısının hem de hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çok sayıda yönetmelik değişikliğini hayata geçirdiklerini belirtti.
"Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak ilerliyoruz" diyen Memişoğlu, bu çalışmaların halk sağlığına doğrudan katkı sunacağını söyledi.
Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyor
Yeni yayımlanan yönetmelikle birlikte sağlık hizmetlerinin daha yaygın, kapsayıcı ve erişilebilir hale geleceği vurgulandı. Serbest meslek icrası hakkı tanınan sağlık çalışanlarının, farklı alanlarda bireysel ya da özel kuruluşlarda hizmet sunmaları kolaylaştırılacak.
Bakan Memişoğlu’ndan "millete hizmet" vurgusu
Bakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Millete hizmet bizim boynumuzun borcudur. Bu bilinçle çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımız ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”