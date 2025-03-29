https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/saglik-bakanligindan-420-bin-kisilik-istihdam-aciklamasi-yeni-yonetmelik-resmi-gazetede-yayimlandi-1094978940.html

Sağlık Bakanlığı’ndan 420 bin kişilik istihdam açıklaması: Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı’ndan 420 bin kişilik istihdam açıklaması: Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle 9 sağlık meslek grubuna yönelik yaklaşık 420 bin kişilik yeni istihdam alanı... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T15:43+0300

2025-03-29T15:43+0300

2025-03-29T15:43+0300

ekonomi̇

kemal memişoğlu

sağlık

sağlık bakanı

sağlık çalışanı

sağlık bakanlığı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik” ile sağlık alanında büyük bir istihdam kapısının aralandığını duyurdu.Yeni düzenleme, 9 farklı sağlık meslek grubunu kapsıyor ve yaklaşık 420 bin sağlık çalışanına yeni iş olanakları sunuyor.Kapsamlı yönetmelik değişiklikleri devam ediyorBakan Memişoğlu, açıklamasında “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hem sağlık altyapısının hem de hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çok sayıda yönetmelik değişikliğini hayata geçirdiklerini belirtti."Attığımız her adımda taş üstüne taş koyarak ilerliyoruz" diyen Memişoğlu, bu çalışmaların halk sağlığına doğrudan katkı sunacağını söyledi.Sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyorYeni yayımlanan yönetmelikle birlikte sağlık hizmetlerinin daha yaygın, kapsayıcı ve erişilebilir hale geleceği vurgulandı. Serbest meslek icrası hakkı tanınan sağlık çalışanlarının, farklı alanlarda bireysel ya da özel kuruluşlarda hizmet sunmaları kolaylaştırılacak.Bakan Memişoğlu’ndan "millete hizmet" vurgusuBakan Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Millete hizmet bizim boynumuzun borcudur. Bu bilinçle çalışıyoruz. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımız ve büyük sağlık ailemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

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kemal memişoğlu, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı