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Resmi Gazete'de yayınlandı: Ramazan Bayramı'nda hangi köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz?
Resmi Gazete'de yayınlandı: Ramazan Bayramı'nda hangi köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. 29 Mart gece yarısından 2 Nisan Çarşamba sabahına... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, 29 Mart Cumartesi gece yarısı 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.Yap-İşlet-Devret projeleri hariçÜcretsiz geçiş uygulaması sadece KGM’ye bağlı yolları kapsıyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar, uygulama dışında tutuldu. Bu nedenle, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerden geçişler ücrete tabi olacak.Toplu taşıma araçlarında da ücretsiz seferler1 Nisan Pazartesi saat 24.00’e kadar, bazı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar şöyle:Bu hizmetlerden vatandaşlar, ücretsiz ve sınırsız şekilde yararlanabilecek.Ulaştırma Bakanı duyurdu: Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşunUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimize bayram hediyesi” diyerek müjdeyi verdi. Bakan, “Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz” ifadelerini kullandı. Paylaşımında uygulamanın tarih aralıklarına da yer verdi.İstanbul ve Ankara’da yoğunluk bekleniyorÜcretsiz geçiş uygulaması nedeniyle özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
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ramazan bayramı ulaşım ücretsiz, köprü ve otoyollar ücretsiz, resmî gazete cumhurbaşkanı kararı, fsm ve 15 temmuz şehitler köprüsü ücretsiz, marmaray ve i̇zban ücretsiz, toplu taşıma bayramda ücretsiz, ulaştırma bakanı bayram açıklaması, yap-işlet-devret otoyollar ücretli, 1 nisan toplu ulaşım, 2 nisan köprü geçişi
ramazan bayramı ulaşım ücretsiz, köprü ve otoyollar ücretsiz, resmî gazete cumhurbaşkanı kararı, fsm ve 15 temmuz şehitler köprüsü ücretsiz, marmaray ve i̇zban ücretsiz, toplu taşıma bayramda ücretsiz, ulaştırma bakanı bayram açıklaması, yap-işlet-devret otoyollar ücretli, 1 nisan toplu ulaşım, 2 nisan köprü geçişi

Resmi Gazete'de yayınlandı: Ramazan Bayramı'nda hangi köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz?

09:52 29.03.2025
© AAİstanbul, köprü
İstanbul, köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2025
© AA
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Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. 29 Mart gece yarısından 2 Nisan Çarşamba sabahına kadar sürecek uygulama, Başkentray, Marmaray ve İZBAN gibi raylı sistemleri de kapsıyor. Yap-işlet-devret projeleri hariç tutuldu.
Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, 29 Mart Cumartesi gece yarısı 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.

Yap-İşlet-Devret projeleri hariç

Ücretsiz geçiş uygulaması sadece KGM’ye bağlı yolları kapsıyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar, uygulama dışında tutuldu. Bu nedenle, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerden geçişler ücrete tabi olacak.

Toplu taşıma araçlarında da ücretsiz seferler

1 Nisan Pazartesi saat 24.00’e kadar, bazı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar şöyle:
Başkentray
Marmaray
İZBAN
Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Belediyelere ait otobüs, metro, tramvay ve benzeri toplu taşıma araçları
Bu hizmetlerden vatandaşlar, ücretsiz ve sınırsız şekilde yararlanabilecek.

Ulaştırma Bakanı duyurdu: Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimize bayram hediyesi” diyerek müjdeyi verdi. Bakan, “Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz” ifadelerini kullandı. Paylaşımında uygulamanın tarih aralıklarına da yer verdi.

İstanbul ve Ankara’da yoğunluk bekleniyor

Ücretsiz geçiş uygulaması nedeniyle özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Uygulamanın Kapsadığı Tarihler

Uygulama

Tarih ve Saat Aralığı

KGM’ye bağlı köprü ve otoyollar

29 Mart 00.00 – 2 Nisan 07.00

Raylı sistemler ve belediye ulaşımı

30 Mart 00.00 – 1 Nisan 24.00

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