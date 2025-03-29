https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/resmi-gazetede-yayinlandi-ramazan-bayraminda-hangi-kopru-otoyol-ve-toplu-tasimalar-ucretsiz-1094970695.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Ramazan Bayramı'nda hangi köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz?

Resmi Gazete'de yayınlandı: Ramazan Bayramı'nda hangi köprü, otoyol ve toplu taşımalar ücretsiz?

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. 29 Mart gece yarısından 2 Nisan Çarşamba sabahına... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T09:52+0300

2025-03-29T09:52+0300

2025-03-29T09:52+0300

i̇zban

başkentray

ekonomi̇

abdulkadir uraloğlu

i̇stanbul

ankara

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Kararı ile Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, 29 Mart Cumartesi gece yarısı 00.00’dan 2 Nisan Çarşamba saat 07.00’ye kadar ücretsiz olarak hizmet verecek.Yap-İşlet-Devret projeleri hariçÜcretsiz geçiş uygulaması sadece KGM’ye bağlı yolları kapsıyor. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen köprü ve otoyollar, uygulama dışında tutuldu. Bu nedenle, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi projelerden geçişler ücrete tabi olacak.Toplu taşıma araçlarında da ücretsiz seferler1 Nisan Pazartesi saat 24.00’e kadar, bazı toplu taşıma araçları da ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz ulaşım sağlanacak hatlar şöyle:Bu hizmetlerden vatandaşlar, ücretsiz ve sınırsız şekilde yararlanabilecek.Ulaştırma Bakanı duyurdu: Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşunUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletimize bayram hediyesi” diyerek müjdeyi verdi. Bakan, “Bayramda sevdiklerinize güvenle kavuşun diye, biz görevdeyiz” ifadelerini kullandı. Paylaşımında uygulamanın tarih aralıklarına da yer verdi.İstanbul ve Ankara’da yoğunluk bekleniyorÜcretsiz geçiş uygulaması nedeniyle özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde trafik yoğunluğunun artması bekleniyor. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/altin-fiyatlarinda-sert-yukselis-yeni-zirveler-kapida-mi-1094970428.html

i̇stanbul

ankara

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