https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/myanmardaki-depremlerin-ardindan-askeri-hukumetten-uluslararasi-yardim-cagrisi-olu-sayisi-bini-1094968625.html
Myanmar'daki depremlerin ardından askeri hükümetten uluslararası yardım çağrısı: 'Ölü sayısı bini aşabilir'
Myanmar'daki depremlerin ardından askeri hükümetten uluslararası yardım çağrısı: 'Ölü sayısı bini aşabilir'
Sputnik Türkiye
Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.7 büyüklüğündeki depremlerde en az 144 kişi hayatını kaybederken askeri hükümet uluslararası acil yardım çağırısında bulundu... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T01:33+0300
2025-03-29T01:33+0300
2025-03-29T01:34+0300
dünya
asya & pasifik
myanmar
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
yaralı
ölü
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Myanmar'da art arda meydana gelen 7.7 ve 6.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından askeri hükümet, uluslararası topluma acil yardım için çağrıda bulundu. Yerel basında yer alan haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.Aynı zamanda, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk etapta 6.4 olarak açıkladığı ikinci depremin büyüklüğünü 6.7 olarak güncelledi ve ölü sayısının 1000'i aşabileceği tahmininde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/myanmarda-yasanan-depremlerde-bilanco-aciklandi-144-olu-730dan-fazla-yarali-1094962800.html
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asya & pasifik, myanmar, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, yaralı, ölü
asya & pasifik, myanmar, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem, yaralı, ölü
Myanmar'daki depremlerin ardından askeri hükümetten uluslararası yardım çağrısı: 'Ölü sayısı bini aşabilir'
01:33 29.03.2025 (güncellendi: 01:34 29.03.2025)
Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.7 büyüklüğündeki depremlerde en az 144 kişi hayatını kaybederken askeri hükümet uluslararası acil yardım çağırısında bulundu. Ayrıca USGS, 6.4 büyüklüğünde açıkladığı ikinci depremin büyüklüğünü 6.7 olarak güncelledi.
Myanmar'da art arda meydana gelen 7.7 ve 6.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından askeri hükümet, uluslararası topluma acil yardım için çağrıda bulundu. Yerel basında yer alan haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.
Aynı zamanda, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk etapta 6.4 olarak açıkladığı ikinci depremin büyüklüğünü 6.7 olarak güncelledi ve ölü sayısının 1000'i aşabileceği tahmininde bulundu.