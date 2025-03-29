https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/milyonlarin-bekledigi-besiktas-galatasaray-derbisinin-rehberi-muhtemel-11ler-belli-oldu-1094974559.html

Milyonların beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin rehberi: Muhtemel 11'ler belli oldu, istatistikler ortaya çıktı

Milyonların beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin rehberi: Muhtemel 11'ler belli oldu, istatistikler ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği İstanbul derbisi oynanacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda lider Galatasaray’ı konuk... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T13:06+0300

2025-03-29T13:06+0300

2025-03-29T13:06+0300

spor

beşiktaş

galatasaray

süper lig

i̇stanbul

felix uduokhai

ole gunnar solskjaer

necip uysal

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında nefesler tutuldu. Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.Beşiktaş evinde moral arıyorSon iki lig maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti. 44 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, evinde kazanarak moral bulmak istiyor.Galatasaray namağlup serisini sürdürmek i̇stiyorZirvedeki Galatasaray, oynadığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup lider durumda. Son olarak Antalyaspor maçını kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda da gol serisini sürdürerek farkı açmayı hedefliyor.İki takımda son durum ve eksiklerBeşiktaş’ta sakatlığı süren Felix Uduokhai, Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov derbide forma giyemeyecek.Galatasaray’da eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs kadroda yer alacak. Ceza süresini tamamlayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç sahaya dönerken, milli takımda sakatlanan oyuncular da derbiye yetiştirildi.Kritik derbi öncesi sarı kart sınırındakilerBeşiktaş’ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Galatasaray’da ise Victor Osimhen ve Roland Sallai kart görmeleri halinde Samsunspor maçında forma giyemeyecek.İstatistikler Galatasaray'ı öne çıkarıyorDerbinin hakemi i̇lk kez bu düzeydeKarşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek olan Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay görev alacak.Muhtemel 11’lerBeşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, ImmobileGalatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/besiktastan-derbi-yabanci-hakem-hamlesi-dunyaca-unlu-isim-istanbula-geliyor-1094951068.html

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beşiktaş, galatasaray, süper lig, i̇stanbul, felix uduokhai, ole gunnar solskjaer, necip uysal