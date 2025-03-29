https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/milyonlarin-bekledigi-besiktas-galatasaray-derbisinin-rehberi-muhtemel-11ler-belli-oldu-1094974559.html
Milyonların beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin rehberi: Muhtemel 11'ler belli oldu, istatistikler ortaya çıktı
Milyonların beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin rehberi: Muhtemel 11'ler belli oldu, istatistikler ortaya çıktı
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği İstanbul derbisi oynanacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda lider Galatasaray’ı konuk... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T13:06+0300
2025-03-29T13:06+0300
2025-03-29T13:06+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
süper lig
i̇stanbul
felix uduokhai
ole gunnar solskjaer
necip uysal
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında nefesler tutuldu. Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.Beşiktaş evinde moral arıyorSon iki lig maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti. 44 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, evinde kazanarak moral bulmak istiyor.Galatasaray namağlup serisini sürdürmek i̇stiyorZirvedeki Galatasaray, oynadığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup lider durumda. Son olarak Antalyaspor maçını kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda da gol serisini sürdürerek farkı açmayı hedefliyor.İki takımda son durum ve eksiklerBeşiktaş’ta sakatlığı süren Felix Uduokhai, Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov derbide forma giyemeyecek.Galatasaray’da eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs kadroda yer alacak. Ceza süresini tamamlayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç sahaya dönerken, milli takımda sakatlanan oyuncular da derbiye yetiştirildi.Kritik derbi öncesi sarı kart sınırındakilerBeşiktaş’ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Galatasaray’da ise Victor Osimhen ve Roland Sallai kart görmeleri halinde Samsunspor maçında forma giyemeyecek.İstatistikler Galatasaray'ı öne çıkarıyorDerbinin hakemi i̇lk kez bu düzeydeKarşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek olan Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay görev alacak.Muhtemel 11’lerBeşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, ImmobileGalatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/besiktastan-derbi-yabanci-hakem-hamlesi-dunyaca-unlu-isim-istanbula-geliyor-1094951068.html
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beşiktaş, galatasaray, süper lig, i̇stanbul, felix uduokhai, ole gunnar solskjaer, necip uysal
beşiktaş, galatasaray, süper lig, i̇stanbul, felix uduokhai, ole gunnar solskjaer, necip uysal
Milyonların beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisinin rehberi: Muhtemel 11'ler belli oldu, istatistikler ortaya çıktı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği İstanbul derbisi oynanacak. Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda lider Galatasaray’ı konuk edecek. Solskjaer ve Buruk’un taktik savaşı öncesinde kadrolar, istatistikler ve eksikler netleşti. Derbi saat 20.30’da başlayacak, hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında nefesler tutuldu. Beşiktaş ile Galatasaray, bu akşam İstanbul derbisinde karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Beşiktaş evinde moral arıyor
Son iki lig maçından mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti. 44 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlılar, evinde kazanarak moral bulmak istiyor.
Galatasaray namağlup serisini sürdürmek i̇stiyor
Zirvedeki Galatasaray, oynadığı 27 maçta 22 galibiyet ve 5 beraberlikle namağlup lider durumda. Son olarak Antalyaspor maçını kazanan sarı-kırmızılılar, deplasmanda da gol serisini sürdürerek farkı açmayı hedefliyor.
İki takımda son durum ve eksikler
Beşiktaş’ta sakatlığı süren Felix Uduokhai, Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov derbide forma giyemeyecek.
Galatasaray’da eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs kadroda yer alacak. Ceza süresini tamamlayan Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç sahaya dönerken, milli takımda sakatlanan oyuncular da derbiye yetiştirildi.
Kritik derbi öncesi sarı kart sınırındakiler
Beşiktaş’ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Galatasaray’da ise Victor Osimhen ve Roland Sallai kart görmeleri halinde Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
İstatistikler Galatasaray'ı öne çıkarıyor
Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaşan ezeli rakiplerde Galatasaray 51
, Beşiktaş 39
galibiyet aldı (43B).
Beşiktaş, ligde Galatasaray’a karşı son 6 maçın 5’ini kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'deki son 28 maçta yenilmedi (23G 5B).
Beşiktaş ise son iki maçında üst üste mağlup oldu.
Derbinin hakemi i̇lk kez bu düzeyde
Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek olan Kol’un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay görev alacak.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Morata, Yunus, Barış, Osimhen