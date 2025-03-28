https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/besiktastan-derbi-yabanci-hakem-hamlesi-dunyaca-unlu-isim-istanbula-geliyor-1094951068.html
Beşiktaş'tan derbiye yabancı hakem hamlesi: Dünyaca ünlü isim İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'tan derbiye yabancı hakem hamlesi: Dünyaca ünlü isim İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Derbi için yabancı hakem talebi kabul görmeyen Beşiktaş, çarpıcı bir hamle yaptı. Siyah-beyazlıların Galatasaray maçı için dünyaca ünlü eski hakemi İstanbul'a... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T16:16+0300
2025-03-28T16:16+0300
2025-03-28T17:13+0300
spor
beşiktaş
galatasaray
hakem
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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebi TFF tarafından kabul görmedi ve karşılaşmaya Yasin Kol atandı.Yerli hakem kararına sert tepki gösteren Beşiktaş, derbi için çarpıcı bir hamleye imza atacak.Urs Meier iddiasıbeIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, İsviçreli dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i derbiyi gözlemlemesi için İstanbul'a getirecek.Siyah-beyazlıların, Urs Meier dışında Türk bir eski hakeme de maçı gözlemleteceği iddia ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1094888564.html
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beşiktaş, galatasaray, hakem
beşiktaş, galatasaray, hakem
Beşiktaş'tan derbiye yabancı hakem hamlesi: Dünyaca ünlü isim İstanbul'a geliyor
16:16 28.03.2025 (güncellendi: 17:13 28.03.2025)
Derbi için yabancı hakem talebi kabul görmeyen Beşiktaş, çarpıcı bir hamle yaptı. Siyah-beyazlıların Galatasaray maçı için dünyaca ünlü eski hakemi İstanbul'a getireceği belirtildi.
Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebi TFF tarafından kabul görmedi ve karşılaşmaya Yasin Kol atandı.
Yerli hakem kararına sert tepki gösteren Beşiktaş, derbi için çarpıcı bir hamleye imza atacak.
beIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, İsviçreli dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i derbiyi gözlemlemesi için İstanbul'a getirecek.
Siyah-beyazlıların, Urs Meier dışında Türk bir eski hakeme de maçı gözlemleteceği iddia ediliyor.