https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/besiktastan-derbi-yabanci-hakem-hamlesi-dunyaca-unlu-isim-istanbula-geliyor-1094951068.html

Beşiktaş'tan derbiye yabancı hakem hamlesi: Dünyaca ünlü isim İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'tan derbiye yabancı hakem hamlesi: Dünyaca ünlü isim İstanbul'a geliyor

Sputnik Türkiye

Derbi için yabancı hakem talebi kabul görmeyen Beşiktaş, çarpıcı bir hamle yaptı. Siyah-beyazlıların Galatasaray maçı için dünyaca ünlü eski hakemi İstanbul'a... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T16:16+0300

2025-03-28T16:16+0300

2025-03-28T17:13+0300

spor

beşiktaş

galatasaray

hakem

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Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebi TFF tarafından kabul görmedi ve karşılaşmaya Yasin Kol atandı.Yerli hakem kararına sert tepki gösteren Beşiktaş, derbi için çarpıcı bir hamleye imza atacak.Urs Meier iddiasıbeIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, İsviçreli dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier'i derbiyi gözlemlemesi için İstanbul'a getirecek.Siyah-beyazlıların, Urs Meier dışında Türk bir eski hakeme de maçı gözlemleteceği iddia ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1094888564.html

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beşiktaş, galatasaray, hakem