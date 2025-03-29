https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/milyonlarca-surucuyu-ilgilendiren-karar-resmi-gazetede-sifir-araclara-utts-zorunlulugu-kaldirildi-1094973370.html

Milyonlarca sürücüyü i̇lgilendiren karar Resmi Gazete’de: Sıfır araçlara UTTS zorunluluğu kaldırıldı

Milyonlarca sürücüyü i̇lgilendiren karar Resmi Gazete’de: Sıfır araçlara UTTS zorunluluğu kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sıfır kilometre araçlara yönelik Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) zorunluluğu kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, vergi... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T11:45+0300

2025-03-29T11:45+0300

2025-03-29T14:09+0300

ekonomi̇

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı

hazine

taşıt tanıma birimi (ttb)

resmi gazete

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 1 Temmuz’dan itibaren satılacak bireysel sıfır araçlar, UTTS kapsamından çıkarıldı.Bireysel sıfır araçlara TTB takılmayacakYeni düzenlemeyle birlikte, artık bireysel sıfır kilometre araçlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunlu olmayacak. Böylece, vergi mükellefi olmayan vatandaşların satın aldığı bireysel sıfır taşıtlar, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne dahil edilmeyecek.UTTS yalnızca i̇ş amaçlı taşıtlar i̇çin uygulanacakUTTS uygulaması, sadece vergi mükellefleri tarafından iş amaçlı kullanılan araçlar için geçerli olacak. Özellikle filo araçları, şirket taşıtları veya kiralama yöntemiyle edinilen araçlar, sistem kapsamında kalmaya devam edecek.Alternatif yakıtlı araçlar i̇çin süre uzatıldıBenzin veya motorin dışındaki yakıt türleriyle çalışan taşıtlar için TTB takma süresi 31 Aralık 2025'e kadar uzatıldı. Bu araçlara yönelik UTTS uygulaması ise 1 Ocak 2026’da başlayacak.İstasyonlara yeni donanım zorunluluğu geliyorAkaryakıt istasyonları, bu yıl sonuna kadar pompa tabancalarına Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO), istasyonlara ise TTB, TTO ve bu cihazlarla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar arasında iletişimi sağlayacak Tabanca İletişim Modülü (TİM) kurmak zorunda olacak.Kiralık ve i̇ş araçlarında son tarih: 30 NisanVergi mükellefleri tarafından kiralanan veya iş amaçlı kullanılan araçlar için UTTS zorunluluğu 1 Mayıs 2025 itibarıyla devreye girecek. Bu araçlara 30 Nisan’a kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması gerekiyor.Sistem otomatik plaka tanıma i̇le çalışacakUTTS, akaryakıt istasyonlarında plaka bilgisinin otomatik olarak sisteme aktarılmasını sağlayacak. Böylece manuel veri girişi olmadan pompa ile ödeme sistemleri entegre çalışacak ve denetim daha şeffaf hale gelecek.

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ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , maliye bakanlığı gelir i̇daresi başkanlığı, hazine, taşıt tanıma birimi (ttb), resmi gazete