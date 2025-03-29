https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/istanbulda-miting-alarmi-valilik-duyurdu-bugun-hangi-yollar-trafige-kapali-olacak-1094972808.html
İstanbul’da miting alarmı, Valilik duyurdu: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
İstanbul’da miting alarmı, Valilik duyurdu: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Sputnik Türkiye
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle İstanbul'da bugün sabah 07.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maltepe'de düzenlenecek miting... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T10:41+0300
2025-03-29T10:41+0300
2025-03-29T10:41+0300
türki̇ye
i̇stanbul
turgut özal bulvarı
chp
i̇stanbul valiliği
maltepe
miting
maltepe miting alanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_06455dfd6e4ebff09815a2cc12795667.jpg
İstanbul Valiliği, CHP'nin Maltepe'de düzenleyeceği 'Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi' nedeniyle kentte bazı yolların kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, bugün saat 07.00’den itibaren yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.Kapatılan yollar ve güzergâhlarKapanan yol listesinde en dikkat çeken güzergâh ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) oldu. Valiliğin açıklamasına göre, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan bu bölüm ve caddeye çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatıldı.Alternatif yollar duyurulduİstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif güzergâhları da paylaştı. Trafikten etkilenecek vatandaşlara D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları önerildi. Yetkililer, trafik yoğunluğu ve olası aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Miting saat 12.00’de başlayacakCHP tarafından düzenlenecek mitingin bugün saat 12.00’de Maltepe Miting Alanı’nda başlaması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla düzenlenen etkinliğe yoğun katılım olacağı öngörülüyor.Valilikten uyarıValilik, İstanbul’da yaşayan vatandaşların ve şehir dışından gelen katılımcıların toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ayrıca güncel trafik duyurularını takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/meteoroloji-uyardi-istanbul-ankara-ve-izmir-dikkat-bayramda-gok-gurultulu-saganak-geliyor-10-sehre-1094971040.html
türki̇ye
i̇stanbul
turgut özal bulvarı
maltepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0d/1094465121_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7f7139d770c89afa1ef5b2f25cc53df2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul, turgut özal bulvarı, chp, i̇stanbul valiliği, maltepe, miting, maltepe miting alanı
i̇stanbul, turgut özal bulvarı, chp, i̇stanbul valiliği, maltepe, miting, maltepe miting alanı
İstanbul’da miting alarmı, Valilik duyurdu: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle İstanbul'da bugün sabah 07.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi Valilik, vatandaşları uyardı. Kapatılan güzergâhlar ve alternatif yollar açıklandı. Trafik yoğunluğuna karşı sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.
İstanbul Valiliği, CHP'nin Maltepe'de düzenleyeceği 'Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi' nedeniyle kentte bazı yolların kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, bugün saat 07.00’den itibaren yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Kapatılan yollar ve güzergâhlar
Kapanan yol listesinde en dikkat çeken güzergâh ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu)
oldu. Valiliğin açıklamasına göre, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı
arasında kalan bu bölüm ve caddeye çıkan tüm sokaklar
araç trafiğine kapatıldı.
Alternatif yollar duyuruldu
İstanbul Valiliği
, sürücüler için alternatif güzergâhları
da paylaştı. Trafikten etkilenecek vatandaşlara D-100 kara yolu
ve Maltepe Bağdat Caddesi
’ni kullanmaları önerildi. Yetkililer, trafik yoğunluğu ve olası aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini
vurguladı.
Miting saat 12.00’de başlayacak
CHP tarafından düzenlenecek mitingin
bugün saat 12.00’de
Maltepe Miting Alanı’nda başlaması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla
düzenlenen etkinliğe yoğun katılım olacağı öngörülüyor.
Valilik, İstanbul’da
yaşayan vatandaşların ve şehir dışından gelen katılımcıların toplu taşıma araçlarını kullanmaları
, ayrıca güncel trafik duyurularını takip etmeleri
yönünde çağrıda bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirildi.