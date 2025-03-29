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İstanbul’da miting alarmı, Valilik duyurdu: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
İstanbul’da miting alarmı, Valilik duyurdu: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?
Sputnik Türkiye
CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle İstanbul'da bugün sabah 07.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maltepe'de düzenlenecek miting... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, CHP'nin Maltepe'de düzenleyeceği 'Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi' nedeniyle kentte bazı yolların kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, bugün saat 07.00’den itibaren yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.Kapatılan yollar ve güzergâhlarKapanan yol listesinde en dikkat çeken güzergâh ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) oldu. Valiliğin açıklamasına göre, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan bu bölüm ve caddeye çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatıldı.Alternatif yollar duyurulduİstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif güzergâhları da paylaştı. Trafikten etkilenecek vatandaşlara D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları önerildi. Yetkililer, trafik yoğunluğu ve olası aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Miting saat 12.00’de başlayacakCHP tarafından düzenlenecek mitingin bugün saat 12.00’de Maltepe Miting Alanı’nda başlaması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla düzenlenen etkinliğe yoğun katılım olacağı öngörülüyor.Valilikten uyarıValilik, İstanbul’da yaşayan vatandaşların ve şehir dışından gelen katılımcıların toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ayrıca güncel trafik duyurularını takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirildi.
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İstanbul’da miting alarmı, Valilik duyurdu: Bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak?

10:41 29.03.2025
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2025
© AA
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CHP'nin 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' nedeniyle İstanbul'da bugün sabah 07.00 itibariyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Maltepe'de düzenlenecek miting öncesi Valilik, vatandaşları uyardı. Kapatılan güzergâhlar ve alternatif yollar açıklandı. Trafik yoğunluğuna karşı sürücülere dikkat çağrısı yapıldı.
İstanbul Valiliği, CHP'nin Maltepe'de düzenleyeceği 'Ekrem İmamoğlu’na Özgürlük Mitingi' nedeniyle kentte bazı yolların kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, bugün saat 07.00’den itibaren yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kapatılan yollar ve güzergâhlar

Kapanan yol listesinde en dikkat çeken güzergâh ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu) oldu. Valiliğin açıklamasına göre, Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan bu bölüm ve caddeye çıkan tüm sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Alternatif yollar duyuruldu

İstanbul Valiliği, sürücüler için alternatif güzergâhları da paylaştı. Trafikten etkilenecek vatandaşlara D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi’ni kullanmaları önerildi. Yetkililer, trafik yoğunluğu ve olası aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Miting saat 12.00’de başlayacak

CHP tarafından düzenlenecek mitingin bugün saat 12.00’de Maltepe Miting Alanı’nda başlaması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla düzenlenen etkinliğe yoğun katılım olacağı öngörülüyor.

Valilikten uyarı

Valilik, İstanbul’da yaşayan vatandaşların ve şehir dışından gelen katılımcıların toplu taşıma araçlarını kullanmaları, ayrıca güncel trafik duyurularını takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu. Güvenlik önlemleri kapsamında bölgede çok sayıda polis ekibi görevlendirildi.
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