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Meteoroloji uyardı, İstanbul, Ankara ve İzmir dikkat: Bayramda gök gürültülü sağanak geliyor, 10 şehre sarı kodlu alarm
Meteoroloji uyardı, İstanbul, Ankara ve İzmir dikkat: Bayramda gök gürültülü sağanak geliyor, 10 şehre sarı kodlu alarm
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacaklar dikkat! 9 gün sürecek bayram tatilinde Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T10:09+0300
2025-03-29T10:09+0300
yaşam
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meteoroloji genel müdürlüğü
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Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, tatil planı yapan vatandaşları ilgilendiren önemli bir hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca Türkiye genelinde yağışlı ve serin havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.29 Mart’tan i̇tibaren sıcaklıklar düşüyorCuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derece düşüş yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren yerini serin havaya bırakacak. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olasılığı dikkat çekiyor.İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış görülecek30 Mart (Bayramın 1. günü): Yağışlı başlangıçBayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar, ülke genelinde sağanak yağışlı geçecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağışlar etkili olurken, Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarla birlikte yoğun sağanak görülecek.31 Mart (Bayramın 2. günü): Yağış yayılıyorPazartesi günü yağışların etkisi daha da artacak. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ihtimali sürüyor.1 Nisan (Bayramın son günü): Yağış devam ediyorSalı günü Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar yoğun olacak. Doğu Anadolu’da sıcaklıkların daha da düşmesiyle kar ihtimali artıyor.Sarı kodlu uyarı verilen i̇llerMeteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yaptı. Sarı kodlu uyarı alan iller şunlar:Toz taşınımı ve fırtına tehlikesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgârlar, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olabilir. Sürücüler ve açık alanda bulunan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.Meteoroloji ne öneriyor?Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların sel ve su baskınlarına karşı önlem alması istenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına için çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı da uyarı yapıldı.Bayram sonrası hava durumu: Yağışlar sürüyorBayramın ardından da ülke genelinde yağışlı hava sistemi etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle hafta ortasına kadar devam edecek.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın batısı, Aydın'nın kıyı kesimleri ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.MANİSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ADANA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CParçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluNEVŞEHİR °C, 21°CParçalı ve çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARABÜK °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 19°CParçalı zamanla çok bulutluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 23°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 16°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 17°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 23°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 10°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 24°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 20°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLERDE HAVAGüney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 5 ila 7, güneyi periyot boyu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 ; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/resmi-gazetede-yayinlandi-ramazan-bayraminda-hangi-kopru-otoyol-ve-toplu-tasimalar-ucretsiz-1094970695.html
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Meteoroloji uyardı, İstanbul, Ankara ve İzmir dikkat: Bayramda gök gürültülü sağanak geliyor, 10 şehre sarı kodlu alarm

10:09 29.03.2025
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Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2025
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Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacaklar dikkat! 9 gün sürecek bayram tatilinde Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Meteoroloji, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Sıcaklıklar düşüyor, bazı bölgelerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, tatil planı yapan vatandaşları ilgilendiren önemli bir hava durumu raporu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 günlük bayram tatili boyunca Türkiye genelinde yağışlı ve serin havanın etkili olacağını duyurdu. Özellikle Ege, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

29 Mart’tan i̇tibaren sıcaklıklar düşüyor

Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derece düşüş yaşanacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren yerini serin havaya bırakacak. Özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur olasılığı dikkat çekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış görülecek

İstanbul: Bayram boyunca aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esecek.
Ankara: Gök gürültülü sağanak yağışlar ve yerel fırtına ihtimali var.
İzmir: Güney ilçelerde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

30 Mart (Bayramın 1. günü): Yağışlı başlangıç

Bayramın ilk günü olan 30 Mart Pazar, ülke genelinde sağanak yağışlı geçecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağışlar etkili olurken, Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarla birlikte yoğun sağanak görülecek.

31 Mart (Bayramın 2. günü): Yağış yayılıyor

Pazartesi günü yağışların etkisi daha da artacak. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ihtimali sürüyor.

1 Nisan (Bayramın son günü): Yağış devam ediyor

Salı günü Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar yoğun olacak. Doğu Anadolu’da sıcaklıkların daha da düşmesiyle kar ihtimali artıyor.

Sarı kodlu uyarı verilen i̇ller

Meteoroloji, olası sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yaptı. Sarı kodlu uyarı alan iller şunlar:
Antalya
Burdur
Isparta
Kayseri
Kırşehir
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Aksaray

Toz taşınımı ve fırtına tehlikesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca Ege, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de güneyli yönlerden esen kuvvetli rüzgârlar, zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olabilir. Sürücüler ve açık alanda bulunan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Meteoroloji ne öneriyor?

Kuvvetli yağış beklenen bölgelerde yaşayanların sel ve su baskınlarına karşı önlem alması istenirken, kuvvetli rüzgar ve fırtına için çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı da uyarı yapıldı.

Bayram sonrası hava durumu: Yağışlar sürüyor

Bayramın ardından da ülke genelinde yağışlı hava sistemi etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak yağışlar özellikle hafta ortasına kadar devam edecek.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla’nın batısı, Aydın'nın kıyı kesimleri ile İzmir'in güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 5 ila 7, güneyi periyot boyu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 ; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.
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