https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ukrayna-rusya-ile-catismada-gercekleri-goz-ardi-ediyor-1094986612.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna, Rusya ile çatışmada gerçekleri göz ardı ediyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna, Rusya ile çatışmada gerçekleri göz ardı ediyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'nın Rusya ile yaşanan çatışmada sahadaki gerçekleri göz ardı ettiğini belirterek cephe hattının doğuya değil... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T20:56+0300
2025-03-29T20:56+0300
2025-03-29T20:56+0300
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ABD-Rusya görüşmelerinin yanı sıra Kiev ve Brüksel'in askeri harekatı sürdürme konusundaki kararlılıklarına dikkat çeken Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, son üç yılda elde edilen deneyimlerin değerlendirilmediğini ifade ederek, "Bu deneyim, cephe hattının doğuya değil batıya doğru ilerlediği yönünde" dedi.Szijjarto, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya yapılan yüz milyarlarca euro ve büyük çaplı silah sevkiyatına rağmen, çatışma alanındaki durumun 'Rusya'nın çok daha lehine' olduğunu kaydetti. Bakan buna rağmen, AB liderlerinin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı 'zafere hazırladıklarını' belirterek, nükleer silahlara sahip güçlü bir ülke karşısında bunun mümkün olmadığını vurguladı.Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Szijjarto, "Zelenskiy orada bir kez daha gerçeklerle yüzleşti" dedi.Szijjarto, Ukrayna'da çözüm müzakerelerinde "gerçeğin önemli olacağına" inandığını ifade ederek, "Eğer birileri kendi koşullarını sağlamak ya da kendi görüşlerini dayatmak istiyorsa bu ancak gerçekliği göz önünde bulundurarak yapılabilir" dedi. Macar Bakan, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmanın çözümü sürecindeki tutumlarındaki farklılıkların, müzakerelerde karamsarlığa yol açmaması gerektiğini, "Hiç kimse bu müzakerelerin kolay olmasını bekleyemezdi. Tarafların pozisyonlarının benzer olacağını beklemek de gerçekçi değil" diyerek tarafların mücadelenin sonuçları ve geleceği hakkında farklı görüşlere sahip olmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.Szijjarto, tarafların müzakerelerde kendi pozisyonlarını savunma arzularının da anlaşılabilir olduğunu vurguladı. Son olarak, tarafların samimi bir şekilde barış arayışında olacağına inandığını belirten Szijjarto, bunun 'ateşkesle' ve ardından daha güçlü bir anlaşmayla gerçekleşeceğini umduğunu ifade etti. Bakan, "Şu anda her şey çok kritik, bu nedenle enerji altyapısına saldırılmaması ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine ilişkin anlaşmalar gibi her başarıyı takdir etmeliyiz. Bu küçük adımlarla büyük bir karara varacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/imfden-ukrayna-tahmini-2025-yilinin-sonu-isaret-edildi-1094985367.html
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peter szijjarto, donald trump, ukrayna, rusya, abd, ab, vladimir zelenskiy
peter szijjarto, donald trump, ukrayna, rusya, abd, ab, vladimir zelenskiy
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna, Rusya ile çatışmada gerçekleri göz ardı ediyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Ukrayna'nın Rusya ile yaşanan çatışmada sahadaki gerçekleri göz ardı ettiğini belirterek cephe hattının doğuya değil batıya ilerlediğini vurguladı.
ABD-Rusya görüşmelerinin yanı sıra Kiev ve Brüksel'in askeri harekatı sürdürme konusundaki kararlılıklarına dikkat çeken Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, son üç yılda elde edilen deneyimlerin değerlendirilmediğini ifade ederek, "Bu deneyim, cephe hattının doğuya değil batıya doğru ilerlediği yönünde" dedi.
Szijjarto, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya yapılan yüz milyarlarca euro ve büyük çaplı silah sevkiyatına rağmen, çatışma alanındaki durumun 'Rusya'nın çok daha lehine' olduğunu kaydetti. Bakan buna rağmen, AB liderlerinin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı 'zafere hazırladıklarını' belirterek, nükleer silahlara sahip güçlü bir ülke karşısında bunun mümkün olmadığını vurguladı.
Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Washington'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi hatırlatan Szijjarto, "Zelenskiy orada bir kez daha gerçeklerle yüzleşti" dedi.
Szijjarto, Ukrayna'da çözüm müzakerelerinde "gerçeğin önemli olacağına" inandığını ifade ederek, "Eğer birileri kendi koşullarını sağlamak ya da kendi görüşlerini dayatmak istiyorsa bu ancak gerçekliği göz önünde bulundurarak yapılabilir" dedi.
Macar Bakan, Rusya ve Ukrayna'nın çatışmanın çözümü sürecindeki tutumlarındaki farklılıkların, müzakerelerde karamsarlığa yol açmaması gerektiğini, "Hiç kimse bu müzakerelerin kolay olmasını bekleyemezdi. Tarafların pozisyonlarının benzer olacağını beklemek de gerçekçi değil" diyerek tarafların mücadelenin sonuçları ve geleceği hakkında farklı görüşlere sahip olmasının şaşırtıcı olmadığını belirtti.
Szijjarto, tarafların müzakerelerde kendi pozisyonlarını savunma arzularının da anlaşılabilir olduğunu vurguladı. Son olarak, tarafların samimi bir şekilde barış arayışında olacağına inandığını belirten Szijjarto, bunun 'ateşkesle' ve ardından daha güçlü bir anlaşmayla gerçekleşeceğini umduğunu ifade etti. Bakan, "Şu anda her şey çok kritik, bu nedenle enerji altyapısına saldırılmaması ve Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine ilişkin anlaşmalar gibi her başarıyı takdir etmeliyiz. Bu küçük adımlarla büyük bir karara varacağız" şeklinde sözlerini tamamladı.