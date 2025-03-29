https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/imfden-ukrayna-tahmini-2025-yilinin-sonu-isaret-edildi-1094985367.html
IMF'den Ukrayna tahmini: 2025 yılının sonu işaret edildi
IMF'den Ukrayna tahmini: 2025 yılının sonu işaret edildi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'daki çatışmanın 2025 yılının son aylarında sona ereceğine dair güncellenmiş tahminlerini açıkladı. 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T19:24+0300
2025-03-29T19:24+0300
2025-03-29T19:24+0300
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IMF'nin internet sitesinde yayımlanan temel senaryoda, "Riskler son derece yüksek olmaya devam etse de temel senaryo hala çatışmaların bu yılın son aylarında sona ereceğini öngörüyor" denildi.Belgede, 2025 yılında Ukrayna ekonomisinin büyümesinde yüzde 0.5 oranında bir düşüş beklenildiği de ifade edilirken ayrıca çatışmanın çözümünde kaydedilen ilerlemenin, ülkenin ekonomik durumunun iyileşmesine katkıda bulunabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, barış görüşmelerinin başlangıç aşamasında olması nedeniyle Ukrayna'ya yönelik uluslararası mali ve askeri yardımlarda değişiklik yapılabileceği belirtildi.24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD uzman grupları arasında yapılan görüşmelerde, taraflar 18 Mart'tan itibaren 30 gün süreyle Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları yasaklayacak bir mekanizma geliştirmeyi kabul etmişti. Ayrıca, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini öngören Karadeniz İnisiyatifi ile ilgili bir diğer anlaşma da yapılmıştı. Bu anlaşmanın, başta Rosselkhozbank üzerindeki yaptırım kısıtlamalarının kaldırılması olmak üzere Rusya'nın koşullarının yerine getirilmesinden sonra yürürlüğe girmesi beklenildiği belirtilmişti.Ocak ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'dan 2022 gibi erken bir tarihte son Ukraynalıya kadar savaşacağına dair sinyaller aldığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çatışmayı son Ukraylı kalana kadar sürdürmek istediğini, yeni ABD'li yetkililerin ise barışın gerekliliğinden bahsettiğini ifade etmişti.Moskova, Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduğunu belirtmiş ancak Kiev bu görüşmeleri yasaklamıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de Rus yönetimiyle diyaloğu yasaklayan bir kararname imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/medvedev-guterresin-zelenskiynin-mesruiyetine-iliskin-sozleri-cifte-yalan-1094984869.html
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uluslararası para fonu (imf), imf, rusya, abd, ukrayna, joe biden, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
uluslararası para fonu (imf), imf, rusya, abd, ukrayna, joe biden, vladimir putin, kremlin, dmitriy peskov
IMF'den Ukrayna tahmini: 2025 yılının sonu işaret edildi
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'daki çatışmanın 2025 yılının son aylarında sona ereceğine dair güncellenmiş tahminlerini açıkladı.
IMF'nin internet sitesinde yayımlanan temel senaryoda, "Riskler son derece yüksek olmaya devam etse de temel senaryo hala çatışmaların bu yılın son aylarında sona ereceğini öngörüyor" denildi.
Belgede, 2025 yılında Ukrayna ekonomisinin büyümesinde yüzde 0.5 oranında bir düşüş beklenildiği de ifade edilirken ayrıca çatışmanın çözümünde kaydedilen ilerlemenin, ülkenin ekonomik durumunun iyileşmesine katkıda bulunabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, barış görüşmelerinin başlangıç aşamasında olması nedeniyle Ukrayna'ya yönelik uluslararası mali ve askeri yardımlarda değişiklik yapılabileceği belirtildi.
24 Mart'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rusya ve ABD uzman grupları arasında yapılan görüşmelerde, taraflar 18 Mart'tan itibaren 30 gün süreyle Rusya ve Ukrayna'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları yasaklayacak bir mekanizma geliştirmeyi kabul etmişti. Ayrıca, seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini öngören Karadeniz İnisiyatifi ile ilgili bir diğer anlaşma da yapılmıştı. Bu anlaşmanın, başta Rosselkhozbank üzerindeki yaptırım kısıtlamalarının kaldırılması olmak üzere Rusya'nın koşullarının yerine getirilmesinden sonra yürürlüğe girmesi beklenildiği belirtilmişti.
Ocak ayında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Ukrayna'dan 2022 gibi erken bir tarihte son Ukraynalıya kadar savaşacağına dair sinyaller aldığını belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin çatışmayı son Ukraylı kalana kadar sürdürmek istediğini, yeni ABD'li yetkililerin ise barışın gerekliliğinden bahsettiğini ifade etmişti.
Moskova, Ukrayna konusunda görüşmelere hazır olduğunu belirtmiş ancak Kiev bu görüşmeleri yasaklamıştı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ekim 2022'de Rus yönetimiyle diyaloğu yasaklayan bir kararname imzalamıştı.