https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/izmirdeki-kimyasal-fabrikasinda-patlama-1-isci-hayatini-kaybetti-4-agir-yarali-var-1094973725.html
İzmir'deki kimyasal fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 ağır yaralı var
İzmir'deki kimyasal fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 ağır yaralı var
Sputnik Türkiye
İzmir’in Aliağa ilçesindeki kimyasal fabrikada meydana gelen patlama sonrası 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise ağır yaralandı. Gaz sıkışması nedeniyle... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T12:07+0300
2025-03-29T12:07+0300
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İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kimyasal fabrikada, sabah saatlerinde gaz sıkışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrika içinde yangın çıktı.İtfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale ettiİhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeye göre, 4 işçi ağır yaralanırken, İbrahim A. isimli bir işçi yaşamını yitirdi.Yaralılar hastaneye kaldırıldıAğır yaralanan 4 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Aileler ve yakınlar hastaneye akın etti.Soruşturma başlatıldıPatlamanın nedeni olarak ilk belirlemelere göre gaz sıkışması gösterilirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerinin detaylı biçimde inceleneceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/istanbulda-miting-alarmi-valilik-duyurdu-bugun-hangi-yollar-trafige-kapali-olacak-1094972808.html
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i̇zmir, aliağa, patlama, ölü, yaralı, ağır yaralı
i̇zmir, aliağa, patlama, ölü, yaralı, ağır yaralı
İzmir'deki kimyasal fabrikasında patlama: 1 işçi hayatını kaybetti, 4 ağır yaralı var
12:07 29.03.2025 (güncellendi: 12:44 29.03.2025)
İzmir’in Aliağa ilçesindeki kimyasal fabrikada meydana gelen patlama sonrası 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi ise ağır yaralandı. Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleşen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir kimyasal fabrikada, sabah saatlerinde gaz sıkışması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrika içinde yangın çıktı.
İtfaiye ve sağlık ekipleri hızla müdahale etti
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeye göre, 4 işçi ağır yaralanırken, İbrahim A. isimli bir işçi yaşamını yitirdi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan 4 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Aileler ve yakınlar hastaneye akın etti.
Patlamanın nedeni olarak ilk belirlemelere göre gaz sıkışması gösterilirken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, fabrikanın güvenlik önlemlerinin detaylı biçimde inceleneceğini belirtti.