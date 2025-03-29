https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/israil-gazzede-operasyon-baslattigini-duyurdu-1094986912.html
İsrail Gazze'de operasyon başlattığını duyurdu
İsrail Gazze'de operasyon başlattığını duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu Gazze'nin Refah bölgesinde bir kara operasyonu başlattığını duyurdu. 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T21:36+0300
2025-03-29T21:36+0300
2025-03-29T21:38+0300
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
i̇srail
gazze
gazze şeridi
i̇srail savunma kuvvetleri (idf)
i̇srail ordusu (idf)
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki güvenlik bölgesini genişletmek amacıyla Refah bölgesinde operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç saat içinde İsrail ordusu birlikleri, Gazze'nin güneyindeki güvenlik bölgesini genişletmek amacıyla Refah'taki El-Cenina bölgesinde kara operasyonları düzenlemeye başladı” denildi.Operasyon kapsamında, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hamas hareketinin altyapısını hedef aldığı belirtildi. Ayrıca, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad tesislerine yönelik bombardımanlara devam ettiği de ifade edildi.Daha önce, İsrail yaklaşık iki aylık bir ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yeniden başlamıştı. İsrail yetkilieri savaşın yeniden başlatılmasının gerekçesini Hamas'ın ateşkesin uzatılmasına yönelik Amerika'nın planını kabul etmemesi olarak açıklamıştı. İsrail yönetimi Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki varlığını hiçbir şekilde sürdürmesini kabul etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı. Öte yandan Filistin, İsrail'i daha önce varılan anlaşmalara uymamakla ve savaşın sona erdirilmesi ile askerlerin Şerit'ten çekilmesi için müzakere etmeyi reddetmekle suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ukrayna-rusya-ile-catismada-gercekleri-goz-ardi-ediyor-1094986612.html
i̇srail
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ortadoğu, i̇srail, gazze, gazze şeridi, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf)
ortadoğu, i̇srail, gazze, gazze şeridi, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf)
İsrail Gazze'de operasyon başlattığını duyurdu
21:36 29.03.2025 (güncellendi: 21:38 29.03.2025)
İsrail ordusu Gazze'nin Refah bölgesinde bir kara operasyonu başlattığını duyurdu.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki güvenlik bölgesini genişletmek amacıyla Refah bölgesinde operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Telegram kanalında yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz birkaç saat içinde İsrail ordusu birlikleri, Gazze'nin güneyindeki güvenlik bölgesini genişletmek amacıyla Refah'taki El-Cenina bölgesinde kara operasyonları düzenlemeye başladı” denildi.
Operasyon kapsamında, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Hamas hareketinin altyapısını hedef aldığı belirtildi. Ayrıca, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad tesislerine yönelik bombardımanlara devam ettiği de ifade edildi.
Daha önce, İsrail yaklaşık iki aylık bir ateşkesin ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yeniden başlamıştı. İsrail yetkilieri savaşın yeniden başlatılmasının gerekçesini Hamas'ın ateşkesin uzatılmasına yönelik Amerika'nın planını kabul etmemesi olarak açıklamıştı. İsrail yönetimi Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki varlığını hiçbir şekilde sürdürmesini kabul etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı. Öte yandan Filistin, İsrail'i daha önce varılan anlaşmalara uymamakla ve savaşın sona erdirilmesi ile askerlerin Şerit'ten çekilmesi için müzakere etmeyi reddetmekle suçlamıştı.